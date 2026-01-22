10 cuốn sách bán chạy nhận đề cử Giải Sách Quốc gia

|
Truyện ký Theo dấu chân người ra mắt 8/2024, tới nay đã tái bản 9 lần. Tác phẩm đã in 13.000 bản tiếng Việt, 1.000 bản tiếng Anh. Giáo sư Trình Quang Phú đã dành tới 28 năm để nghiên cứu, đúc kết, viết cuốn sách này. Ý tưởng về cuốn sách nảy nở từ khi ông được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp gợi ý nên viết về những năm Bác Hồ ở nước ngoài.
|
Đi vào các hiệu sách, có thể thấy cuốn Lịch sử Việt Nam bằng hình luôn xuất hiện ở vị trí đẹp, vị trí best-seller tại các hiệu này. Cuốn sách được nhiều bạn đọc mê lịch sử đón đọc ngay từ khi ra mắt. Cuốn sách là một kho tư liệu gần 2.000 tranh, ảnh hiện vật và bản đồ phong phú, đa dạng được sưu tầm từ các bảo tàng trong nước, ngoài nước và các bộ sưu tập tư nhân. Ảnh: FAHASA.
|
Theo chia sẻ từ đội ngũ thực hiện cuốn sách, Thư cho em: Chuyện tình tướng Hoàng Đan và vợ qua lời kể con trai hiện đã tái bản nhiều lần, in tổng gần 100.000 bản. Cuốn sách được vinh danh trong 10 tác phẩm xuất sắc năm 2024, chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức. Ảnh: NVCC.
|
Cuốn Gánh gánh... gồng gồng... đã tái bản 12 lần, in hơn 25.000 bản kể từ khi xuất bản năm 2020. Cuốn sách còn nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc danh sách đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII. Cuốn hồi ký của nhà văn Xuân Phượng nhắc đến những cuộc đoàn tụ, những quyết định thay đổi cuộc đời bà.
|
Chia sẻ với Tri thức - Znews, đại tá, nhà văn Phạm Văn Trường - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân - cho biết Mưa đỏ đã in tới 81.000 bản. Cuốn sách có phát hành cả ấn bản đặc biệt cho người hâm mộ. Nhờ thành công của bộ phim chuyển thể cùng tên, nhiều độc giả đã tìm đọc lại cuốn sách, tạo nên một "hiện tượng xuất bản" hiếm thấy năm 2025. Ảnh: Báo Thể thao & Văn hóa.
|
Cuốn sách Khéo khôn với tiền, tránh những ưu phiền thuộc tủ sách Phổ biến kiến thức tài chính cho gia đình Việt, thể hiện dưới hình thức một cuốn truyện tranh. Tác giả sách là bà Lê Thị Thúy Sen - Vụ trưởng Vụ Truyền thông của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng. Chưa đầy một năm sau xuất bản, 30.000 bản sách đã bán hết, sách được tiếp tục tái bản nhiều lần. Ảnh: Báo Tiền Phong.
|
Cuốn Tư duy mở thuộc bộ sách Tư duy ngược và Tư duy mở, của tác giả Nguyễn Anh Dũng, Sbooks phối hợp với Nhà xuất bản Dân Trí ấn hành. Bộ sách đạt kỷ lục phát hành năm 2024, đến nay đã được phát hành hàng trăm nghìn bản, được Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông trao Bằng khen năm 2024. Ảnh: FAHASA.
|
Cuốn Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông cũng đạt thành tích tốt về số lượng bán. Cuốn sách thuộc nhóm 10 cuốn sách bán chạy nhất của đơn vị phát hành RIO Books. Cuốn sách tới nay đã tái bản 2 lần. Đây là cuốn sách của tác giả Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Le Bros - người có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông và báo chí. Ảnh: RIO Books.
|
Chiến trường bán dẫn: Cạnh tranh chiến lược và tự chủ đổi mới sáng tạo của Trung Quốc thế kỷ 21 cũng có số lượng bán tốt. "Cuốn sách nhanh chóng tái bản sau vài tháng phát hành, dù có dung lượng dày, chủ đề ngách", đại diện đơn vị phát hành TIMES chia sẻ. Ảnh: Báo Hanoimoi.
|
Chip War - Cuộc chiến vi mạch như một cuốn biên niên sử về chất bán dẫn, cho người đọc thấy ngành công nghiệp này có quyền lực định hình lại trật tự kinh tế và chính trị của thế giới trong tương lai thế nào. Cuốn sách ra mắt trong năm 2024 nhưng đã tái bản 3 lần ngay trong năm đó. Ảnh: Nhã Nam.
|
Trước thềm Giải Sách Quốc gia lần VIII, các cuốn sách được đề cử càng có thêm sức hút với bạn đọc, được nhiều người săn đón. Một số cuốn sách đã hết hàng. Một vài nhà xuất bản đã rục rịch kế hoạch tái bản. Nhiều nhà sách cũng trưng bày khu riêng cho các cuốn được đề cử Giải thưởng Sách quốc gia 2025 để phục vụ nhu cầu tìm đọc. Ảnh: Mai Phương.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.