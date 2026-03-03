Chọn ngày tốt để làm việc đại sự hay 'ngày nào cũng như nhau'?

Chọn ngày tốt hay tin vào kế hoạch? Kiêng kị hay dựa vào dữ liệu? Khi truyền thống đối diện với tư duy phản biện, người trẻ hôm nay không chỉ đứng trước một lựa chọn, mà trước một câu hỏi lớn về bản lĩnh và sự trưởng thành nội tâm.

Trong tâm hồn nhiều người Việt, truyền thống không chỉ là ký ức văn hóa mà còn là một phần bản sắc. Những lời dạy của ông bà, những phong tục lâu đời, những điều “nên” và “không nên” đã âm thầm định hình cách ta sống, lựa chọn và cả cách ta đối diện với bất trắc. Nhưng bước vào đời sống hiện đại, nơi mọi điều đều có thể được kiểm chứng bằng dữ liệu và lập luận, niềm tin ấy bắt đầu đối diện với một lực đối trọng: lý trí.

Sự “va chạm” này không ồn ào. Nó diễn ra trong suy nghĩ, trong những khoảnh khắc ta phân vân trước một quyết định quan trọng. Chẳng hạn như chuyện chọn “ngày tốt” để khai trương, cưới hỏi hay ký hợp đồng. Dưới góc nhìn khoa học, mọi ngày đều có 24 giờ như nhau; thành công phụ thuộc vào sự chuẩn bị, năng lực và hoàn cảnh khách quan. Thế nhưng, tâm lý “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” vẫn khiến nhiều người chùn bước nếu rơi vào “ngày xấu”.

Nhiều người quan niệm "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Ảnh: Pinterest.

Vấn đề ở đây không đơn thuần là đúng hay sai. Điều đáng nói là cảm giác bất an khi hai hệ giá trị cùng tồn tại trong một con người. Một mặt, ta muốn tin vào những gì có thể chứng minh; mặt khác, ta sợ đánh mất sự an tâm vốn đến từ truyền thống. Nỗi sợ ấy đôi khi khiến ta hành động không phải vì hiểu, mà vì lo lắng mơ hồ. Ta chọn trì hoãn cơ hội, thay đổi kế hoạch, hoặc tự tạo thêm áp lực cho mình chỉ để tránh một điều chưa từng được kiểm chứng rõ ràng.

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, niềm tin truyền thống vốn không sinh ra để trói buộc con người. Trong bối cảnh xưa, khi khoa học chưa phát triển, những quy ước ấy đóng vai trò như một cơ chế tạo trật tự xã hội và trấn an tinh thần. Chúng giúp con người cảm thấy có điểm tựa giữa thế giới bất định. Vấn đề nảy sinh khi ta giữ nguyên hình thức mà quên mất tinh thần phía sau.

Lý trí hiện đại cũng vậy. Nó không phải là sự phủ nhận sạch trơn quá khứ, mà là lời mời gọi đặt câu hỏi: “Tại sao?” và “Điều này có còn phù hợp không?”. Nếu truyền thống là ký ức tập thể, thì lý trí là công cụ sàng lọc. Khi hai yếu tố này đối đầu, ta thường nghĩ mình phải chọn một bên. Nhưng thực ra, sự trưởng thành nằm ở khả năng dung hòa.

Dung hòa không có nghĩa là tin tất cả cũng không phải là phủ nhận tất cả. Đơn giản là biết mình đang làm gì và vì sao mình làm vậy. Khoa học giúp ta hiểu nguyên nhân - kết quả: thành công đến từ sự chuẩn bị, thất bại đến từ những yếu tố cụ thể có thể phân tích được. Còn niềm tin, nếu không bị chi phối bởi nỗi sợ, có thể trở thành điểm tựa tinh thần giúp ta bình tĩnh và vững vàng hơn.

Chính ở điểm giao nhau ấy, nhiều người tìm thấy sự nhẹ nhõm: không còn cảm giác phản bội truyền thống khi tư duy độc lập, cũng không còn thấy mình “lỗi thời” khi giữ gìn những giá trị cốt lõi.

Những lời giảng của Sa môn Thích Pháp Hòa, qua cuốn Lá hoa trên đường về, thường nhấn mạnh đến tinh thần hiểu để thương và thực hành chánh niệm trong đời sống thường nhật. Khi có sự hiểu biết, niềm tin không còn là nỗi sợ; khi có tỉnh thức, truyền thống không còn là gánh nặng. Ta không cần cực đoan phủ nhận hay bám chấp, mà học cách soi sáng từng quyết định bằng sự tỉnh táo và lòng an ổn.

Sách Lá hoa trên đường về của Sa môn Thích Pháp Hòa.

Cuộc “va chạm” giữa niềm tin và lý trí vì thế không phải là một cuộc chiến để phân thắng bại. Nó là hành trình trưởng thành của mỗi cá nhân trong xã hội hiện đại - hành trình học cách đứng vững giữa hai dòng chảy, để vừa giữ được gốc rễ, vừa mở lòng với ánh sáng của sự thông tuệ.