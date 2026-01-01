Tác dụng bất ngờ của việc bấm huyệt

Bấm huyệt là phương pháp chữa bệnh có từ lâu đời trong Đông y. Ngoài việc khai thông kinh mạch, chữa đau mỏi, bấm huyệt còn giúp nhiều cơ quan nội tạng đào thải độc tố tốt hơn.

Bấm huyệt Dũng Tuyền có tác dụng hỗ trợ thải độc cho thận. Ảnh minh họa: T.M.

Lá lách là cơ quan lớn trong hệ miễn dịch của cơ thể con người, chứa tế bào lympho [1] và đại thực bào. Là trung tâm sản xuất tế bào và tích trữ máu cho hệ miễn dịch, lá lách có chức năng lọc máu để loại bỏ hồng cầu già, kháng nguyên và dị vật.

Chức năng của lá lách sẽ dần suy giảm theo thời gian, khiến độc tố tích tụ ở đây. Khi đó, cơ thể sẽ xuất hiện một số triệu chứng như: Vết lốm đốm trên mặt, nổi nhiều mụn, hơi thở có mùi, mọc mụn hoặc viêm loét quanh môi.

Sau bữa ăn, nếu thức ăn không được tiêu hóa và hấp thu kịp thời sẽ dễ sản sinh ra nhiều độc tố. Bởi vậy, đây là lúc lá lách hoạt động hiệu quả nhất. Ta có thể áp dụng một số phương pháp sau để đảm bảo chức năng thải độc của lá lách:

Ấn huyệt Thương Khâu: Huyệt này nằm tại phần lõm phía dưới và phần trước mắt cá chân. Dùng ngón tay ấn và day huyệt Thương Khâu sẽ cảm thấy đau nhức. Mỗi lần massage trong khoảng ba phút.

Ăn các thực phẩm chua: Thực phẩm chua như ô mai, dấm có tác dụng rất tốt trong việc giải độc, kích thích tiêu hóa, giúp cơ thể đào thải độc tố một cách nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ tăng sức đề kháng, giải độc cho lá lách.

Vận động nhẹ nhàng: Việc này giúp tăng cường hoạt động tiêu hóa, đẩy nhanh tốc độ đào thải độc ra khỏi cơ thể.

Phổi là cơ quan chính của hệ hô hấp. Theo thời gian, chức năng của phổi sẽ dần suy giảm, dẫn đến tích tụ độc tố trong phổi. Từ đó, cơ thể xuất hiện các triệu chứng như: Da không đều màu, sạm da; táo bón do ảnh hưởng đến đường ruột; khí huyết lưu thông kém, tức ngực, khó thở, cảm giác bức bối, khó chịu.

Thời gian phổi hoạt động hiệu quả nhất là 7-10h. Lúc này, ta có thể vận động nhẹ nhàng như chạy chậm, thực hiện các bài tập hít thở, giúp tăng sức đề kháng của phổi.

Để duy trì khả năng thải độc của phổi, ta có thể áp dụng các phương pháp sau:

Ấn huyệt Hợp Cốc: Huyệt này nằm giữa xương bàn tay thứ nhất và thứ hai trên mu bàn tay. Massage huyệt Hợp Cốc hỗ trợ thải độc cho phổi.

Ăn thực phẩm tốt cho tiêu hóa: Ví dụ củ cải. Khi hoạt động của ruột già không bị cản trở thì phổi cũng có thể đào thải độc tố ra ngoài. Nấm và hoa huệ tây cũng có tác dụng hỗ trợ và tăng sức đề kháng cho phổi.

Vận động: Có thể thực hiện các bài tập nhẹ nhàng như hít thở sâu hỗ trợ loại bỏ khí thải tồn đọng trong cơ thể, tắm nước nóng để tăng cường lưu thông máu và đào thải độc tố trong phổi.

Thận là cơ quan nội tạng quan trọng với chức năng cơ bản là tạo ra nước tiểu, loại bỏ các chất chuyển hóa, một số chất thải và độc tốc ra khỏi cơ thể. Đồng thời, thông qua quá trình tái hấp thu, thận duy trì sự cân bằng giữa nước và chất điện giải, acid và base bằng cách giữ nước cùng các chất hữu ích khác trong cơ thể, ví dụ: Glucose, protein, acid amin.

Chức năng của thận không chỉ đảm bảo sự ổn định của môi trường bên trong cơ thể, mà còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường.

Theo thời gian, thận bị suy giảm chức năng và tích tụ độc tố. Khi đó, cơ thể sẽ có các triệu chứng như: Chu kỳ kinh nguyệt ngắn, máu kinh sậm màu; cơ thể phù nề do tích nước; nổi mụn ở cằm; dễ mệt mỏi.

Thời gian thích hợp để thận thải độc trong khoảng 5-7h. Sau một đêm tiến hành thải độc, cơ thể sẽ tích trữ độc tố trong thận. Do đó, khi vừa ngủ dậy, nên uống một cốc nước lọc để thanh lọc và đào thải độc tố trong thận.

Để duy trì khả năng thải độc của thận, ta có thể áp dụng những phương pháp dưới đây:

Ấn huyệt Dũng Tuyền: Đây là huyệt đạo thấp nhất trên cơ thể, nằm giữa xương cổ chân thứ hai và thứ ba, ở điểm nối của 1/3 trước và 1/3 giữa của lòng bàn chân. Massage huyệt Dũng Tuyền trong năm phút giúp hỗ trợ thải độc thận.

Sử dụng thực phẩm hỗ trợ thải độc thận: Ví dụ bí đao chứa nhiều nước, kích thích tăng lượng nước tiểu, hoặc củ mài giúp tăng sức đề kháng và khả năng thải độc của thận.

[1] Một loại tế bào bạch cầu trong hệ miễn dịch của lớp động vật có xương sống.