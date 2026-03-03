Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
50 tác phẩm đạt Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

  • Thứ ba, 3/3/2026 19:45 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Thông tin trên được đưa ra tại họp báo Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII. Qua nhiều mùa giải, Giải thưởng trở thành sự kiện văn hóa, tôn vinh người làm sách, góp phần lan tỏa tri thức.

Chiều 3/3, Ban tổ chức Giải thưởng Sách Quốc gia tổ chức họp báo thông tin về mùa giải lần thứ VIII. Buổi họp báo được chủ trì bởi ông Tống Văn Thanh - Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Đỗ Quang Dũng - Phó chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia.

Ông Tống Văn Thanh khẳng định Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay đã chọn ra những cuốn sách đặc sắc. Thông qua Giải thưởng, người làm sách được tôn vinh, giá trị của những cuốn sách tiếp tục được lan tỏa trong công chúng, để tri thức được nhân rộng sau khi cuốn sách được trao giải.
Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên cho biết Hội đồng chấm giải quy tụ hơn 70 chuyên gia đầu ngành. Bên cạnh đề cử từ các nhà xuất bản, Giải thưởng tiếp tục mở rộng đối tượng đề cử, cho phép bạn đọc và cơ quan báo chí tham gia giới thiệu tác phẩm. Hạng mục “Sách được bạn đọc yêu thích” nhận được sự hưởng ứng cao từ dư luận. Có 1.368 lượt đề cử sách cho hạng mục này.
Nhận định về các cuốn sách đạt giải năm nay, ông Đỗ Quang Dũng - Phó chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia - cho biết sách đẹp về hình thức, đạt chất lượng cao về nội dung, đồ sộ về kiến thức. Năm nay có nhiều cuốn sách nổi bật về lĩnh vực lý luận - chính trị, lịch sử, kinh tế.
Cũng theo ban tổ chức, năm nay nhiều sách đạt giải có tính chất lý luận, động tới các chủ đề được xã hội quan tâm. Với các cuốn sách dịch, ban tổ chức đã mời các chuyên gia vừa am hiểu lĩnh vực chủ đề cuốn sách, vừa biết ngôn ngữ gốc của tác phẩm để đảm bảo có sự đối chiếu, có độ chính xác cao.
Qua các vòng nghiên cứu kỹ hồ sơ, thảo luận tập thể và xem xét phản biện chuyên sâu, Hội đồng đã lựa chọn được những tác phẩm thực sự tiêu biểu về nội dung, hình thức và tác động xã hội. Định hướng chung của mùa giải năm nay là ưu tiên những bộ sách có giá trị bền vững, đóng góp thiết thực cho đời sống tinh thần và tri thức của cộng đồng.
Các đơn vị báo chí đặt nhiều câu hỏi xoay quanh các điểm mới của Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay. Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành khuyến khích các đơn vị báo chí đồng hành cùng Giải thưởng, nhằm lan tỏa rộng hơn ý nghĩa của Giải thưởng, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc trên cả nước.

Hơn 70 giáo sư, chuyên gia đầu ngành chấm Giải thưởng Sách Quốc gia Chiều 3/3, tại buổi họp báo Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII, ban tổ chức đã thông tin nhiều điểm đặc biệt về giải thưởng.

Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII được tổ chức ngày 8/3 tại Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Đơn vị đồng hành: Tập đoàn Vingroup, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank), Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans).

10 cuốn sách bán chạy nhận đề cử Giải Sách Quốc gia

06:22 22/1/2026 06:22 22/1/2026

0

Các cuốn sách này vừa được giới chuyên môn đánh giá cao, lọt vào danh sách Đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII, vừa được độc giả nhiệt tình đón đọc, có sức hút trên thị trường.

Việt Linh - Đinh Hà - Thúy Hạnh

giải thưởng sách quốc gia Nguyễn Văn Thể Việt Linh giải thưởng sách quốc gia Cục xuất bản Bộ Văn hóa

