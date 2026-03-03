50 tác phẩm đạt Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên cho biết Hội đồng chấm giải quy tụ hơn 70 chuyên gia đầu ngành. Bên cạnh đề cử từ các nhà xuất bản, Giải thưởng tiếp tục mở rộng đối tượng đề cử, cho phép bạn đọc và cơ quan báo chí tham gia giới thiệu tác phẩm. Hạng mục “Sách được bạn đọc yêu thích” nhận được sự hưởng ứng cao từ dư luận. Có 1.368 lượt đề cử sách cho hạng mục này.