Sức hút từ truyền thuyết đô thị về quán cà phê 100 tuổi

Khi tách cà phê chưa nguội được chuyển thể thành phim truyền hình Cafe Funiculi Funicula (2018). Nguồn: m.imdb.

Khi tách cà phê chưa nguội là tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn, đạo diễn kiêm nhà biên kịch Nhật Bản Toshikazu Kawaguchi. Tác phẩm được vinh danh là một trong mười đề cử giải thưởng dành cho tiểu thuyết thương mại có ảnh hưởng nhất Nhật Bản đến nay.

Sức hút của Khi tách cà phê chưa nguội

Ban đầu, Khi tách cà phê chưa nguội đến với khán giả trong hình thức một vở kịch. Sau khi vở kịch đạt được thành công vang dội trên sân khấu và giành giải thưởng lớn tại Liên hoan Sân khấu Suginami lần thứ 10, tác giả Toshikazu Kawaguchi đã chuyển thể nó sang tiểu thuyết.

Đây cũng là điểm khởi đầu trong sự nghiệp sáng tác của cây bút người Nhật này với số lượng bán kỉ lục 480.000 bản ngay trong lần xuất bản đầu tiên năm 2015. Sự đón nhận của độc giả đã khích lệ tác giả viết tiếp các tập sau, và đến nay 6 tập đã ra đời.

Khi tách cà phê còn chưa nguội được yêu mến nồng nhiệt, không chỉ ở Nhật Bản mà cả trên thế giới, nhất là ở các nước nói tiếng Anh. Cho đến năm 2024, theo New York Times, bộ truyện đã bán được hơn 6 triệu bản, được dịch ra 46 ngôn ngữ.

Tờ báo này nhắc đến Khi tách cà phê còn chưa nguội như đại diện tiêu biểu nhất trong đợt bùng nổ các tác phẩm văn học dịch mang cảm hứng “chữa lành” từ Hàn Quốc, Nhật Bản đến với thị trường xuất bản Mỹ. Các tác phẩm trong bộ truyện đã góp mặt trong nhiều bảng xếp hạng best-seller thế giới, và tác giả đã được mời đến nhiều quốc gia để gặp gỡ người hâm mộ.

Tại Việt Nam, Khi tách cà phê còn chưa nguội được Nhà xuất bản Trẻ mua tác quyền trọn bộ. Ba tập đầu đã dược phát hành vào cuối tháng 12 năm 2025 gồm: Khi tách cà phê còn chưa nguội; Khi lời nói dối còn chưa lộ diện; Khi ký ức còn chưa phai nhạt. Các tập tiếp theo sẽ phát hành vào đầu năm 2026: Khi lời tạ từ còn chưa nói; Khi yêu thương còn chưa quên lãng; Khi tình yêu còn chưa ngỏ lời.

Ba tập đầu của bộ sách đã được Nhà xuất bản Trẻ phát hành vào cuối tháng 12 năm 2025.

Về quá khứ, nhưng không để đổi thay thực tại

Câu chuyện của Khi tách cà phê còn chưa nguội bắt đầu với một truyền thuyết đô thị. Ở đâu đó giữa những thành phố đông đúc xôn xao trên nước Nhật, có một quán cà phê trăm tuổi âm thầm nép mình trong một con hẻm nhỏ hoặc triền đồi. Quán cà phê nhỏ này không chỉ níu bước người qua bằng hương thơm nồng đượm của những món nước được pha chế đầy chăm chút, mà còn bởi nó ẩn giấu một phép màu: mọi vị khách đều có cơ hội quay về quá khứ.

Một quán cà phê kỳ diệu như thế lẽ ra phải nườm nượp khách vào ra. Thế nhưng quán nhỏ hầu như luôn vắng. Đó là vì khi bạn nghe tin và tìm tới cửa với nguyện vọng được quay lại ngày xưa, các nhân viên sẽ thông báo một sự thật phũ phàng: đi kèm với điều kỳ diệu đó là những quy tắc ràng buộc cực kỳ phiền toái và nghiêm ngặt:

1. Bạn chỉ có thể gặp lại những người từng ghé qua quán cà phê này trong quá khứ.

2. Khi quay về quá khứ, thực tại vẫn sẽ không đổi thay dù bạn cố gắng ra sao.

3. Khi có người đang ngồi trên chiếc ghế ấy, bạn phải kiên nhẫn đợi đến lượt mình.

4. Khi quay về quá khứ, bạn không được phép rời khỏi chiếc ghế.

5. Thời gian ngược dòng về quá khứ sẽ kết thúc ngay khi tách cà phê của bạn nguội lạnh.

Những quy tắc này đặt ra quá nhiều hạn chế, khiến hầu hết vị khách đều từ bỏ ý định của mình. Đặc biệt là quy tắc số 2 đầy trớ trêu, nghiệt ngã: dù ta có nỗ lực thế nào thì thực tại vẫn chẳng mảy may thay đổi.

Toshikazu Kawaguchi không sử dụng nghịch lý thời gian như nhiều tác phẩm du hành thời gian khác. Các nhân vật của ông không gặp phải vô số bất trắc và mâu thuẫn nảy sinh từ một thay đổi trong quá khứ. Họ chỉ có thể quay về quá khứ trên chiếc ghế trong quán cà phê, gặp những người đã từng ghé quán, và về thực tại khi cà phê nguội lạnh.

Với mỗi tập trong bộ sách, chúng ta sẽ lần lượt bước vào cuộc gặp gỡ với bốn vị khách khác nhau - những người mang trong lòng nỗi niềm chưa thổ lộ, nỗi day dứt chưa thể nguôi ngoai, khoảng trống mênh mông chưa thể lấp đầy. Họ tìm đến quán với mong mỏi được quay lại một thời điểm đã qua, để gặp lại những người đã rời xa, để nói những lời chưa kịp nói.

Trong cuốn Khi tách cà phê còn chưa nguội, đó là cô gái muốn đối mặt với chàng trai đã đột ngột rời xa mình, người vợ muốn nhận lấy lá thư từ người chồng đã quên mất cô là vợ anh, người chị muốn gặp lại cô em gái quá cố mà cô từng trốn tránh, và người mẹ muốn làm quen với đứa con mà mình chưa từng biết mặt.

Trong cuốn Khi lời nói dối còn chưa lộ diện, đó là người đàn ông luống tuổi muốn gửi lời xin lỗi đến anh bạn cũ đã ra đi hơn 20 năm, người con trai không kịp về dự lễ tang của mẹ, người đàn ông chẳng thể ở bên cô gái mà mình tha thiết yêu thương, vị thám tử già tận tụy chưa kịp trao vợ món quà sinh nhật.

Còn trong cuốn Khi ký ức còn chưa phai nhạt, ta lại gặp một cô gái muốn trút giận với những người đã bỏ lại cô trơ trọi giữa thế gian, một nghệ sĩ hài đang chới với sau khi đã đạt được ước mơ lớn nhất của người vợ đã mất, một cô em gái còn day dứt về hạnh phúc của chị mình, một cậu trai chưa kịp thổ lộ với cô bạn thuở nhỏ.

Hết người này tới người kia, họ bước vào quán cà phê luôn chìm trong sắc nâu trầm vĩnh cửu, với ba chiếc đồng hồ cổ điển chỉ vào ba khung giờ khác nhau, và bao giờ không khí cũng luôn mát lạnh. Từng câu chuyện khẽ khàng mở ra, phơi bày những góc khuất vừa ngọt ngào vừa chát đắng, như hương vị của tách cà phê trước mặt mỗi người.

Tất cả bọn họ vẫn muốn ngồi vào chiếc ghế kỳ diệu, dẫu biết thực tại sẽ không thay đổi. Thế là hòa vào làn hơi của tách cà phê, họ trở về, gặp lại những người họ yêu thương, nhìn vào sâu thẳm lòng mình, nói ra những điều vẫn luôn bị chôn giấu và kìm nén.

Thế là một điều kỳ diệu đã xảy ra. Chỉ trong thời gian từ khi tách cà phê được rót ra đến khi nó nguội đi, họ đã tha thứ cho bản thân, quyết định không từ bỏ, cho phép mình được hạnh phúc và được bước tiếp. Thực tại không bao giờ thay đổi, chỉ có con người là đổi thay. Trái tim họ đã thay đổi.