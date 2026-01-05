Dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày mà nhiều người bỏ qua

Hôi miệng là một trong những dấu hiệu của người mắc ung thư dạ dày. Có điều, nó thường bị nhầm với các bệnh răng miệng, hay do thói quen hút thuốc, ăn thực phẩm nặng mùi.

Hôi miệng là một trong những dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày, nhưng nhiều người bỏ qua. Ảnh minh họa: T.C.

Hôi miệng là tình trạng hơi thở có mùi hôi, được xem là một trong những biểu hiện của bệnh về khoang miệng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao tiếp xã hội và sức khỏe tâm lý của con người, với tỷ lệ mắc khoảng 30%.

Có nhiều nguyên nhân gây hôi miệng, được phân ra làm ba loại chính: do sinh lý, do răng miệng và nguyên nhân khác. Trong đó, hôi miệng do các vấn đề răng miệng là nguyên nhân chủ yếu.

Theo thống kê, 80-90% trường hợp hôi miệng xảy ra do các vấn đề về răng miệng, ví dụ: Sâu răng, mòn răng, dị tật khoang miệng, viêm chân răng, viêm lợi. Trong đó, sâu răng và bệnh về lợi là hai triệu chứng thường gặp nhất. Bệnh về lợi thường đi kèm với vôi, mảng bám trên răng kết hợp cùng vi khuẩn trong lợi, tạo ra các chất như hydrogen sulfide, indol, amoniac và các chất khác, dẫn đến mùi hôi.

Các bộ phận trong hệ thống tai-mũi-họng tiết ra dịch mủ cũng sẽ gây hôi miệng, như viêm amidan, viêm xoang mạn tính, viêm mũi. Một số bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa cũng sẽ có nguy cơ mắc chứng hôi miệng, như viêm dạ dày cấp và mạn tính, viêm loét đại tá tràng.

Bệnh nhân mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối miệng thường có mùi trứng thối, người có nồng độ ure trong máu cao miệng sẽ có mùi táo thối. Ngoài ra, ung thư máu, thiếu vitamin, nhiễm độc kim loại nặng đều có thể dẫn đến hôi miệng.

Hôi miệng sinh lý là khi hút thuốc lá, ăn các loại thực phẩm nặng mùi như hành tây hay tỏi, sử dụng một số loại thuốc, hoặc miệng tiết ít nước bọt khi ngủ, không vệ sinh răng miệng sạch sẽ khiến thức ăn còn mắc trong miệng phân hủy và sinh ra vi khuẩn, tích tụ trên bề mặt lưỡi khiến hơi thở có mùi khó chịu.

Nhìn chung, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hôi miệng là các chất thải tích trữ quá nhiều, sinh ra độc tố. Thực ra tình trạng này không đáng lo ngại, miễn sao xác định được nguyên nhân để chọn phương pháp điều trị phù hợp và đúng đắn.

Đối với tình trạng hôi miệng do các bệnh khoang miệng gây ra, cần khắc phục kịp thời vấn đề răng miệng như loại bỏ mảng bám trên răng, nắn chỉnh hàm răng nếu có sai lệch, đảm bảo răng lợi khỏe mạnh, hạn chế thức ăn mắc trong miệng để tránh sinh ra vi khuẩn.

Vệ sinh răng miệng đúng cách là phương pháp rất hữu hiệu để phòng và chữa hôi miệng. Cần lựa chọn bàn chải và cách chải răng phù hợp, đánh răng ít nhất 2 lần một ngày, duy trì thói quen súc miệng sau khi ăn.

Trong miệng duy trì đủ lượng nước bọt cần thiết sẽ giúp cân bằng môi trường vi sinh. Vệ sinh lưỡi cũng đóng vai trò rất quan trọng, bởi 80-90% nguyên nhân dẫn đến hôi miệng đến từ mặt lưỡi. Vệ sinh đúng cách giúp phòng ngừa vi khuẩn tích tụ trên bề mặt lưỡi, làm sạch khoang miệng. Nhai thực phẩm giàu chất xơ hoặc kẹo cao su có lợi cho việc ngăn ngừa và giảm hôi miệng.