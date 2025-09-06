Nuôi con bằng chánh niệm

Ra mắt đúng dịp Vu Lan, cuốn “Bên con, cha mẹ luôn ở đó” của Thích Khải Thành gợi ý cho phụ huynh cách nuôi con bằng sự hiểu biết và chánh niệm, thay vì lo âu hay áp đặt.

Thích Khải Thành, trụ trì chùa Pháp Bảo (Đồng Nai), ra mắt sách "Bên con, cha mẹ luôn ở đó" nhân dịp Vu lan.

Theo sách Bên con, cha mẹ luôn ở đó, trong xã hội hiện nay, nhiều gia đình rơi vào tình trạng căng thẳng dù các thành viên luôn khẳng định tình thương dành cho nhau. Cha mẹ thường cảm thấy bất lực khi không thể hiểu vì sao con thu mình, phản kháng hoặc sống bất ổn. Áp lực từ kỳ vọng xã hội và hình mẫu “cha mẹ lý tưởng” cũng khiến nhiều phụ huynh dễ rơi vào mặc cảm tội lỗi nếu không nuôi con “đúng cách”.

Tác phẩm này ra đời như một tập hợp suy ngẫm cá nhân của Thích Khải Thành. Tác giả khẳng định mình không viết cẩm nang giáo dục, mà nhấn mạnh việc cha mẹ cần quan sát chính mình xem tâm đang yên hay loạn, thương con từ lòng tin hay từ nỗi sợ.

Theo Thích Khải Thành, việc nuôi dạy con không chỉ là hành động hướng ra ngoài mà còn là quá trình cha mẹ tự điều chỉnh, nhận diện cảm xúc và giới hạn của bản thân.

Nội dung sách tập trung vào sự khác biệt giữa tình thương bản năng và tình thương có hiểu biết; năm bổn phận cha mẹ theo Kinh Thi-ca-la-việt, trong đó nhấn mạnh nền tảng đạo đức và nhân cách hơn thành tích; ba loại con trong Túc Sanh Truyện như một phép soi chiếu mối quan hệ; ứng dụng bốn tâm vô lượng (Từ - Bi - Hỷ - Xả) trong tương tác hàng ngày.

Thông điệp chính của sách là kêu gọi phụ huynh giảm bớt nỗi sợ con không giỏi, đi lệch kỳ vọng đồng thời tạo không gian cho con tự do phát triển.

Thích Khải Thành, sinh năm 1989 tại Bình Thuận, từng tốt nghiệp ngành kinh tế trước khi xuất gia năm 2011. Sau đó, ông học Phật học và tôn giáo học, hiện là trụ trì chùa Pháp Bảo (Đồng Nai), đồng thời hướng dẫn một số khóa tu cho thanh thiếu niên, Phật tử.

Cuốn sách mới có thể được nhìn nhận như một nỗ lực cá nhân nhằm chia sẻ quan điểm tu học vào bối cảnh gia đình hiện đại, nơi cha mẹ vừa muốn yêu thương con, vừa phải học cách đối diện với chính mình.