Áp lực của cha mẹ hiện đại ở Hàn Quốc

Trong xã hội phát triển, các bậc cha mẹ Hàn Quốc phải đối mặt với vô số áp lực. Họ phải dạy con tuân thủ nhiều quy tắc và mâu thuẫn với thế hệ trước về phương pháp nuôi con.

Các bậc cha mẹ ở Hàn Quốc phải đối diện với rất nhiều áp lực trong việc nuôi dạy con cái. Ảnh minh họa: K.J.D.

Hàn Quốc đã thực sự phát triển và thay đổi một cách nhanh chóng, trở thành một trong những quốc gia có tốc độ phát triển và thay đổi không hề thua kém trên trường quốc tế.

Thời đại của cha mẹ chúng ta, thời đại của chúng ta, những người đang làm cha mẹ và thời đại mà con cái chúng ta đang lớn lên hiện nay thực sự rất khác nhau. Chỉ vài chục năm trước, chúng ta còn nghe khẩu hiệu “chỉ sinh một con và nuôi dạy thật tốt” vì dân số quá đông.

Nhưng giờ đây, tỷ lệ sinh đã giảm xuống chỉ còn 0,72 trẻ (theo số liệu năm 2023), mức thấp nhất thế giới, buộc chính phủ phải đưa ra các khoản trợ cấp khuyến khích sinh con.

Chúng ta đang sống trong một thời đại không ngừng thay đổi, và không thể mãi dừng lại ở một thời điểm nào đó trong quá khứ. Vì vậy, những câu nói như “Ngày xưa đâu có thế này” hay “Hồi bọn mình, chẳng có gì mà vẫn lớn ầm ầm đấy thôi” đã không còn mang nhiều ý nghĩa.

Trong thời đại thay đổi liên tục này, các bậc cha mẹ cũng buộc phải thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Thế nhưng, khó có thể áp dụng cách nuôi dạy con của thế hệ trước, và cũng không dễ để tạo ra một “bí quyết” nuôi dạy con phù hợp riêng cho mình trong dòng chảy của xã hội hiện đại.

Vì vậy, trong hành trình nuôi dạy con, các bậc cha mẹ thường phải trải qua những thử nghiệm, sai lầm, và đôi khi còn bị xem là lập dị hoặc khác thường. Thậm chí, đã xuất hiện cả cụm từ “mẹ côn trùng” để miêu tả những phụ huynh như vậy.

Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta thường bỏ qua, đó là việc nuôi dạy con cách đây 30 năm hay ở thời điểm hiện tại thì đều khó như nhau. Và tình yêu của cha mẹ dành cho con luôn đặc biệt, luôn “khác người”. Bởi có mấy ai có thể bình tĩnh, khách quan, lạnh lùng trước con mình đâu, kể cả tôi.

Vì vậy, tôi không thích những câu nói như:“Các bà mẹ hiện nay thật kỳ lạ”, “Trước đây đâu có như thế”. Đây là những lời nói vô trách nhiệm và thiếu tôn trọng. Tôi cảm thấy đó là sự xúc phạm đến những bậc cha mẹ hiện đại, những người đang nỗ lực mỗi ngày để trở thành nên tốt hơn mỗi ngày. Nếu chúng ta thực sự hiểu tấm lòng và hoàn cảnh của những bậc cha mẹ ngày nay, chắc chắn sẽ không thể dễ dàng buông ra những lời như vậy.

Tôi thật sự muốn hỏi những người từng phê phán cha mẹ thời nay rằng: “Anh/chị có đang trực tiếp nuôi con trong thời đại ngày nay không? Cụ thể hơn, anh/ chị đã từng nuôi con trong xã hội Hàn Quốc hiện nay chưa?”

Nhiều bậc cha mẹ hoặc người thân quen khi đến phòng khám thường chia sẻ rằng họ cảm thấy được an ủi khi nghe câu: “Không cần làm gì cũng được”. Bởi họ luôn bị đè nặng bởi cảm giác nghĩa vụ và trách nhiệm, luôn tự trách rằng mình chưa làm đủ cho con. Vì thế, khi nghe rằng “cứ làm theo cách của mình cũng được”, họ cảm thấy an lòng, và âm thầm nghĩ để tự an ủi mình rằng những cha mẹ cố gắng quá mức kia mới là khác người.

Những lời thú nhận ngắn ngủi ấy chứa đựng biết bao cảm xúc mâu thuẫn. Có lẽ, các bậc cha mẹ ngày nay đang sống trong một thời đại mà dù có học hay không học cách nuôi dạy con cái, họ vẫn luôn phải đối mặt với những trăn trở và lo âu.

Là một người làm cha mẹ trong thời đại này, tôi cũng đồng cảm sâu sắc và thậm chí còn thấy có một mối gắn kết đặc biệt như tình đồng đội với những bậc cha mẹ đang từng ngày nỗ lực vì con cái của mình.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng cha mẹ là những người luôn phải đấu tranh giữa việc đối mặt hay trốn tránh các vấn đề trong nuôi dạy con cái. Nuôi dạy con theo ý mình một cách tùy tiện không còn phù hợp với thời đại này nữa.

Ở một góc độ nào đó, việc ấy giống như thể cha mẹ đang từ bỏ vai trò và trách nhiệm của chính mình. Tuy nhiên, tôi cũng đã chứng kiến những trường hợp cha mẹ vì quá lo lắng và bất an mà chỉ còn “đóng vai” cha mẹ mà thôi. Chính vì vậy, tôi thật sự muốn khuyên các bậc cha mẹ: Điều quan trọng là phải giữ được sự cân bằng giữa hai thái cực ấy.