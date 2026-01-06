Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Làm thế nào để mãn kinh đến muộn hơn?

  • Thứ ba, 6/1/2026 21:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cơ thể người phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh do thiếu hụt hormone. Có thể sử dụng hormone thay thế, để bù đắp cho sự thiếu hụt từ buồng trứng.

Man kinh anh 1

Để làm giảm các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh, có thể sử dụng liệu pháp hormone. Ảnh minh họa: D.H.

Thời gian một đi không trở lại, chức năng buồng trứng một khi suy thoái sẽ không thể khôi phục như trước. Tuy nhiên có thể áp dụng liệu pháp hormone mãn kinh để giảm nhẹ các triệu chứng khó chịu, tăng mật độ xương và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở phụ nữ giai đoạn này, đồng thời giảm bớt lo lắng, cải thiện cảm xúc ở phụ nữ mãn kinh sớm và tiền mãn kinh.

Sử dụng hormone thay thế ở phụ nữ mãn kinh sớm còn có thể giảm nguy cơ mắc Alzheimer. Phương pháp này được khuyến khích áp dụng ít nhất cho đến độ tuổi mãn kinh trung bình.

Mặc dù liệu pháp hormone mãn kinh có rất nhiều lợi ích nhưng không phải cứ muốn là dùng được. Giống như chế độ ăn uống lành mạnh, vận động, hút thuốc và sử dụng đồ uống có cồn vừa phải, đây cũng là một phần trong chiến lược tổng thể bảo vệ sức khỏe nữ giới.

“Hướng dẫn ứng dụng kiểm soát mãn kinh và điều trị bổ sung hormone” của Trung Quốc năm 2012 chỉ ra rằng: Khuyến khích sử dụng liệu pháp thay thế hormone (HRT) cho nhóm bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng co giãn mạch như bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, khô âm đạo, đau khi quan hệ, các triệu chứng teo đường tiết niệu, những người có khối lượng xương thấp và loãng xương.

Cứ có chứng nhận phù hợp là có thể sử dụng liệu pháp thay thế hoóc môn?

Chưa đâu, trong hướng dẫn đã nêu rõ chống chỉ định của phương pháp này: Đã biết hoặc nghi ngờ mang thai; chảy máu âm đạo không rõ nguyên nhân; đã biết hoặc nghi ngờ ung thư vú; đã biết hoặc nghi ngờ khối u ác tính phụ thuộc hormone sinh dục; bệnh huyết khối tĩnh mạch hoặc động mạch (trong vòng 6 tháng); suy giảm chức năng gan, thận nghiêm trọng; bệnh tan máu, xơ cứng tai; u màng não đã biết (chống chỉ định progestin).

Phương pháp thường được sử dụng của liệu pháp hoóc môn bao gồm:

1. Chỉ dùng progesterone: sử dụng theo chu kỳ, dùng cho giai đoạn chuyển tiếp mãn kinh để điều chỉnh các vấn đề về kinh nguyệt trong quá trình chức năng buồng trứng suy giảm.

2. Chỉ dùng estrogen: Phù hợp với phụ nữ đã phẫu thuật cắt bỏ tử cung.

3. Sử dụng kết hợp: Phù hợp với phụ nữ còn tử cung nguyên vẹn.

a. Tuần tự kết hợp: để mô phỏng chu kỳ sinh lý, trên cơ sở dùng estrogen, mỗi tháng dùng thêm progesterone 10 - 14 ngày. Có hai trường hợp: hoặc là sử dụng estrogen liên tục; hoặc là phân theo chu kỳ, mỗi chu kỳ sẽ ngừng estrogen và progesterone 5 - 7 ngày. Phương pháp này phù hợp với phụ nữ trẻ, trong giai đoạn đầu mãn kinh hoặc vẫn muốn tiếp tục có kinh nguyệt.

b. Đồng thời kết hợp: mỗi ngày đều sử dụng kết hợp estrogen và progesterone. Có thể phân ra sử dụng theo chu kỳ (mỗi chu kỳ nghỉ 5 ~ 7 ngày) và sử dụng liên tục hàng ngày. Phương pháp này có thể tránh chảy máu theo chu kỳ, phù hợp với phụ nữ lớn tuổi hoặc không muốn có kinh nguyệt sau khi mãn kinh. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu thực hiện vẫn có khả năng chảy máu ngoài kế hoạch.

Phụ nữ sau khi mãn kinh xảy ra các triệu chứng của teo niệu đạo sinh dục như khô âm đạo, đau rát, quan hệ khó khăn, đi tiểu thường xuyên, tiểu gấp là rất bình thường, estrogen đặt âm đạo có thể cải thiện các triệu chứng này.

