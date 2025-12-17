Những cuốn sách được đề xuất đạt Giải thưởng Sách Quốc gia 2025

Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII đã thảo luận, bầu chọn sách tiêu biểu từ 512 cuốn để đề cử tác phẩm xứng đáng nhận giải.

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII thu hút 397 tên sách và bộ sách, gồm 512 cuốn, phản ánh sự đầu tư nghiêm túc của các tác giả, nhà xuất bản trên cả nước. Thành viên Hội đồng Chung khảo là các chuyên gia, học giả đầu ngành, đã làm việc công tâm, kỹ lưỡng, lựa chọn 51 đầu sách có nội dung giá trị, lan tỏa rộng trong cộng đồng để đề cử vinh danh.

Bà ngoại trên cây táo

Tác giả: Mira Lobe. Minh họa: Susi Weigel.

Người dịch: Chu Thu Phương.

Nhà xuất bản: Kim Đồng.

Cuốn sách kể câu chuyện giàu trí tưởng tượng về cậu bé Andi, người tạo nên hình bóng một bà ngoại phi thường để bù đắp nỗi thiếu vắng tình thân.

Qua những chuyến phiêu lưu kỳ ảo và mối quan hệ ấm áp với người hàng xóm già, tác phẩm gợi mở thế giới nội tâm trẻ thơ, nơi ước mơ, tình cảm gia đình và sự thấu hiểu được nuôi dưỡng một cách trong trẻo.

Bảo tồn di tích và di sản văn hóa

Tác giả: Hoàng Đạo Kính.

Nhà xuất bản: Văn hóa Dân tộc.

Cuốn sách tập hợp những bài viết tiêu biểu của GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính, người tiên phong trong công cuộc trùng tu di tích theo hướng hiện đại tại Việt Nam.

Tác phẩm đúc kết quan điểm xuyên suốt rằng bảo tồn là giữ gìn giá trị nguyên bản của di tích. Qua hàng chục trường hợp điển hình từ Hoàng thành Thăng Long đến Nhà hát Lớn, tác giả chia sẻ các giải pháp tối ưu dựa trên hiểu biết sâu sắc về di sản, điều kiện thực tiễn và chuẩn mực quốc tế.

Bộ sách Thiên nhiên kỳ thú (13 cuốn)

Tác giả: Nhiều tác giả.

Nhà xuất bản: Trẻ.

Bộ truyện thiếu nhi gồm 13 tập được Nhà xuất bản Trẻ phối hợp cùng Thảo Cầm Viên thực hiện, mang đến những câu chuyện đầy màu sắc về động vật, cây cỏ và thế giới tự nhiên.

Mỗi tập là một câu chuyện giàu cảm xúc về hành trình khám phá bản thân, lòng can đảm, tình bạn, sự khác biệt và ước mơ. Tất cả được thể hiện qua lời kể nhẹ nhàng, tranh vẽ sinh động và nội dung gắn với thực tiễn đời sống tự nhiên.

Lịch sử Văn minh thế giới (11 phần, 45 cuốn)

Tác giả: Will Durant. Người dịch: Huỳnh Ngọc Chiến, Phạm Viêm Phương, Phan Thanh Lưu, Bùi Thanh Châu, Bùi Xuân Linh, Đỗ Lan.

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội. Đơn vị liên kết: Viện Giáo dục IRED.

Bộ sử đồ sộ do Will Durant dày công thực hiện trong gần nửa thế kỷ, kể lại câu chuyện hình thành - phát triển - suy tàn của các nền văn minh nhân loại qua lăng kính triết học, nghệ thuật, tôn giáo và văn hóa.

Bản dịch tiếng Việt gồm 45 tập, mang tinh thần kể chuyện gần gũi, giúp người đọc tiếp cận lịch sử như một dòng chảy sống động qua sự kiện chính trị lẫn tinh hoa tư tưởng và đời sống tinh thần của con người.

Bộ sách Thưởng thức triết học (12 cuốn)

Tác giả: Brigitte Labbé, P.-F. Dupont-Buerier, Michel Puech. Minh họa: Jacques Azam. Nhiều người dịch.

Nhà xuất bản: Kim Đồng.

Bộ sách tranh triết học gồm 12 tập giúp khơi gợi tư duy phản biện và cảm thức xã hội trong trẻ nhỏ thông qua các tình huống đời thường.

Với văn phong hài hước, minh họa sinh động và cách đặt vấn đề gần gũi, Thưởng thức triết học đưa các khái niệm trừu tượng như niềm tin, hạnh phúc, sự sống - cái chết… đến gần độc giả mọi lứa tuổi, đặc biệt là thiếu nhi. Đây là một nỗ lực sáng tạo trong việc gieo mầm triết học từ sớm, giúp trẻ em suy ngẫm về thế giới và chính bản thân mình.

Bộ sách Vang danh nghề cổ (6 cuốn)

Tranh: Ruốc Đặng, Bùi Xuân Quỳnh, NGART. Lời: Kim Dung, Phương Bùi, Thành Nguyễn, Liber.

Nhà xuất bản: Kim Đồng.

Bộ tranh truyện đưa độc giả nhỏ tuổi theo chân cô bé An khám phá những làng nghề truyền thống trên khắp Việt Nam như gốm Bàu Trúc, rèn Vân Chàng hay lụa Lãnh Mỹ A.

Qua lối kể dí dỏm, tranh minh họa giàu màu sắc Việt và thông tin văn hóa sinh động, sách giới thiệu quy trình thủ công, tôn vinh tài hoa của nghệ nhân và lưu giữ mạch nguồn văn hóa dân tộc. Đây là dự án giáo dục di sản gần gũi, khơi dậy lòng tự hào về tinh hoa nghề cổ trong thế hệ trẻ.

Bộ sách Văn hóa - Lịch sử Champa (4 cuốn)

Tác giả: PGS.TS. Trương Văn Món.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP.HCM.

Bộ sách gồm 4 tập là kết quả của ba thập niên nghiên cứu, sưu tầm và hệ thống hóa tư liệu về văn hóa - lịch sử Champa.

Tác phẩm giới thiệu kho tàng di sản đặc sắc của người Chăm từ các trung tâm cổ như Indrapura, Amaravati đến Vijaya, góp phần làm sáng tỏ bức tranh văn hóa miền Trung Việt Nam suốt nhiều thế kỷ.

Bộ sách là công trình khoa học giá trị, phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và giúp công chúng hiểu sâu hơn về một nền văn minh từng vang danh trong lịch sử khu vực.

Bộ sách Wonderella (4 cuốn)

Sáng tác: Alicia Vũ. Minh họa: Như Quỳnh, Ngọc Mai.

Nhà xuất bản: Hà Nội. Đơn vị liên kết: Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Ngọc Ánh.

Lấy bối cảnh khu phố Cái Quái Gì Cũng Có Thể Xảy Ra, bộ sách tranh gồm 4 tập theo chân Ella - một cô bé đáng yêu đang học cách thích nghi, trưởng thành và thấu hiểu cảm xúc qua những cuộc gặp gỡ kỳ lạ với hàng xóm, bạn bè và những điều bất ngờ.

Với nền tảng tâm lý học hiện đại, tác phẩm mang đến cho trẻ nhỏ bài học về tự lập, kỹ năng sống và sự đồng cảm. Tất cả được truyền tải bằng hình ảnh rực rỡ và lối kể chuyện sinh động, gần gũi.

Các kiểu quặng hóa vàng miền Bắc Việt Nam

Tác giả: Trần Tuấn Anh, Nevolko P.A., Trần Trọng Hòa, Phạm Thị Dung, Phạm Ngọc Cẩn, Vũ Hoàng Ly, Ngô Thị Hường.

Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.

Cuốn sách chuyên khảo trình bày hệ thống các kiểu tụ khoáng vàng ở miền Bắc Việt Nam, bao gồm vàng - thạch anh - sulfide và các kiểu tụ khoáng liên quan khác. Tác phẩm phân tích nguồn gốc, điều kiện địa chất và bối cảnh kiến tạo hình thành các mỏ vàng, góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho công tác thăm dò, khai thác và quản lý tài nguyên khoáng sản quý hiếm tại Việt Nam.

Can thiệp rối loạn phổ tự kỉ - Để khác biệt không là rào cản

Tác giả: TS Nguyễn Nữ Tâm An.

Nhà xuất bản: Thế giới. Đơn vị liên kết: Công ty Cổ phần Sách Thái Hà.

Cuốn sách cung cấp cái nhìn toàn diện và cập nhật về rối loạn phổ tự kỉ (RLPTK) dưới góc độ một sự khác biệt trong phát triển, thay vì một khiếm khuyết.

Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu và thực hành, tác giả giới thiệu các phương pháp can thiệp hiệu quả từ hành vi, cấu trúc, phát triển đến hỗ trợ bằng hình ảnh và trị liệu bổ trợ.

Tác phẩm nhằm giúp trẻ RLPTK thích nghi tốt hơn với môi trường sống, học tập và xã hội.

Câu chuyện nghệ thuật - Lịch sử nghệ thuật qua các trào lưu lớn và những kiệt tác truyền cảm hứng

Tác giả: DK. Người dịch: Nguyễn Thị Phương Lan. Hiệu đính: Trần Đan Vy.

Nhà xuất bản: Thế giới. Đơn vị liên kết: Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam.

Tác phẩm là hành trình thị giác khám phá lịch sử nghệ thuật phương Tây từ thời Phục hưng đến hiện đại qua hơn 700 nghệ sĩ và 2.500 kiệt tác được phân tích kỹ lưỡng.

Câu chuyện nghệ thuật giúp người đọc nhận diện các trào lưu nghệ thuật lớn, hiểu rõ phong cách và thủ pháp sáng tác, đồng thời đặt các kiệt tác vào bối cảnh lịch sử - xã hội để lý giải cách nghệ thuật phản ánh và làm nên thời đại.

Chiến trường bán dẫn: Cạnh tranh chiến lược và tự chủ đổi mới sáng tạo của Trung Quốc thế kỷ 21

Tác giả: Phạm Sỹ Thành, Nguyễn Tuệ Anh.

NXB Thông tin và Truyền thông. Đơn vị liên kết: TIMES

Tác phẩm phân tích sâu sắc cuộc cạnh tranh gay gắt toàn cầu trong ngành công nghiệp bán dẫn, đặc biệt giữa Mỹ và Trung Quốc - hai cường quốc đang nỗ lực giành vị thế kiểm soát chuỗi cung ứng then chốt này.

Dựa trên góc nhìn chính sách và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, sách trình bày chiến lược, thành tựu, thất bại và bài học trong hành trình phát triển bán dẫn của Trung Quốc, đồng thời nêu bật thách thức và cơ hội trong việc xây dựng một hệ sinh thái công nghệ tự chủ trong thế kỷ 21.

Cuộc chiến vi mạch - Cuộc tranh đoạt công nghệ quyền lực nhất thế giới

Tác giả: Chris Miller. Người dịch: Kim Luyến.

Nhà xuất bản: Thế giới. Đơn vị liên kết: Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam.

Cuốn sách đoạt nhiều giải thưởng quốc tế này là biên niên sử về cuộc cạnh tranh toàn cầu giành quyền kiểm soát ngành công nghiệp vi mạch - công nghệ đang chi phối sức mạnh kinh tế, quân sự và chính trị thế giới.

Tác giả Chris Miller đưa người đọc từ những ngày đầu của con chip đến cuộc đua khốc liệt trong sản xuất, thu nhỏ và tăng tốc độ vi mạch hiện nay, cho thấy chất bán dẫn chính là "dầu mỏ mới" của thế kỷ XXI và ai làm chủ được công nghệ này có thể định hình lại trật tự toàn cầu.

Dưới khung trời ngát xanh

Tác giả: Lữ Mai.

Nhà xuất bản: Văn học.

Tác phẩm là một truyện dài đầy chất thơ và hoài niệm, tái hiện tuổi thơ hồn nhiên, đầy cảm xúc của lũ trẻ xóm Đồi - làng Ghe giữa thiên nhiên miền quê trong trẻo, yên bình.

Với 14 chương ngắn gọn, cuốn sách khắc họa vẻ đẹp của ký ức tuổi thơ giàu tình yêu thương, tinh thần tự lập và sự gắn bó cộng đồng.

Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống làng quê, câu chuyện còn chạm đến chiều sâu ký ức, sự tri ân thế hệ đi trước, hướng người đọc về những giá trị nhân văn bền vững.

Đại náo nhà ông ngoại

Tác giả: Nguyễn Xuân Thủy.

Nhà xuất bản: Kim Đồng.

Lấy bối cảnh đại dịch Covid-19, Đại náo nhà ông ngoại là câu chuyện hài hước và cảm động về bốn bạn nhỏ thành thị về quê.

Ở đó, những đứa trẻ thành phố được trải nghiệm cuộc sống nông thôn và những trò nghịch ngợm “có một không hai”.

Qua các tình huống dở khóc dở cười, tác phẩm khéo léo truyền tải giá trị gia đình, tình cảm ông cháu và sự trưởng thành của trẻ nhỏ trong vòng tay yêu thương của người lớn.

Địa chiến lược Việt Nam Tầm nhìn 2030

Tác giả: PGS.TSKH Trần Khánh.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật.

Cuốn sách tập trung phân tích vị trí địa chiến lược của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu và khu vực, đặc biệt trước sự cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc như Mỹ và Trung Quốc.

Tác phẩm gồm 4 phần, cung cấp khung lý luận, đánh giá thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế và đưa ra các giải pháp, định hướng chính sách nhằm mở rộng không gian an ninh - phát triển cho Việt Nam đến năm 2030.

Đây là tài liệu tham khảo quan trọng trong hoạch định chiến lược quốc gia, giảng dạy và nghiên cứu về địa chính trị.

Đời ai nấy chết

Tác giả: Hans Fallada. Người dịch: Hoàng Đăng Lãnh.

Nhà xuất bản: Hội Nhà văn. Đơn vị liên kết: Công ty Cổ phần sách Tao Đàn.

Lấy bối cảnh Berlin thời Đức Quốc xã, tiểu thuyết kể về đôi vợ chồng Quangel quyết định âm thầm phản kháng sau khi mất con trai duy nhất ngoài mặt trận.

Từ những tấm bưu thiếp chống chế độ do họ tự tay viết và rải khắp thành phố, hành trình chống lại cái ác của họ là bi kịch nhỏ bé giữa guồng máy khủng bố, đàn áp và nghi kị lẫn nhau của xã hội phát xít.

Đời ai nấy chết là một trong những tiểu thuyết chống phát xít đầu tiên do người Đức viết sau Thế chiến thứ hai. Cuốn sách dựa trên câu chuyện có thật của cặp vợ chồng thuộc tầng lớp lao động Otto và Elise Hampel.

Tác phẩm được đánh giá là “Cuốn sách hay nhất từng viết về cuộc kháng chiến của người Đức chống lại Đức Quốc xã"

Đường mòn Hồ Chí Minh

Tác giả: Sherry Buchanan. Người dịch: Quế Chi.

Nhà xuất bản: Phụ nữ Việt Nam. Đơn vị liên kết: Công ty TNHH Thương mại Sách Nhân dân.

Cuốn sách tái hiện hành trình hình thành và phát triển của đường mòn Hồ Chí Minh, tuyến hậu cần chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ.

Qua đó, tác giả nhấn mạnh vai trò đặc biệt của những người phụ nữ trẻ Việt Nam trong việc xây dựng và bảo vệ con đường huyền thoại, bất chấp bom đạn và hiểm nguy.

Tác phẩm là cái nhìn sâu sắc về ý chí dân tộc và sức mạnh vượt lên nghịch cảnh của quân dân Việt Nam.

Gánh gánh… gồng gồng

Tác giả: Xuân Phượng.

Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

Hồi ký ghi lại cuộc đời đầy biến động của bà Nguyễn Thị Xuân Phượng, từ một nữ bác sĩ trở thành nữ đạo diễn, phóng viên chiến trường đầu tiên của Việt Nam.

Tác phẩm không chỉ là hành trình cá nhân mà còn phản ánh những dấu mốc lịch sử qua góc nhìn của một người phụ nữ quả cảm, tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ, trải qua nhiều chiến trường gian khó, chứng kiến ngày hòa bình.

Đặc biệt, những trang hồi ký của một người phụ nữ ngoài 90 tuổi mang đầy năng lượng sống tích cực đã chạm đến trái tim nhiều độc giả trẻ.

Gia đình có bốn chị em gái

Tác giả: Phạm Thị Bích Thủy.

Nhà xuất bản: Hội Nhà văn. Đơn vị liên kết: Công ty Cổ phần sách Tao Đàn.

Tiểu thuyết xoay quanh cuộc sống bất ổn của bốn chị em trong một gia đình đang dần tan rã bởi tham vọng, đố kị và khát vọng quyền lực.

Mỗi nhân vật như một “cửa sổ” phản chiếu mặt tối của con người trong xã hội đương đại, nơi những thói hư tật xấu len lỏi ngay cả ở thành phố lớn.

Tác phẩm không chỉ chạm đến số phận cá nhân mà còn mở rộng ra những vấn đề xã hội sâu sắc.

Hồi ức Điện Biên Phủ - Những nhân chứng lên tiếng

Tác giả: Pierre Journoud, Hugues Tertrais. Dịch: Phạm Ngọc Hiệp, Trần Văn Kiên, Ninh Xuân Thao.

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm.

Cuốn sách ghi lại lời kể của các cựu binh Pháp từng tham chiến tại Điện Biên Phủ, từ binh nhì đến tướng lĩnh bên kia chiến tuyến.

Những ký ức về trận đánh, trại giam và cuộc sống hậu chiến cho thấy sự va chạm giữa niềm tin, thất vọng và kinh ngạc trước sức mạnh của đối phương.

Đây là tư liệu quý giúp hiểu thêm về chiến dịch lịch sử từ một góc nhìn ít được biết đến.

Hướng tới một nền kiến trúc mới

Tác giả: Le Corbusier. Nhóm dịch: Kiến Nam.

Nhà xuất bản: Xây dựng.

Là tác phẩm kinh điển về lý luận kiến trúc hiện đại, cuốn sách đặt nền móng cho kiến trúc thế kỷ XX.

Le Corbusier không chỉ đặt ra câu hỏi “Kiến trúc hiện đại là gì?” mà còn định nghĩa kiến trúc như một nghệ thuật đỉnh cao, vượt ra ngoài nhu cầu sử dụng đơn thuần.

Dù ra đời từ năm 1923, tác phẩm vẫn là tài liệu bắt buộc trong giảng dạy và hành nghề kiến trúc đương đại.

Kể chuyện Điện Biên Phủ

Lời: Hữu Mai. Tranh: Nguyễn Thế Phương.

Nhà xuất bản: Kim Đồng.

Được phát hành nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Kể chuyện Điện Biên Phủ mang đến cho bạn đọc nhỏ tuổi cái nhìn khái quát, dễ hiểu về chiến dịch lịch sử hào hùng của dân tộc.

Với lời kể ngắn gọn, dễ tiếp cận và tranh minh họa sinh động, cuốn sách góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và giúp thế hệ trẻ thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập.

Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền

Lời: Lê Thị Thúy Sen. Minh họa: Thăng Fly.

Nhà xuất bản: Kim Đồng.

Đây là truyện tranh tài chính đầu tiên dành cho mọi lứa tuổi trong gia đình Việt.

Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền mang đến gần 30 câu chuyện sinh động, dễ hiểu về các khái niệm tài chính như tiết kiệm, vay vốn, đầu tư, bảo hiểm…

Tác giả Lê Thị Thúy Sen kết hợp cùng họa sĩ Thăng Fly để truyền tải kiến thức tài chính qua ca dao, tục ngữ và văn hóa dân gian, giúp bạn đọc tiếp cận tài chính một cách nhẹ nhàng, nhân văn và dễ áp dụng.

Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Tác giả: Lê Quốc Vinh.

Nhà xuất bản: Dân Trí. Đơn vị liên kết: Công ty Cổ phần RIO Book Việt Nam.

Cuốn sách cho thấy khủng hoảng truyền thông thường bắt nguồn từ những vấn đề nội bộ thay vì lỗi lầm truyền thông.

Với kinh nghiệm gần 30 năm trong ngành, tác giả phân tích các tình huống thực tế và đề xuất cách phòng ngừa, xử lý khủng hoảng hiệu quả, nhân văn.

Đây là cẩm nang thiết thực giúp doanh nghiệp giữ vững danh tiếng và phát triển bền vững.

Lịch sử chữ quốc ngữ (1615-1919)

Tác giả: Phạm Thị Kiều Ly. Người dịch: Thanh Thư.

Nhà xuất bản: Văn học. Đơn vị liên kết: Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam.

Dựa trên luận án tiến sĩ được trao giải xuất sắc tại Pháp, cuốn sách tái hiện quá trình hình thành và phát triển của chữ quốc ngữ suốt hơn 300 năm, từ khi các giáo sĩ dòng Tên đến Đàng Trong (1615) đến khi kỳ thi Hán học cuối cùng kết thúc (1919).

Tác phẩm kết tinh từ những năm tháng miệt mài tra cứu tài liệu gốc bằng tiếng La-tinh, Bồ Đào Nha, Ý tại các văn khố châu Âu, mang đến góc nhìn khoa học, thuyết phục và đầy cảm xúc về chữ viết quen thuộc nhất của người Việt.

Lịch sử Việt Nam bằng hình

Tác giả: Đông A và nhiều tác giả.

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm. Đơn vị liên kết: Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A.

Lịch sử Việt Nam bằng hình phác họa bức chân dung toàn cảnh về quá trình dựng nước và giữ nước, xuyên suốt từ thời xuất hiện các cư dân cổ xưa đầu tiên trên lãnh thổ cho đến khi hình thành một quốc gia hiện đại như ngày nay.

Cuốn sách cũng trình hiện các lớp văn hóa của Việt Nam, được khơi nguồn từ buổi sơ khai đồ đá, đồ kim khí đến lúc định hình bản sắc riêng rực rỡ vào thời Lý - Trần, và không ngừng được bồi đắp, sản sinh vào những giai đoạn tiếp theo. Những trận đánh vang danh, những danh nhân nổi tiếng cũng được giới thiệu trong sách.

Cuốn sách có kho tư liệu ảnh hiện vật phong phú, đa dạng, được sưu tập từ các bảo tàng trong nước, nước ngoài, các bộ sưu tập tư nhân.

Lĩnh Nam chích quái: Khảo luận - Dịch chú - Nguyên bản chữ Hán

Tác giả: Nguyễn Thị Oanh.

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội. Đơn vị liên kết: Công ty TNHH Sách và Truyền thông Việt Nam.

Chuyên luận Lĩnh Nam chích quái (Khảo luận - Dịch chú – Nguyên bản chữ Hán) tập trung nghiên cứu các bản Lĩnh Nam chích quái đang được lưu trữ tại các Thư viện ở Hà Nội.

Với quan điểm coi tất cả các bản Lĩnh Nam chích quái là đối tượng cần được khảo cứu và xem xét kỹ lưỡng, đặc biệt mối quan hệ giữa chúng, công trình đã tập trung so sánh, đối chiếu và phân loại Lĩnh Nam chích quái thành các nhóm bản.

Mưa đỏ

Tác giả: Chu Lai.

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân. Đơn vị liên kết: Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam.

Mưa Đỏ xoay quanh 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị mùa hè 1972, nơi bom đạn vùi lấp không chỉ đất đai mà còn thử thách cả ý chí con người.

Cuốn sách dựng nên hình ảnh chiến trường đỏ lửa, đồng thời khắc họa sâu sắc nội tâm người lính trẻ - giữa tiếng còi, khói bom, vẫn còn những khát khao bình dị, nhớ thương quê hương, khao khát sống và hy vọng về hòa bình.

Năm 2025, trong bối cảnh đất nước có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn, phim chuyển thể và tiểu thuyết Mưa đỏ đã trở thành những tác phẩm văn học - nghệ thuật ăn khách bậc nhất.

Não chúng ta có gì và làm gì? Một minh họa sáng rõ về cấu trúc, chức năng và những rối loạn của não

Tác giả: Rita Carter - DK. Nhóm dịch giả: Nguyễn Trung Nghĩa, Huỳnh Thanh Tân, Lê Hoàng Ngọc Trâm, Đỗ Văn Đức, Nguyễn Văn Giáp, Phạm Trần Thành Nghiệp, Nguyễn Như Thanh Trâm, Nguyễn Thị Thu Sương, Nhiêu Quang Thiện.

Nhà xuất bản: Dân trí. Đơn vị liên kết: Công ty TNHH Phan Lệ & Friends.

Não chúng ta có gì và làm gì? tiết lộ mọi khía cạnh về cấu trúc và chức năng của não người. Cuốn sách được chia thành nhiều chương, mỗi chương đều tập trung vào một khía cạnh cụ thể của não bộ. Từ cấu trúc giải phẫu, các chức năng như trí nhớ, cảm xúc, ngôn ngữ, đến các rối loạn thần kinh như Alzheimer, Parkinson, và trầm cảm.

Ngắn dần đều

Tác giả: Hoàng Đăng Khoa.

Nhà xuất bản: Đà Nẵng. Đơn vị liên kết: Công ty TNHH Truyền thông và Giáo dục Lyceum.

Cuốn sách là một tập hợp các tiểu luận mang tính nghiên cứu và phê bình văn học. Nội dung của cuốn sách được chia thành nhiều chương, mỗi chương đều tập trung vào một khía cạnh khác nhau của văn học, từ nghệ thuật sáng tạo đến các vấn đề liên quan đến phê bình và tiếp nhận văn học. Chẳng hạn, các chương như “Nghệ thuật của cái nhìn”, “Người viết trẻ có đáng bị bắt bẻ?”, và “Thơ là hơi thở” khám phá những góc nhìn sâu sắc về cách thức nhìn nhận và thể hiện trong văn học, cũng như vai trò và trách nhiệm của nhà văn trong xã hội hiện đại.

Nhà và Người

Tác giả: Lê Thiết Cương.

Nhà xuất bản: Hội Nhà văn. Đơn vị liên kết: Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Liên Việt.

Hơn 50 tản văn, Lê Thiết Cương chia sẻ với bạn đọc những cảm nhận, suy ngẫm của mình về những ngôi nhà, từ kiến trúc đến đồ nội thất và những con người chủ nhân hay liên quan đến ngôi nhà, đồ vật ấy, bằng những cảm nhận riêng.

Theo bước chân tác giả đi khắp nước, từ Hà Nội, Huế, Sài Gòn, từ Sa Pa đến Đà Lạt, từ các ngôi nhà phố xưa cũ đến các làng cổ đầy ắp chuyện xưa, thấp thoáng hình bóng chủ nhân, dị nhân… gợi cho người đọc những suy ngẫm và ý tưởng. Tác giả tối giản, viết rất ngắn gọn, kiệm lời.

Những ô cửa gió lộng (Hồi ức về Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ và gia đình)

Tác giả: Lưu Tuấn Anh.

Nhà xuất bản: Kim Đồng.

Tập hồi ức cảm động của con trai nhà thơ Xuân Quỳnh về mẹ, về nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, về cha ruột, về các em trai Minh Vũ và Quỳnh Thơ.

Trong thiên hồi ức này, ở vị trí gần gũi nhất, bạn đọc sẽ thấy một Xuân Quỳnh, một Lưu Quang Vũ, một bé Mí, một nghệ sĩ Lưu Tuấn, một Lưu Minh Vũ rất thân thiết với tình thương yêu tinh tế và lẽ sống giản dị.

Ô nhiễm không khí

Tác giả: Phạm Duy Hiển.

Nhà xuất bản: Khoa học tự nhiên và Công nghệ.

Cuốn sách gồm 5 chương: Chương 1 trình bày tổng quan về cấu trúc, thành phần và cách vận hành của khí quyển. Chương 2 trình bày về tiến trình biến đổi khí hậu Trái Đất trong quá khứ và hậu quả của hơn 150 năm cách mạng công nghiệp gần đây. Chương 3 nêu rõ về các nguồn gây ô nhiễm. Chương 4 đi sâu về tính xáo động hay ổn định của khí quyển. Chương 5 trình bày những tác động tầm xa và vai trò của các khối khí tác động đến điều kiện khí tượng tại nơi quan trắc và mang theo chất ô nhiễm trên đường lan truyền từ bên ngoài biên giới.

Phác thảo điện ảnh Việt Nam thời đổi mới và hội nhập

Tác giả: Ngô Phương Lan.

Nhà xuất bản: Hội Nhà văn. Đơn vị liên kết: Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Liên Việt.

TS Ngô Phương Lan đã chia cuốn sách thành hai phần khác nhau, trong đó, phần 1 có thể xem là phần phê bình, phần 2 là giới thiệu sự phát triển, thăng trầm của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế trên con đường xây dựng nền công nghiệp điện ảnh.

Phần 1, ngoài khái quát về tác phẩm điện ảnh và phong cách của các đạo diễn, còn có những bài phê bình một số bộ phim chọn lọc. Ở phần 2 của cuốn sách, tác giả phác thảo sơ đồ các liên hoan phim quốc tế, chặng đường đến với quốc tế của điện ảnh Việt Nam, những thách thức và bài học kinh nghiệm xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam.

Phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: TS Nguyễn Xuân Trường.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật.

Cuốn sách gồm 4 chương, tập trung làm rõ nhận thức về tiêu cực và phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, Đảng viên.

Sách cũng nêu hậu quả, tác hại nảy sinh từ tiêu cực và thách thức đặt ra đối với công tác phòng, chống tiêu cực cùng thực trạng công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên ở Việt Nam thời gian qua.

Quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả - Cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, PGS.TS. Lê Hải Bình (đồng chủ biên).

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật.

Cuốn sách làm rõ khái niệm cơ bản, đặc trưng và các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; thực tiễn quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam; các xu hướng biến đổi chính trị, xu hướng vận động của các yếu tố kinh tế, xu hướng biến đổi văn hóa và truyền thống, môi trường biến động, phức tạp, mơ hồ; bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; thực trạng quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra.

Sống

Tác giả: Hải Anh - Pauline Guitton Người dịch: Hồng Minh.

Nhà xuất bản: Kim Đồng.

Sống là câu chuyện về một người mẹ kể cho con gái về quãng thời gian bà sống trong chiến khu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Từ năm 1969 tới 1975, Linh, nay là một đạo diễn, đã ở bên các chiến sĩ cách mạng, những người đã đưa cô đến với kháng chiến, cũng như đến với điện ảnh. Những câu chuyện giao cảm thế hệ của hai mẹ con đã một phần tái hiện lịch sử của dân tộc ta, ở một góc nhìn ít được nhắc đến, khắc hoạ chân dung mối quan hệ phức tạp giữa mẹ và con gái, cùng mong ước tìm hiểu nguồn cội của một người trẻ Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Kho báu trong lòng thành phố

Biên soạn: Võ Thị Mai Chi Hình ảnh: Kan Nguyễn - Mai Chi Hiệu đính: Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Nhà xuất bản: Trẻ.

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những hình ảnh đẹp và thông tin thú vị về hệ động thực vật phong phú, độc đáo đang sinh sống tại Thảo Cầm Viên.

Bạn đọc có thêm kiến thức về động thực vật sống trong tự nhiên, hiểu cách thức các nhân viên Thảo Cầm Viên chăm sóc cây và nuôi dưỡng đàn thú, đồng thời thấy được vai trò của việc gìn giữ cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường sống.

Theo dấu chân người

Tác giả: Trình Quang Phú.

Nhà xuất bản: Hội Nhà văn.

Cuốn sách dày gần 600 trang kể về hành trình 30 năm, từ chàng trai Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng, bôn ba năm châu bốn bể, tìm hiểu phong trào đấu tranh rồi về Pác Bó (Cao Bằng) trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Suốt một phần tư thế kỷ, GS.TS, nhà văn Trình Quang Phú đã đi đến những nơi Bác Hồ từng ở là Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Liên Xô ngày trước và nước Nga ngày nay, Trung Quốc… Có nước như Pháp, Nga ông đến hàng chục lần để sưu tập, ghi chép, đối chiếu rồi viết những câu chuyện dưới góc nhìn mới, truyền tải sinh động về cuộc sống, sự nghiệp của Bác khi Người ở nước ngoài.

Thế giới đang thay đổi: Trật tự đa cực xuất hiện

Tác giả: TS Nguyễn Văn Hưởng, ThS Nguyễn Thế Tuấn.

Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông.

Hai tác giả đã viết cuốn sách này về thế giới tập trung vào giai đoạn tính từ sau Thế chiến II đến nay. Cuốn sách giúp người đọc có một cái nhìn xuyên suốt về con đường của nhân loại đã, đang và sẽ đi.

Hai tác giả đã chọn lựa những sự kiện cơ bản nhất, xâu chuỗi, phân tích một cách khoa học để gọi ra bản chất, để người đọc nhìn thấy trọn vẹn những thay đổi lớn lao, quan trọng nhất của nhân loại và từ đó “tiên tri” một cách khoa học về một thế giới trong tương lai, thế giới của một "trật tự đa cực” tiếp nối từ một thế giới “lưỡng cực” và “đơn cực”.

Thư cho em (chuyện tình tướng Hoàng Đan và vợ qua lời kể con trai)

Tác giả: Hoàng Nam Tiến.

Nhà xuất bản: Hội Nhà văn. Đơn vị liên kết: Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam.

Chuyện tình thiếu tướng Hoàng Đan và bà Nguyễn Thị An Vinh được con trai út của họ - doanh nhân Hoàng Nam Tiến - tái hiện trong cuốn Thư cho em.

Sách gồm bốn phần: Đi Điện Biên Phủ về, ta cưới!; Hương gây mùi nhớ; Thư cho em giữa hai bên súng địch ta vẫn nổ; Về đây bên nhau, tương ứng các mốc thời gian từ khi vợ chồng thiếu tướng nên duyên, đến tháng ngày phải xa cách vì chiến tranh, cuối cùng là cuộc sống tuổi già bên nhau.

Chuyện tình của họ gắn liền hai cuộc chiến tranh, với những sự kiện lịch sử như chiến dịch Thượng Lào 1953, Tổng Tiến công xuân Mậu Thân 1968, trận Thành cổ Quảng Trị mùa hè 1972.

Tinh hoa kinh tế học

Tác giả: Paul Krugman, Robin Wells Người dịch: Nguyễn Trường Phú, Hồ Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Đơn vị liên kết: Viện Quản lý PACE.

Cuốn sách là một trong những giáo trình kinh tế học kinh điển và được đánh giá cao nhất trên toàn thế giới.

Được viết bởi Paul Krugman - nhà kinh tế học đạt Giải Nobel Kinh tế năm 2008, cùng Robin Wells, cuốn sách mang đến một cách tiếp cận gần gũi, sinh động khi giải thích về hành vi con người và cách con người tương tác trong thế giới kinh tế.

Trần Văn Cẩn - Tác phẩm chọn lọc trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Tác giả: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Nhà xuất bản: Thế giới.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu bộ sưu tập chọn lọc tác phẩm của danh họa Trần Văn Cẩn trong sưu tập của Bảo tàng.

Cuốn sách giúp bạn đọc có được những hình dung đầy đủ hơn về chân dung, nhân cách danh họa Trần Văn Cẩn - một trong những đại thụ của mỹ thuật Việt Nam hiện đại.

Trên đỉnh giời

Tác giả: Y Ban.

Nhà xuất bản: Phụ nữ Việt Nam. Đơn vị liên kết: Công ty Cổ phần Sách Tao Đàn.

Trên đỉnh giời kể về ba thế hệ một gia đình dân tộc thiểu số, bao gồm ông bà, cha mẹ và những đứa con trên vùng cao Tây Bắc, nơi mà mọi sinh hoạt đều diễn ra trên “chiếc giường” làm từ “một thân cây gỗ được xẻ ra làm đôi. Nó rất dài và rộng, được đặt trong một căn nhà nhỏ trên đỉnh núi”.

Nhà văn Y Ban được trao giải Đặc biệt - Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024 với tập truyện ngắn Trên đỉnh giời. Tác phẩm này cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn đưa vào danh sách vinh danh 10 tác phẩm văn học tiêu biểu năm 2024.

Tuyển tập những bệnh án lâm sàng đặc sắc

Tác giả: Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

Nhà xuất bản: Y học.

Cuốn sách là công trình được chắt lọc từ hơn 5 năm thực tiễn chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược.

Cuốn sách có độ dày 500 trang, bao gồm 58 ca bệnh thực tế thuộc nhiều chuyên khoa như Nội, Ngoại, Sản, Thần kinh, Tim mạch, Da liễu…

Mỗi bệnh án không chỉ ghi chép các dấu hiệu, triệu chứng hay phương pháp điều trị mà còn tập trung vào quá trình phân tích, tổng hợp và biện giải lâm sàng để đi đến chẩn đoán cuối cùng.

Tư duy mở

Tác giả: Nguyễn Anh Dũng.

Nhà xuất bản: Dân trí. Đơn vị liên kết: Công ty Cổ phần Sbooks.

Đây là một cuốn sách về phát triển bản thân. Cuốn sách giúp người đọc định hướng tư duy, thoát khỏi các lối mòn suy nghĩ thông thường.

Cuốn sách có lối viết rõ ràng, mạch lạc, dễ đọc và dễ áp dụng vào thực tế. Với con số phát hành ấn tượng trong năm 2024, cuốn sách thuộc bộ sách Tư duy ngược và Tư duy mở được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao bằng khen.

Từ điển ngôn ngữ học

Tác giả: Nguyễn Thiện Giáp.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ điển Khái niêm Ngôn ngữ học lựa chọn, định nghĩa và giải thích khoảng 1.700 khái niệm thuộc tất cả các lĩnh vực của ngôn ngữ học hiện đại, gồm những khái niệm về lý luận và phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ; những khái niệm thuộc về các lĩnh vực của ngôn ngữ học ứng dụng; những khái niệm thuộc ngôn ngữ học liên ngành.

Biên soạn Từ điển Khái niệm Ngôn ngữ học, giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Thiện Giáp đã đi theo hướng "gắn kết, sắp xếp những phát hiện mới để nhiều người được tiếp cận". Mỗi một mục từ đều được tác giả giải thích rõ ràng, dễ hiểu.

Văn hóa tính dục ở Việt Nam từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX

Tác giả: Phạm Văn Hưng.

Nhà xuất bản: Thế giới. Đơn vị liên kết: Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam.

Dựa trên nguồn tư liệu văn chương và lịch sử, tác giả đã dựng nên bức tranh về đời sống tính dục ở Việt Nam từ đầu thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX: Những nguyên lý, quy phạm nào đã chi phối đời sống tính dục của con người? Nam giới và nữ giới quan niệm ra sao về vẻ đẹp của người khác phái? Những kỹ xảo phòng the nào đã được áp dụng? Khát vọng tình dục đã được thể hiện trong tranh tượng, văn thơ, lúc kín đáo lúc táo bạo như thế nào?...

Sách cũng bàn đến các hiện tượng khác như: sự tưởng tượng thần bí về đời sống tính dục; những trường hợp loạn luân, đồng tính; câu chuyện về thân phận những người phụ nữ hoặc trở thành chiến lợi phẩm...

Viết lại mã sự sống: Jennifer Doudna, chỉnh sửa gen và tương lai loài người

Tác giả: Walter Issacson. Người dịch: Hiền Nguyễn, Lưu Trung Kiên.

Nhà xuất bản: Thế giới. Đơn vị liên kết: Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam

Cuốn sách được viết bởi tác giả Walter Isaacson, kể câu chuyện về những nhân vật đằng sau chiếc “kéo di truyền” đã đưa khoa học sự sống sang một kỷ nguyên mới.

Bằng cách kể câu chuyện về Jennifer Doudna, tác giả hy vọng sẽ đưa ra một cái nhìn khác về cách thức hoạt động và những góc khuất của ngành khoa học. Điều gì thực sự xảy ra trong phòng thí nghiệm? Các khám phá phụ thuộc đến mức nào vào sự xuất sắc của các cá nhân, và khả năng làm việc nhóm trở nên quan trọng tới đâu? Sự cạnh tranh về giải thưởng và bằng sáng chế có làm suy yếu sự hợp tác khoa học không?

Việt Nam 40 năm đổi mới và tầm nhìn 2045

Tác giả: Đại sứ quán Australia - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Nhà xuất bản: Lý luận chính trị.

Cuốn sách được biên soạn từ kết quả của "Chuỗi nghiên cứu phục vụ tổng kết 40 năm Đổi mới của Việt Nam" do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức thực hiện, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Australia.

Chuỗi nghiên cứu nhằm tổng kết, đánh giá những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được qua gần 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới và đề xuất các khuyến nghị chính sách đối với những vấn đề phát triển quan trọng, góp phần giúp Việt Nam thực hiện hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045.