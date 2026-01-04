Nhiệt miệng nguy hiểm hơn chúng ta vẫn nghĩ

Với nhiều người, nhiệt miệng tái phát thường xuyên, đều tự lành nên thường bị bỏ qua. Đây không chỉ là một căn bệnh thông thường mà là dấu hiệu cơ thể đang bị tích trữ độc tố.

Nhiệt miệng là dấu hiệu chứng tỏ cơ thể đang tích tụ nhiều độc tố. Ảnh minh họa: L.C.

Có rất nhiều căn bệnh bắt nguồn từ việc cơ thể tích tụ quá nhiều độc tố. Nếu xuất hiện những triệu chứng dưới đây, đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang tích trữ độc tố. Hãy đào thải chúng càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Nhiệt miệng thuộc nhóm bệnh tái phát theo chu kỳ, tỷ lệ mắc cao nhất trong số các bệnh về niêm mạc miệng. Nó thường xuất hiện ở môi, má trong, cạnh lưỡi, ít khi xuất hiện ở nướu hay vòm miệng; thường gặp ở độ tuổi 10-30, nữ giới có xu hướng mắc nhiều hơn. Trung bình, nhiệt miệng kéo dài khoảng 10 ngày rồi tự khỏi.

Y học hiện đại cho biết hệ miễn dịch có quan hệ mật thiết đến nguyên nhân gây ra nhiệt miệng. Tình trạng cơ thể tích tụ nhiều loại độc tố khiến hệ miễn dịch suy giảm sẽ dễ dẫn đến nhiệt miệng tái phát. Nhiệt miệng cũng có thể di truyền từ bố hoặc mẹ, khi một trong hai hoặc cả hai bị nhiệt miệng, con của họ dễ bị nhiệt miệng hơn người bình thường.

Ngoài ra, các bệnh về hệ tiêu hóa và rối loạn chức năng tiêu hóa cũng là một trong những nguyên nhân gây ra nhiệt miệng, ví dụ khó tiêu, chướng bụng, tiêu chảy, loét dạ dày và tá tràng, viêm gan mạn tính, viêm ruột già hoặc táo bón. Việc cơ thể thiếu các nguyên tố hoặc một số chất dinh dưỡng như kẽm, sắt, acid folic, vitamin B cũng dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch và tăng khả năng bị nhiệt miệng.

Cuối cùng, nhiệt miệng có thể hình thành do ảnh hưởng của thói quen sinh hoạt không tốt như kén ăn, khó tiêu, căng thẳng đầu óc, thiếu ngủ, mệt mỏi quá độ, áp lực công việc quá lớn, cảm lạnh thông thường.

Biểu hiện lâm sàng của nhiệt miệng được chia làm ba cấp độ: nhẹ, nổi mụn nước và nặng. Nhiệt miệng nhẹ có hiện tượng xung huyết, sau một thời gian ngắn thì xuất hiện vết loét hình tròn hoặc bầu dục có đường kính 2-4 milimét, bề mặt được bao phủ bởi một lớp màng màu vàng nhạt, xung quanh có màu đỏ sậm. Sau khi hình thành các vết loét, người bệnh sẽ cảm thấy đau rát dữ dội, kéo dài 7-10 ngày rồi tự lành mà không để lại sẹo, nhưng sẽ tái phát.

Nhiệt miệng dạng nổi mụn nước (hay còn được gọi là dạng viêm) có biểu hiện vết loét nhiều, kích thước nhỏ, phân bố rộng, xung huyết trong niêm mạc miệng. Ngoài đau rát, nó còn gây ra các triệu chứng như đau đầu, sốt, sưng hạch bạch huyết.

Nhiệt miệng loại nặng xuất hiện ở trong môi và niêm mạc khóe miệng. Triệu chứng thời kỳ đầu tương tự với loại nhẹ, nhưng sau đó vết loét sẽ có màu đỏ tím hoặc đỏ sẫm, xung quanh có màu đỏ, đau dữ dội, kèm theo sưng hạch bạch huyết, sốt…

Tình trạng này thường kéo dài hơn một tháng, sau khi hồi phục sẽ để lại sẹo, thậm chí làm tổn hại mô ở mức độ nặng. Ngoài ra, nhiệt miệng có thể dẫn đến các triệu chứng như hôi miệng, viêm họng mạn tính, táo bón, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, buồn bực, sốt.

Các phương pháp điều trị nhiệt miệng chủ yếu là tiêu viêm, giảm đau và thúc đẩy quá trình lành vết loét. Có nhiều cách điều trị, cần lựa chọn kỹ lưỡng tùy theo mức độ bệnh. Nguyên nhân gây ra nhiệt miệng có liên quan đến cơ địa của từng người, do đó nên tránh các yếu tố làm gia tăng tỷ lệ bị nhiệt miệng.

Ta cần chú ý vệ sinh răng miệng hàng ngày, tránh tác động đến vùng niêm mạc miệng bị thương, hạn chế ăn đồ cay nóng để không khiến vết loét đau rát, duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, cân đối dinh dưỡng giúp phòng ngừa táo bón, ngủ đủ giấc, tránh làm việc quá sức, duy trì cân bằng tâm lý.