Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thải độc cơ thể, thức tỉnh tinh thần

Việc thải độc thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh. Cuốn sách này đem đến những kiến thức bổ ích liên quan đến quá trình thải độc và điều hòa cơ thể, giúp chúng ta phòng nhiều bệnh tật.

Xuất bản

Nhiệt miệng nguy hiểm hơn chúng ta vẫn nghĩ

  • Chủ nhật, 4/1/2026 07:26 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Với nhiều người, nhiệt miệng tái phát thường xuyên, đều tự lành nên thường bị bỏ qua. Đây không chỉ là một căn bệnh thông thường mà là dấu hiệu cơ thể đang bị tích trữ độc tố.

Nhiet mieng anh 1

Nhiệt miệng là dấu hiệu chứng tỏ cơ thể đang tích tụ nhiều độc tố. Ảnh minh họa: L.C.

Có rất nhiều căn bệnh bắt nguồn từ việc cơ thể tích tụ quá nhiều độc tố. Nếu xuất hiện những triệu chứng dưới đây, đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang tích trữ độc tố. Hãy đào thải chúng càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Nhiệt miệng thuộc nhóm bệnh tái phát theo chu kỳ, tỷ lệ mắc cao nhất trong số các bệnh về niêm mạc miệng. Nó thường xuất hiện ở môi, má trong, cạnh lưỡi, ít khi xuất hiện ở nướu hay vòm miệng; thường gặp ở độ tuổi 10-30, nữ giới có xu hướng mắc nhiều hơn. Trung bình, nhiệt miệng kéo dài khoảng 10 ngày rồi tự khỏi.

Y học hiện đại cho biết hệ miễn dịch có quan hệ mật thiết đến nguyên nhân gây ra nhiệt miệng. Tình trạng cơ thể tích tụ nhiều loại độc tố khiến hệ miễn dịch suy giảm sẽ dễ dẫn đến nhiệt miệng tái phát. Nhiệt miệng cũng có thể di truyền từ bố hoặc mẹ, khi một trong hai hoặc cả hai bị nhiệt miệng, con của họ dễ bị nhiệt miệng hơn người bình thường.

Ngoài ra, các bệnh về hệ tiêu hóa và rối loạn chức năng tiêu hóa cũng là một trong những nguyên nhân gây ra nhiệt miệng, ví dụ khó tiêu, chướng bụng, tiêu chảy, loét dạ dày và tá tràng, viêm gan mạn tính, viêm ruột già hoặc táo bón. Việc cơ thể thiếu các nguyên tố hoặc một số chất dinh dưỡng như kẽm, sắt, acid folic, vitamin B cũng dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch và tăng khả năng bị nhiệt miệng.

Cuối cùng, nhiệt miệng có thể hình thành do ảnh hưởng của thói quen sinh hoạt không tốt như kén ăn, khó tiêu, căng thẳng đầu óc, thiếu ngủ, mệt mỏi quá độ, áp lực công việc quá lớn, cảm lạnh thông thường.

Biểu hiện lâm sàng của nhiệt miệng được chia làm ba cấp độ: nhẹ, nổi mụn nước và nặng. Nhiệt miệng nhẹ có hiện tượng xung huyết, sau một thời gian ngắn thì xuất hiện vết loét hình tròn hoặc bầu dục có đường kính 2-4 milimét, bề mặt được bao phủ bởi một lớp màng màu vàng nhạt, xung quanh có màu đỏ sậm. Sau khi hình thành các vết loét, người bệnh sẽ cảm thấy đau rát dữ dội, kéo dài 7-10 ngày rồi tự lành mà không để lại sẹo, nhưng sẽ tái phát.

Nhiệt miệng dạng nổi mụn nước (hay còn được gọi là dạng viêm) có biểu hiện vết loét nhiều, kích thước nhỏ, phân bố rộng, xung huyết trong niêm mạc miệng. Ngoài đau rát, nó còn gây ra các triệu chứng như đau đầu, sốt, sưng hạch bạch huyết.

Nhiệt miệng loại nặng xuất hiện ở trong môi và niêm mạc khóe miệng. Triệu chứng thời kỳ đầu tương tự với loại nhẹ, nhưng sau đó vết loét sẽ có màu đỏ tím hoặc đỏ sẫm, xung quanh có màu đỏ, đau dữ dội, kèm theo sưng hạch bạch huyết, sốt…

Tình trạng này thường kéo dài hơn một tháng, sau khi hồi phục sẽ để lại sẹo, thậm chí làm tổn hại mô ở mức độ nặng. Ngoài ra, nhiệt miệng có thể dẫn đến các triệu chứng như hôi miệng, viêm họng mạn tính, táo bón, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, buồn bực, sốt.

Các phương pháp điều trị nhiệt miệng chủ yếu là tiêu viêm, giảm đau và thúc đẩy quá trình lành vết loét. Có nhiều cách điều trị, cần lựa chọn kỹ lưỡng tùy theo mức độ bệnh. Nguyên nhân gây ra nhiệt miệng có liên quan đến cơ địa của từng người, do đó nên tránh các yếu tố làm gia tăng tỷ lệ bị nhiệt miệng.

Ta cần chú ý vệ sinh răng miệng hàng ngày, tránh tác động đến vùng niêm mạc miệng bị thương, hạn chế ăn đồ cay nóng để không khiến vết loét đau rát, duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, cân đối dinh dưỡng giúp phòng ngừa táo bón, ngủ đủ giấc, tránh làm việc quá sức, duy trì cân bằng tâm lý.

Trương Đình/ Skybooks & NXB Dân trí

Nhiệt miệng Loét Niêm mạc Má trong Mụn nước Nhiệt miệng

    Đọc tiếp

    Tac dung bat ngo cua viec bam huyet hinh anh

    Tác dụng bất ngờ của việc bấm huyệt

    20:39 1/1/2026 20:39 1/1/2026

    0

    Bấm huyệt là phương pháp chữa bệnh có từ lâu đời trong Đông y. Ngoài việc khai thông kinh mạch, chữa đau mỏi, bấm huyệt còn giúp nhiều cơ quan nội tạng đào thải độc tố tốt hơn.

    Can chu y gi de khong sa chan khi 'nhay viec'? hinh anh

    Cần chú ý gì để không sa chân khi 'nhảy việc'?

    2 giờ trước 06:20 4/1/2026

    0

    Ngoài lương bổng, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi kèm theo, có nhiều điều bạn cần lưu tâm trước khi nhảy việc. Sự khác biệt về quan điểm với nhà tuyển dụng sẽ khiến bạn hối hận.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý