Điểm đặc biệt của Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay có những điểm đổi mới về cơ cấu giải thưởng. Sau ba vòng xét giải công tâm, nghiêm túc, Hội đồng Giải thưởng đã chọn được 50 cuốn sách, bộ sách xứng tầm để tôn vinh.

Buổi họp báo về Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII, từ trái qua: Phó chủ tịch thường trực Hội Xuất bản Việt Nam Đỗ Quang Dũng, ông Tống Văn Thanh - Vụ trưởng Vụ Báo chí, Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Ảnh: Việt Linh.

"Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay có rất nhiều điểm đặc biệt, nổi bật là tinh thần đổi mới của ban tổ chức trong khâu lựa chọn tác phẩm. Các cuốn sách có giá trị tư tưởng, tri thức, có sự lan tỏa trong công chúng. Giải thưởng là sự tôn vinh với những người làm sách", ông Tống Văn Thanh - Vụ trưởng Vụ Báo chí, Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - khẳng định tại buổi họp báo Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII.

Cũng trong buổi họp báo diễn ra chiều 3/3 tại Hà Nội, các thành viên ban tổ chức đã thông tin nhiều nội dung quan trọng về giải thưởng năm nay.

Hơn 70 giáo sư, chuyên gia đầu ngành chấm giải

Ở mùa giải thứ VIII, Giải thưởng Sách Quốc gia có 50 cuốn sách được lựa chọn để tôn vinh ở các hạng mục. Lễ trao giải được tổ chức vào tối ngày 8/3 tại Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Năm nay, số lượng sách tham dự giải tăng lên so với mùa giải trước. Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết năm nay tỉ lệ chọi của Giải thưởng khá cao, với tỉ lệ đạt giải là 1/10 cuốn sách.

"Năm nay, Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo và Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII quy tụ trên 70 giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia uy tín đầu ngành", ông Nguyễn Nguyên cho biết.

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (ngoài cùng, bên phải) cho biết năm nay tỉ lệ chọi của Giải thưởng khá cao, với tỉ lệ đạt giải là 1/10 cuốn sách. Ảnh: Việt Linh.

Chia sẻ thêm từ ông Đỗ Quang Dũng - Phó chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia - Hội đồng chuyên gia chấm giải năm nay quy tụ các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành: Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các trường đại học trọng điểm, chuyên ngành...

Quy trình chấm giải được thực hiện nghiêm túc, khoa học, qua nhiều vòng đánh giá độc lập, phản biện và bỏ phiếu kín, bảo đảm tính khách quan và chuyên môn.

Năm nay, hạng mục “Sách được bạn đọc yêu thích” vẫn được duy trì, kết hợp chấm chuyên môn và bình chọn công khai, giúp Giải thưởng phản ánh đầy đủ hơn tiếng nói của xã hội. Tới thời điểm đóng cổng bình chọn, ban tổ chức đã nhận được 1.368 đề cử với 150 cuốn sách cho hạng mục này.

Mưa đỏ - tác phậm nhận đề cử tại hạng mục Sách được bạn đọc yêu thích, Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII. Ảnh: Việt Hà.

Đặc biệt, Giải thưởng năm nay có ứng dụng phân tích dữ liệu truyền thông trong quá trình xét chọn. Đối với các tác phẩm được đề nghị trao giải cao, Ban Tổ chức phối hợp với đơn vị công nghệ thực hiện tổng hợp, phân tích dữ liệu dư luận từ báo chí và các nền tảng truyền thông.

Điều này hỗ trợ Hội đồng trong quá trình xem xét, bảo đảm tính thận trọng, đồng thuận xã hội, đồng thời phản ánh mức độ quan tâm thực tế của xã hội đối với tác phẩm. Ý kiến của công luận được ghi nhận 15-25% trong thang điểm chấm giải.

Ông Nguyễn Nguyên nhấn mạnh, chất lượng nội dung bản thân cuốn sách vẫn là căn cứ cao nhất để Hội đồng trao giải. Định hướng chung của mùa giải năm nay là ưu tiên những bộ sách có giá trị bền vững, đóng góp thiết thực cho đời sống tinh thần và tri thức của cộng đồng.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu tại Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia, Cục Xuất bản, In và Phát hành và Hội Xuất bản Việt Nam đã tổng hợp trình Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII cho 50 cuốn sách, bộ sách, gồm: 2 Giải A; 17 Giải B; 23 Giải C; 5 Giải Khuyến khích; 5 Giải Sách được bạn đọc yêu thích (có 2 cuốn sách đạt 2 giải mỗi cuốn).

Ban tổ chức cho biết 2 Giải A gồm cả sách trong nước và sách dịch.

Sách lý luận - chính trị trong nước được quan tâm

Một điểm mới của Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay là cơ cấu giải thưởng được điều chỉnh từ 5 mảng xuống 4 mảng. Cục trưởng Cục Xuất bản Nguyễn Nguyên cho biết điều này phù hợp với nhu cầu thực tiễn của ngành, khi nghiên cứu liên ngành đang là yêu cầu và xu hướng mới.

"Lý luận chính trị, kinh tế và khoa học nhân văn ngày càng có sự liên kết chặt chẽ, khó phân mảng. Hội đồng liên ngành sẽ giúp các chuyên gia đọc chéo, giúp chất lượng giải thưởng tăng lên", ông Nguyễn Nguyên chia sẻ với báo chí.

Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Đỗ Quang Dũng cho biết các cuốn sách đạt giải năm nay vừa đẹp về hình thức, chất lượng cao về nội dung, đồ sộ về dung lượng. Ảnh: Việt Linh.

Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Đỗ Quang Dũng cho biết các cuốn sách đạt giải năm nay vừa đẹp về hình thức, chất lượng cao về nội dung, đồ sộ về dung lượng. Các cuốn sách về chủ đề chính trị, lịch sử, kinh tế, nhất là sách chủ đề này từ các tác giả trong nước rất được quan tâm. Điều này phản ánh xu thế mới của ngành xuất bản Việt Nam hiện nay.

Ngày 8/3, các tác giả, đơn vị làm sách sẽ được vinh danh tại Lễ trao giải. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức trưng bày, giới thiệu các bộ sách có giá trị cao được xuất bản trong thời gian qua và các tác phẩm đạt giải qua các kỳ. Hoạt động này nhằm tiếp tục lan tỏa giá trị của sách, tạo không gian kết nối giữa tác giả, nhà xuất bản và bạn đọc.

Giải thưởng Sách Quốc gia được tổ chức thường niên từ năm 2018 cho đến nay và ngày càng khẳng định vị thế là giải thưởng cấp quốc gia trong lĩnh vực xuất bản. Qua bảy kỳ tổ chức, Giải thưởng đã trở thành sự kiện văn hóa có uy tín, góp phần phát hiện, tôn vinh các tác phẩm có giá trị nổi bật về tư tưởng, học thuật, khoa học và thẩm mỹ; đồng thời, định hướng bạn đọc, lan tỏa văn hóa đọc và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của hoạt động xuất bản.

