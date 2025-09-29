Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
7 nghĩa cử của người làm cha

Shichida Makoto là nhà giáo dục nổi tiếng người Nhật Bản, các học thuyết của ông về giáo dục nhân cách cho trẻ em được tán đồng trong suốt hàng chục năm qua. Trong cuốn sách này, ông đề cao vai trò của người cha tới việc hình thành tính cách của con trẻ. Theo tác giả "thiên chức" làm cha cũng cần phải học tập, trải qua quá trình thực hành và điều chỉnh một cách hài hòa.

Xuất bản

Những đứa trẻ ương bướng và ẩn ức ‘không được yêu thương’

  • Thứ hai, 29/9/2025 21:49 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Một số đứa trẻ thường làm trái lời cha mẹ để thu hút sự chú ý từ phụ huynh. Khi con cảm thấy bản thân không được yêu thương, bé sẽ cần cha mẹ bên cạnh nhiều hơn.

Lam cha me anh 1

Bé làm trái lời cha mẹ để được quan tâm nhiều hơn. Ảnh minh họa: I.P.

Đối với trẻ, việc tự bản thân mình cảm nhận được tình yêu thương từ cha mẹ là một điều quan trọng. Nếu trẻ cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ thì trẻ sẽ cảm thấy yên tâm và phát triển ổn định cảm xúc.

Các bậc cha mẹ thường nói: “Chúng tôi rất yêu thương con và nuôi dạy con bằng tất cả tình cảm của mình”. Tuy nhiên, quan trọng là tình yêu đó có được truyền đạt đến con hay không, con có cảm nhận được tình cảm đó của cha mẹ hay không?

Thỉnh thoảng, có những vị phụ huynh than phiền: “Chúng tôi yêu thương con nhiều như vậy mà sao chúng không hiểu điều đó?” Tôi muốn nói rằng: “Xin hãy ngẫm lại một chút”.

Trước khi cha mẹ trách con: “Vì sao các con không hiểu rằng tôi yêu thương chúng?”, tôi mong cha mẹ suy nghĩ lại rằng, có phải cha mẹ đã không đặt tình cảm yêu thương của mình đến con không?

Cha mẹ cần phải suy nghĩ lại một lần nữa rằng khi trẻ có những biểu hiện khác lạ hoặc có các vấn đề trong hành vi, có phải cha mẹ chỉ biết la mắng mà không truyền đạt tình yêu thương với trẻ hay không?

Chúng ta thường nói: “Trẻ có những hành vi không tốt hoặc nghịch ngợm làm phiền cha mẹ là do trẻ muốn được cha mẹ quan tâm” và điều đó là sự thật. Điển hình là khi có thêm em trai hay em gái, cha mẹ thường dành hết quan tâm cho đứa con nhỏ hơn, khi đó đứa con lớn sẽ bắt nạt em hoặc quậy phá làm cho cha mẹ rất mệt mỏi.

Trong vô thức, trẻ hy vọng: “Con muốn ba mẹ để ý đến con nhiều hơn”, “Con muốn ba mẹ yêu thương con nhiều hơn” nên mới có những hành vi sai trái như vậy.

Những lúc như vậy, nếu cha mẹ chỉ la mắng trẻ thì sẽ không điều chỉnh được hành vi của mình. Nếu cha mẹ lúc nào cũng nóng giận thì trẻ không thể xác định tình cảm của cha mẹ dành cho mình, vì thế trẻ chỉ càng đòi tình cảm của cha mẹ và có thể sẽ dẫn đến hành động sai trái hơn.

Việc trách mắng con rằng: “Những việc con đang làm sai trái, con hãy dừng lại đi!”, hiển nhiên là cần thiết, nhưng đồng thời bạn cũng phải làm cho con hiểu là “Ba mẹ rất yêu thương con”.

Trước đây, tôi có lần trò chuyện với một người cha rất khổ sở vì con của anh ta luôn lặp đi lặp lại những hành vi sai trái. Và điều đầu tiên tôi nói với người cha đó là: “Này anh, con của anh mong được cha mẹ yêu thương nên mới làm điều sai như vậy đó. Vì thế, anh hãy yêu thương con, hãy truyền đạt tình thương mình dành cho con”.

Người cha đó lại than phiền rằng: “Dù tôi có nói nghiêm khắc thế nào nó cũng không chịu sửa”. Nhưng nếu bạn chỉ đối xử nghiêm khắc với một đứa trẻ đang mong muốn được cha mẹ yêu thương thì trong lòng trẻ sẽ không thỏa mãn, vì thế sẽ không sửa chữa những sai trái.

Nếu bạn thử nhớ lại thời thơ ấu của mình, bạn chắc sẽ hiểu được trẻ cảm thấy bất an thế nào khi không biết tình cảm của cha mẹ dành cho mình ra sao. Cảm giác bất an cứ lớn dần lên mỗi khi trẻ nghĩ: “Ba mẹ không thương con sao?”, “Không phải ba mẹ luôn nghĩ rằng dù con thế nào ba mẹ cũng yêu thương sao?”.

Điều cơ bản trong nuôi dạy con là truyền đạt với con rằng: “Cha mẹ luôn yêu thương con từ tận đáy lòng, con rất quan trọng với cha mẹ”. Đứa trẻ được nuôi dạy với tình yêu bao la của cha mẹ chắc chắn sẽ lớn lên trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn.

Shichda Matoko/ NXB Kim Đồng

