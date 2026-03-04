Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Rối loạn lo âu ở trẻ em

Cuốn sách của chuyên gia tâm lý học đường Lee Darang chính là một "chìa khóa vàng" giúp cha mẹ hiểu hơn về những vấn đề tâm lý mà trẻ đang phải đối mặt, đồng thời cung cấp giải pháp để cha mẹ giúp trẻ xây dựng sự tự tin và trưởng thành một cách lành mạnh về tinh thần.

Xuất bản

Điểm mạnh của những trẻ nhút nhát

  • Thứ tư, 4/3/2026 07:00 (GMT+7)
  • 24 giờ trước

Nhiều bậc cha mẹ lo lắng con trẻ nhút nhát, rụt rè khi tới môi trường mới. Các chuyên gia cho rằng, những đứa trẻ nhút nhát khi đã quen với môi trường thường sẽ ổn định hơn.

Nhut nhat anh 1

Khi con cái nhút nhát, cha mẹ hãy tìm cách giúp bé thích nghi với môi trường mới. Ảnh minh họa: M.H.

Một yếu tố khác của né tránh rủi ro chính là “sợ hãi trước sự không chắc chắn”. Mặc dù nghe có vẻ gần giống với lo lắng quá mức, nhưng trường hợp này cũng có những đặc điểm riêng. Nếu lo lắng dự đoán là những nỗi sợ hãi mơ hồ về những điều có thể không xảy ra, thì nỗi sợ sự không chắc chắn là cảm giác sợ hãi về những tình huống không thể dự đoán một cách chính xác.

Những kích thích và môi trường mới lạ mà trẻ không thể chắc chắn về kết quả như “mình biết rõ”, “có thể đoán trước” có thể khiến trẻ rất sợ hãi. Vì vậy, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào so với hiện tại thì trẻ có thể sẽ tỏ ra thụ động và né tránh, hoặc phản ứng bằng cách từ chối mạnh mẽ, cảm thấy khó chịu về mặt cảm xúc cho đến khi làm quen được.

Những trẻ sợ hãi quá mức trước sự không chắc chắn thường mất nhiều thời gian để thích ứng hơn các bạn cùng trang lứa khi đi nhà trẻ, mẫu giáo, trường học. Trẻ cũng khó tham gia hoặc từ chối những hoạt động mới. Vì vậy, bố mẹ có thể lo lắng rằng trẻ sẽ phải trải qua những khoảng thời gian mệt mỏi, khó khăn mỗi khi thay đổi môi trường, đặc biệt là khi đã thích ứng rồi lại có thêm bài tập về nhà và phải thích nghi với lớp học mới.

Tuy nhiên, một trong những điểm mạnh của những trẻ này chính là khi đã thích nghi được với sự kích thích và môi trường mới và cảm thấy an toàn, các bé sẽ học tốt và ổn định hơn những trẻ khác. Trẻ tỏ ra vui vẻ và hoạt động như chưa bao giờ sợ hãi. Đây cũng chính là điểm khiến bố mẹ cảm thấy bối rối.

Ở một vài trẻ, đặc điểm né tránh rủi ro biểu hiện rõ ràng hơn do căng thẳng liên quan tới “con người” và “mối quan hệ”. Đây chính là “sự rụt rè khi gặp người lạ”. Nhiều bố mẹ thường nhầm lẫn sự rụt rè nhút nhát với cảm giác xấu hổ, có thể coi là biểu hiện rụt rè, lo lắng dự đoán của người mắc chứng rối loạn lo âu. Một số bố mẹ thường lo lắng khi con không thể hòa nhập vào trò chơi cũng như với bạn bè đồng trang lứa, hoặc con không chào hỏi hàng xóm.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến hành động này chính là việc sợ người lạ. Trẻ có thể vẫn muốn chào hỏi, đến gần và nói chuyện nhưng khi nghĩ đến đó là một điều mới mẻ và xa lạ, trẻ lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi nên không thể thực hiện hành động.

Một số bố mẹ tỏ ra lo lắng khi: “Hàng xóm ngày nào cũng gặp nhưng con tôi không chào hỏi”, hay “Ngay cả bà nội thường xuyên gặp gỡ mà bé cũng tỏ ra kháng cự. Thật sự là nan giải”. Thêm nữa, có thể đối với bố mẹ thì đó là người thường xuyên gặp gỡ quen biết, nhưng với bé thì lại không phải như vậy. Tuy gặp gỡ thường xuyên nhưng không mang lại cho bé cảm giác thân thiết, không biết trước được điều gì nên vẫn khiến trẻ lo lắng và sợ hãi.

Lee Darang/ Thái Hà Books & NXB Công thương

Nhút nhát Làm cha mẹ Rụt rè Nhút nhát Chào hỏi Né tránh

    Đọc tiếp

    Cha me can lam gi voi nhung dua tre 'hai mat' hinh anh

    Cha mẹ cần làm gì với những đứa trẻ 'hai mặt'

    15:00 28/2/2026 15:00 28/2/2026

    0

    Nhiều đứa trẻ khi ở nhà hoặc những nơi quen thuộc đều tự nhiên và hoạt bát, nhưng chỉ cần bé đến không gian lạ lẫm thì trở nên nhút nhát như thể biến thành một con người khác.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý