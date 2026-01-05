Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thải độc cơ thể, thức tỉnh tinh thần

Việc thải độc thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh. Cuốn sách này đem đến những kiến thức bổ ích liên quan đến quá trình thải độc và điều hòa cơ thể, giúp chúng ta phòng nhiều bệnh tật.

Xuất bản

Dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày mà nhiều người bỏ qua

  • Thứ hai, 5/1/2026 10:14 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Hôi miệng là một trong những dấu hiệu của người mắc ung thư dạ dày. Có điều, nó thường bị nhầm với các bệnh răng miệng, hay do thói quen hút thuốc, ăn thực phẩm nặng mùi.

Ung thu da day anh 1

Hôi miệng là một trong những dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày, nhưng nhiều người bỏ qua. Ảnh minh họa: T.C.

Hôi miệng là tình trạng hơi thở có mùi hôi, được xem là một trong những biểu hiện của bệnh về khoang miệng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao tiếp xã hội và sức khỏe tâm lý của con người, với tỷ lệ mắc khoảng 30%.

Có nhiều nguyên nhân gây hôi miệng, được phân ra làm ba loại chính: do sinh lý, do răng miệng và nguyên nhân khác. Trong đó, hôi miệng do các vấn đề răng miệng là nguyên nhân chủ yếu.

Theo thống kê, 80-90% trường hợp hôi miệng xảy ra do các vấn đề về răng miệng, ví dụ: Sâu răng, mòn răng, dị tật khoang miệng, viêm chân răng, viêm lợi. Trong đó, sâu răng và bệnh về lợi là hai triệu chứng thường gặp nhất. Bệnh về lợi thường đi kèm với vôi, mảng bám trên răng kết hợp cùng vi khuẩn trong lợi, tạo ra các chất như hydrogen sulfide, indol, amoniac và các chất khác, dẫn đến mùi hôi.

Các bộ phận trong hệ thống tai-mũi-họng tiết ra dịch mủ cũng sẽ gây hôi miệng, như viêm amidan, viêm xoang mạn tính, viêm mũi. Một số bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa cũng sẽ có nguy cơ mắc chứng hôi miệng, như viêm dạ dày cấp và mạn tính, viêm loét đại tá tràng.

Bệnh nhân mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối miệng thường có mùi trứng thối, người có nồng độ ure trong máu cao miệng sẽ có mùi táo thối. Ngoài ra, ung thư máu, thiếu vitamin, nhiễm độc kim loại nặng đều có thể dẫn đến hôi miệng.

Hôi miệng sinh lý là khi hút thuốc lá, ăn các loại thực phẩm nặng mùi như hành tây hay tỏi, sử dụng một số loại thuốc, hoặc miệng tiết ít nước bọt khi ngủ, không vệ sinh răng miệng sạch sẽ khiến thức ăn còn mắc trong miệng phân hủy và sinh ra vi khuẩn, tích tụ trên bề mặt lưỡi khiến hơi thở có mùi khó chịu.

Nhìn chung, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hôi miệng là các chất thải tích trữ quá nhiều, sinh ra độc tố. Thực ra tình trạng này không đáng lo ngại, miễn sao xác định được nguyên nhân để chọn phương pháp điều trị phù hợp và đúng đắn.

Đối với tình trạng hôi miệng do các bệnh khoang miệng gây ra, cần khắc phục kịp thời vấn đề răng miệng như loại bỏ mảng bám trên răng, nắn chỉnh hàm răng nếu có sai lệch, đảm bảo răng lợi khỏe mạnh, hạn chế thức ăn mắc trong miệng để tránh sinh ra vi khuẩn.

Vệ sinh răng miệng đúng cách là phương pháp rất hữu hiệu để phòng và chữa hôi miệng. Cần lựa chọn bàn chải và cách chải răng phù hợp, đánh răng ít nhất 2 lần một ngày, duy trì thói quen súc miệng sau khi ăn.

Trong miệng duy trì đủ lượng nước bọt cần thiết sẽ giúp cân bằng môi trường vi sinh. Vệ sinh lưỡi cũng đóng vai trò rất quan trọng, bởi 80-90% nguyên nhân dẫn đến hôi miệng đến từ mặt lưỡi. Vệ sinh đúng cách giúp phòng ngừa vi khuẩn tích tụ trên bề mặt lưỡi, làm sạch khoang miệng. Nhai thực phẩm giàu chất xơ hoặc kẹo cao su có lợi cho việc ngăn ngừa và giảm hôi miệng.

Trương Đình/ Skybooks & NXB Dân trí

Ung thư dạ dày Hôi miệng Răng miệng Hydrogen sulfide Sâu răng Ung thư dạ dày

    Đọc tiếp

    Nhiet mieng nguy hiem hon chung ta van nghi hinh anh

    Nhiệt miệng nguy hiểm hơn chúng ta vẫn nghĩ

    07:26 4/1/2026 07:26 4/1/2026

    0

    Với nhiều người, nhiệt miệng tái phát thường xuyên, đều tự lành nên thường bị bỏ qua. Đây không chỉ là một căn bệnh thông thường mà là dấu hiệu cơ thể đang bị tích trữ độc tố.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý