Yêu cầu báo cáo về công trình mới ở lăng Hoàng Thái hậu Từ Dụ

Ngày 6/1, lãnh đạo Cục Di sản văn hóa - Bộ VHTTDL cho biết, cơ quan này đã có văn bản gửi Sở VHTT TP. Huế yêu cầu báo cáo các nội dung liên quan đến công trình vừa được xây dựng mới tại di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ.

Công trình có lối kiến trúc nhà rường được xây dựng trước Bửu thành môn lăng Hoàng Thái hậu Từ Dụ.

Theo đó, Cục Di sản văn hóa đề nghị Sở VHTT TP. Huế tổ chức kiểm tra, xác minh tại hiện trường việc thực hiện dự án; đảm bảo việc thực hiện dự án đúng nội dung Công văn số 2202/BVHTTDL-DSVH ngày 25.6.2021 của Bộ VHTTDL về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật “Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ” và tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Sở VHTT TP. Huế giải quyết theo thẩm quyền, kết quả kiểm tra và giải quyết báo cáo UBND TP. Huế và Bộ VHTTDL trước ngày 9/1/2026.

Thời gian gần đây, nhiều người dân và du khách đã bất ngờ với công trình mới được dựng lên ngay trước cổng vào lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ, hay Hoàng thái hậu Từ Dụ (thuộc quần thể di tích lăng vua Thiệu Trị).

Theo ghi nhận của phóng viên, công trình được xây dựng theo kiểu nhà rường, với diện tích khoảng 35m2 (chu vi hình vuông, mỗi cạnh dài gần 6m). Công trình được xây dựng với hệ thống 16 cột gỗ, hệ mái gỗ chắc chắn, lợp ngói liệt…

Di tích lăng Hoàng Thái hậu Từ Dụ, phía trước là "ngôi nhà rường" vừa được dựng lên.

Trước đó, năm 2023, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã triển khai dự án “Bảo tồn tu bổ lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ” với kinh phí hơn 6 tỉ đồng từ nguồn tài trợ qua Quỹ Bảo tồn di sản Huế. Dự án đã hoàn thành từ tháng 6.2024 và mở cửa đón khách tham quan.

Thời điểm đó, công trình nhà rường này không có trong các hạng mục của dự án tu bổ được phê duyệt.

Trao đổi với Văn Hóa, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: công trình mới nói trên vừa được xây dựng để phục vụ việc hương khói, tri ân Hoàng Thái hậu Từ Dụ. Kinh phí thực hiện công trình hoàn toàn xã hội hóa, do nhà hảo tâm ở Hà Nội tài trợ.

Lãnh đạo Trung tâm cũng cho biết, công trình này được xây dựng trên nền móng chân táng của nhà Huỳnh ốc xưa và trung tâm cũng có so sánh hình ảnh tư liệu trước khi thực hiện.

Ngoài công trình này, nhà tài trợ cũng đã hỗ trợ kinh phí dựng cổng (bằng gỗ) vào di tích lăng vua Thiệu Trị.