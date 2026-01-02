Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Magie là vi chất quan trọng đối với cơ thể, nó giúp bảo vệ và phòng ngừa bệnh tim mạch , đột quỵ, loãng xương, tiểu đường, trầm cảm, viêm khớp và hen suyễn. Cuốn sách này sẽ mang tới cho độc giả cái nhìn toàn diện hơn về magie và phương pháp bổ sung magie sao cho đúng và đủ.

Cơ thể gặp rắc rối lớn nếu thiếu magie

  • Thứ sáu, 2/1/2026 13:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Magie là khoáng chất quan trọng đối với nhiều hoạt động của cơ thể. Nhiều người bị thiếu hụt magie mà không hề biết, họ nhầm lẫn các triệu chứng này với nhiều căn bệnh khác.

Magie anh 1

Thiếu magie cơ thể sẽ nhanh lão hóa, cơ bắp thường xuyên đau mỏi. Ảnh: C.F.

Magie là một trong các loại khoáng chất cần cho sự vận hành của cơ thể, tham gia trực tiếp vào nhiều quá trình trong đó có quá trình kiểm soát cách thức hoạt động của dây thần kinh và cơ bắp.

Số đông mọi người không nạp đủ lượng magie mà cơ thể cần mỗi ngày. Dần dần dẫn đến thiếu hụt magie và gặp các vấn đề sức khỏe. Bên cạnh đó, cơ thể bị dư thừa magie cũng sẽ gặp bất lợi.

Có quá nhiều bằng chứng cho thấy người ta nên bổ sung magie để đối phó với hàng loạt các tình trạng bất thường của nhiều hệ cơ quan trong cơ thể. Trên thực tế, tôi tin rằng mọi người đều sẽ được hưởng lợi từ việc bổ sung magie, dù người đó có đang gặp phải tình trạng thiếu hụt magie không, hay chỉ đơn giản muốn ngăn ngừa vấn đề đó. Dưới đây là 10 sự thật nổi bật về magie.

1. Magie rất cần thiết để 700-800 hệ thống enzym trong cơ thể hoạt động một cách trơn tru, đây là lý do tại sao magie liên quan đến rất nhiều triệu chứng và hàng chục bệnh trạng.

2.Hầu hết mọi người (70-80%) đều thiếu magie.

3. Canxi làm cạn kiệt magie trong cơ thể, mà nhiều người nạp quá nhiều canxi, dưới dạng chế phẩm bổ sung, thực phẩm được gia tăng dưỡng chất, hoặc chế phảm bơ sữa.

4. Magie cực kỳ thiếu hụt trong đất và trong nguồn cung cấp thức ăn, vì thế nó cần được bổ sung. Nhưng các bạn cũng nên cẩn trọng về liều lượng khi bổ sung magie

5. Không thể đạt được hiệu quả trị liệu từ magie ở các bệnh nhân phải chịu đựng tác động nhuận tràng, trước khi triệu chứng này của họ thuyên giảm. May thay, họ có thể được giải vây nhờ ReMag, một dạng magie không gây nhuận tràng và có thể được tiêu thụ dưới dạng các liều trị liệu.

6. Rối loạn chức năng ty thể không còn là điều bí ẩn. Các phân tử năng lượng adenosine triphosphate (ATP) được tạo ra trong ty thể thông qua chu trình Kerbs. Sáu trên tám bước của chu trình này phụ thuộc vào magie.

7. Có rất nhiều yếu tố khiến cơ thể người thiếu hụt magie. Có những người cơ thể kém dung nạp magie. Chế độ ăn chỉ là một yếu tố khiến cơ thể thiếu hụt vi chất này.

8. Loại xét nghiệm rõ ràng nhất sẽ cho bạn biết mức magie của mình, xét nghiệm magie máu ion hóa, đã không còn hiện diện với công chúng nữa. Một xét nghiệm hiệu quả nhưng kém chính xác hơn, xét nghiệm magie RBC, phải được sử dụng kết hợp với các triệu chứng lâm sàng.

Xét nghiệm magie huyết thanh có độ sai lệch lớn, nhưng lại là xét nghiệm tiêu chuẫn được sử dụng trong bệnh viện, phòng khám và đa phần các thử nghiệm lâm sàng, ấy thế mà, magie thậm chí còn không xuất hiện trên điện giải đồ.

9. Thiếu magie là một yếu tố quan trọng trong nhiều bệnh mạn tính, tiểu đường, bệnh tim, cao huyết áp, cholesterol cao, đau nửa đầu, hội chứng ruột kích thích (IBS) và chứng ợ nóng. Dược phẩm được sử dụng để điều trị các tình trạng này đều gây cạn kiệt magie, và thường khiến các triệu chứng trở nặng.

10. Telomere, vốn là hợp phần của nhiễm sắc thể, nắm giữ vai trò then chốt trong tình trạng lão hóa, và magie cũng thế, bởi magie ngăn telomere trở nên sai hỏng.

Carolyn Dean/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

Magie Magie Ty thể Giải đồ Bệnh trạng Nhuận tràng

