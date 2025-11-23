Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
7 nghĩa cử của người làm cha

Shichida Makoto là nhà giáo dục nổi tiếng người Nhật Bản, các học thuyết của ông về giáo dục nhân cách cho trẻ em được tán đồng trong suốt hàng chục năm qua. Trong cuốn sách này, ông đề cao vai trò của người cha tới việc hình thành tính cách của con trẻ. Theo tác giả "thiên chức" làm cha cũng cần phải học tập, trải qua quá trình thực hành và điều chỉnh một cách hài hòa.

Điều cha mẹ nhất định phải làm để nuôi dạy con cái ngoan ngoãn

  • Chủ nhật, 23/11/2025 06:32 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Để nuôi dạy con cái thành những đứa trẻ ngoan ngoãn, điều đầu tiên cha mẹ nên làm là xây dựng một mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp. Cha mẹ hòa thuận là nền móng vững chắc của gia đình.

Vo chong hanh phuc anh 1

Mối quan hệ tốt đẹp giữa vợ chồng là nền tảng để con cái lớn lên hạnh phúc. Ảnh minh họa: P.D.

Nhiều người hay hỏi trẻ rằng: "Giữa bố và mẹ con thích ai hơn?", đây là một câu hỏi rất vô nghĩa. Câu hỏi này cũng giống như cắt một chiếc bánh bao ra làm 2 phần và hỏi phần nào ngon hơn. Đối với trẻ, cha và mẹ đều là những người không thể thay thế. Đặc biệt các bậc cha mẹ không nên hỏi con những điều như vậy. Chính vì vậy, vợ chồng hòa thuận là điều rất quan trọng để nuôi dạy con cho tốt.

Tôi biết một người phụ nữ, cô ấy có một đứa con 4 tuổi. Cô ấy và chồng có mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Họ luôn nói xấu nhau mỗi ngày, chán ghét nhau đến không thể chịu nổi. Thật lòng họ chỉ muốn chia tay ngay lập tức, có điều họ đã có con và đó là trở ngại cho việc ly hôn.

Cô ấy hỏi tôi rằng: "Thưa thầy, bây giờ tôi phải làm thế nào, có phải chia tay sẽ tốt hơn không?". Trước tiên, tôi hỏi cô ấy: "Cô kết hôn vì tình yêu hay được giới thiệu rồi mới kết hôn?". Bây giờ, các cặp vợ chồng đa số kết hôn vì tình yêu và cô ấy cũng trả lời: "Vì tình yêu ạ!”. Tôi tiếp tục hỏi: "Khi còn hẹn hò, cô thấy chồng là người như thế nào?", thì lúc ấy cô trả lời: "Lúc đó tôi thấy anh ấy không có khuyết điểm nào cả".

Tôi nói với cô ấy: "Không nhìn vào khuyết điểm của nhau cũng là điều tốt. Đừng nhìn vào khuyết điểm, chỉ nhìn vào ưu điểm mà thôi. Sau đó hãy khen ngợi những ưu điểm của nhau, mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp thôi".

Tất nhiên, đây là điều không dễ thực hiện, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Sửa chữa những khuyết điểm của mình đã rất khó, muốn người khác sửa chữa khuyết điểm của họ thì dường như là không thể.

Nhưng suy cho cùng, hãy tập thói quen nhìn vào ưu điểm của người khác sẽ khiến chúng ta vui vẻ hơn. So với việc chỉ nhăn nhó chỉ trích khuyết điểm và tranh cãi, nếu chúng ta thử nói về những điều tốt đẹp của đối phương và mỉm cười với nhau thì sẽ tốt hơn nhiều.

Khi người vợ làm theo cách này, phản ứng của đối phương chắc chắn sẽ thay đổi. Người chồng sẽ đáp lại vợ những lời lẽ dịu dàng và dành cho cô nụ cười vui vẻ. Giống như hai vợ chồng quay lại thời kỳ trước khi kết hôn, khi mà mối quan hệ vẫn còn tốt đẹp, họ sẽ trở thành cặp đôi hạnh phúc.

Con người có rất nhiều khuyết điểm. Vì vậy, chúng ta sẽ vô tình tìm thấy những khuyết điểm của nhau. Tuy vậy, tôi nghĩ thay vì nói về những khuyết điểm của người khác, chúng ta nên cố gắng nhìn nhận những điểm tốt của đối phương.

Khi tôi nói như vậy, người phụ nữ ấy vẫn cố chấp cho rằng: "Tôi hiểu lời thầy, nhưng nếu tôi không được chồng ghi nhận những điểm tốt của mình thì tôi cũng không thể làm vậy với anh ấy".

Tôi trả lời: "Việc cô có cố gắng ghi nhận điểm tốt của chồng hay không, hoàn toàn không liên quan gì đến chồng cô cả. Hãy bắt đầu từ bản thân mình, hãy thử thay đổi từ phía mình trước".

Bạn mới là người cần chủ động chứ không phải đối phương. Nếu người vợ không biết về những điều mà tôi đã nói, nhưng người chồng lại biết, thì người chồng có thể là người chủ động. Nếu bạn luôn tươi cười, luôn chủ động vun đắp mối quan hệ tình cảm thì mối quan hệ đó nhất định sẽ trở nên tốt đẹp.

Điều này sẽ đem lại những ảnh hưởng tích cực đến con cái. Dù đối phương có nhiều khuyết điểm, nếu bạn xem những khuyết điểm ấy là nét tính cách riêng thì bạn sẽ không khó chịu với nó nữa. Nếu như bạn chủ động thay đổi bản thân mình, hẳn là đối phương cũng sẽ thay đổi, mối quan hệ vợ chồng sẽ trở nên tốt đẹp.

Shichda Matoko/ NXB Kim Đồng

Vợ chồng hạnh phúc Khuyết điểm Chán ghét Bánh bao Nhăn nhó

