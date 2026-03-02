Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Một đứa trẻ giàu tâm hồn sẽ trưởng thành như thế nào?

Cuốn sách mở ra một định nghĩa mới về sự "giàu có" của một đứa trẻ. Đó không phải là bảng thành tích rực rỡ hay những kỹ năng ưu việt, mà là sự giàu có trong tâm hồn, một loại nội lực bền bỉ giúp trẻ cảm thấy hạnh phúc và vững vàng trước mọi biến động của cuộc đời. Cuốn sách này không chỉ dành cho những ai đang làm cha mẹ, mà còn cho những ai muốn nuôi dưỡng lại "đứa trẻ" bên trong mình.

Xuất bản

Áp lực của cha mẹ hiện đại ở Hàn Quốc

  • Thứ hai, 2/3/2026 07:25 (GMT+7)
  • 07:25 2/3/2026

Trong xã hội phát triển, các bậc cha mẹ Hàn Quốc phải đối mặt với vô số áp lực. Họ phải dạy con tuân thủ nhiều quy tắc và mâu thuẫn với thế hệ trước về phương pháp nuôi con.

Cha me anh 1

Các bậc cha mẹ ở Hàn Quốc phải đối diện với rất nhiều áp lực trong việc nuôi dạy con cái. Ảnh minh họa: K.J.D.

Hàn Quốc đã thực sự phát triển và thay đổi một cách nhanh chóng, trở thành một trong những quốc gia có tốc độ phát triển và thay đổi không hề thua kém trên trường quốc tế.

Thời đại của cha mẹ chúng ta, thời đại của chúng ta, những người đang làm cha mẹ và thời đại mà con cái chúng ta đang lớn lên hiện nay thực sự rất khác nhau. Chỉ vài chục năm trước, chúng ta còn nghe khẩu hiệu “chỉ sinh một con và nuôi dạy thật tốt” vì dân số quá đông.

Nhưng giờ đây, tỷ lệ sinh đã giảm xuống chỉ còn 0,72 trẻ (theo số liệu năm 2023), mức thấp nhất thế giới, buộc chính phủ phải đưa ra các khoản trợ cấp khuyến khích sinh con.

Chúng ta đang sống trong một thời đại không ngừng thay đổi, và không thể mãi dừng lại ở một thời điểm nào đó trong quá khứ. Vì vậy, những câu nói như “Ngày xưa đâu có thế này” hay “Hồi bọn mình, chẳng có gì mà vẫn lớn ầm ầm đấy thôi” đã không còn mang nhiều ý nghĩa.

Trong thời đại thay đổi liên tục này, các bậc cha mẹ cũng buộc phải thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Thế nhưng, khó có thể áp dụng cách nuôi dạy con của thế hệ trước, và cũng không dễ để tạo ra một “bí quyết” nuôi dạy con phù hợp riêng cho mình trong dòng chảy của xã hội hiện đại.

Vì vậy, trong hành trình nuôi dạy con, các bậc cha mẹ thường phải trải qua những thử nghiệm, sai lầm, và đôi khi còn bị xem là lập dị hoặc khác thường. Thậm chí, đã xuất hiện cả cụm từ “mẹ côn trùng” để miêu tả những phụ huynh như vậy.

Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta thường bỏ qua, đó là việc nuôi dạy con cách đây 30 năm hay ở thời điểm hiện tại thì đều khó như nhau. Và tình yêu của cha mẹ dành cho con luôn đặc biệt, luôn “khác người”. Bởi có mấy ai có thể bình tĩnh, khách quan, lạnh lùng trước con mình đâu, kể cả tôi.

Vì vậy, tôi không thích những câu nói như:Các bà mẹ hiện nay thật kỳ lạ”, “Trước đây đâu có như thế”. Đây là những lời nói vô trách nhiệm và thiếu tôn trọng. Tôi cảm thấy đó là sự xúc phạm đến những bậc cha mẹ hiện đại, những người đang nỗ lực mỗi ngày để trở thành nên tốt hơn mỗi ngày. Nếu chúng ta thực sự hiểu tấm lòng và hoàn cảnh của những bậc cha mẹ ngày nay, chắc chắn sẽ không thể dễ dàng buông ra những lời như vậy.

Tôi thật sự muốn hỏi những người từng phê phán cha mẹ thời nay rằng: “Anh/chị có đang trực tiếp nuôi con trong thời đại ngày nay không? Cụ thể hơn, anh/ chị đã từng nuôi con trong xã hội Hàn Quốc hiện nay chưa?”

Nhiều bậc cha mẹ hoặc người thân quen khi đến phòng khám thường chia sẻ rằng họ cảm thấy được an ủi khi nghe câu: “Không cần làm gì cũng được”. Bởi họ luôn bị đè nặng bởi cảm giác nghĩa vụ và trách nhiệm, luôn tự trách rằng mình chưa làm đủ cho con. Vì thế, khi nghe rằng “cứ làm theo cách của mình cũng được”, họ cảm thấy an lòng, và âm thầm nghĩ để tự an ủi mình rằng những cha mẹ cố gắng quá mức kia mới là khác người.

Những lời thú nhận ngắn ngủi ấy chứa đựng biết bao cảm xúc mâu thuẫn. Có lẽ, các bậc cha mẹ ngày nay đang sống trong một thời đại mà dù có học hay không học cách nuôi dạy con cái, họ vẫn luôn phải đối mặt với những trăn trở và lo âu.

Là một người làm cha mẹ trong thời đại này, tôi cũng đồng cảm sâu sắc và thậm chí còn thấy có một mối gắn kết đặc biệt như tình đồng đội với những bậc cha mẹ đang từng ngày nỗ lực vì con cái của mình.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng cha mẹ là những người luôn phải đấu tranh giữa việc đối mặt hay trốn tránh các vấn đề trong nuôi dạy con cái. Nuôi dạy con theo ý mình một cách tùy tiện không còn phù hợp với thời đại này nữa.

Ở một góc độ nào đó, việc ấy giống như thể cha mẹ đang từ bỏ vai trò và trách nhiệm của chính mình. Tuy nhiên, tôi cũng đã chứng kiến những trường hợp cha mẹ vì quá lo lắng và bất an mà chỉ còn “đóng vai” cha mẹ mà thôi. Chính vì vậy, tôi thật sự muốn khuyên các bậc cha mẹ: Điều quan trọng là phải giữ được sự cân bằng giữa hai thái cực ấy.

Park So young/ Thái Hà Books & NXB Công Thương

Cha mẹ Nuôi dạy Cha mẹ Thời đại Lời thú nhận Tình yêu thương

    Đọc tiếp

    Nuoi day con giua 'con bao thong tin' hinh anh

    Nuôi dạy con giữa 'cơn bão thông tin'

    15:57 25/2/2026 15:57 25/2/2026

    0

    Trong thời đại số, các bậc cha mẹ có cơ hội tiếp xúc với nhiều kênh thông tin liên quan đến việc nuôi dạy con cái. Bởi vậy, kỹ năng sàng lọc thông tin rất quan trọng với phụ huynh.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý