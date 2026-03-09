4.000 bức ảnh tái hiện hành trình phát triển của đất nước

Cuộc thi ảnh báo chí “Việt Nam trên hành trình đổi mới” diễn ra trong khoảng thời gian 28/6/2025-31/1/2026 đã thu hút hàng nghìn tác phẩm chất lượng.

Cuộc thi ảnh báo chí Việt Nam trên hành trình đổi mới nhận gần 4.000 tác phẩm của hơn 400 tác giả, nhóm tác giả trên cả nước. Các tác phẩm phản ánh nhiều lát cắt về sự phát triển của đất nước trong gần 40 năm đổi mới.

Cuộc thi do Báo Nhân Dân phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức trong khoảng thời gian 28/6/2025-31/1/2026. Hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Báo Nhân Dân ra số đầu tiên (11/3/1951-11/3/2026).

Theo ban tổ chức, cuộc thi nhằm khơi gợi cảm hứng sáng tác, đồng thời ghi nhận những hình ảnh chân thực về quá trình đổi mới của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Qua ống kính của các tác giả, diện mạo một Việt Nam năng động, hiện đại và giàu bản sắc được thể hiện với nhiều góc nhìn khác nhau.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu trong lễ tổng kết và trao giải. Ảnh: BTC.

Từ khi phát động, cuộc thi thu hút gần 4.000 tác phẩm ảnh đơn và ảnh bộ của hơn 400 tác giả, nhóm tác giả đến từ nhiều địa phương. Tác giả lớn tuổi nhất sinh năm 1946, trong khi người trẻ nhất sinh năm 2008. Những con số này cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi cũng như sự quan tâm của cộng đồng nhiếp ảnh đối với tiến trình phát triển của đất nước.

Tại lễ tổng kết và trao giải diễn ra ngày 9/2, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu: “Các tác phẩm dự thi thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, tinh thần lao động nghệ thuật bền bỉ và trách nhiệm xã hội của người cầm máy. Nhiều tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao, bố cục chặt chẽ, ánh sáng tinh tế, khoảnh khắc giàu giá trị thông tin; phản ánh chân thực, sinh động diện mạo Việt Nam trong thời kỳ đổi mới toàn diện và hội nhập sâu rộng”.

Nhiều tác phẩm dự thi ghi lại nhịp sống tại các công trình trọng điểm, hoạt động sản xuất ở khu công nghiệp, sự đổi thay của các đô thị và nông thôn. Không ít bức ảnh cũng phản ánh hình ảnh lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân trong thiên tai hay những câu chuyện về con người Việt Nam cần cù, giàu khát vọng vươn lên.

Các tác phẩm tham dự giải đồng đều về chuyên môn. Ảnh: BTC.

Qua các vòng chấm điểm, ban giám khảo lựa chọn 22 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 12 giải khuyến khích. Tuy nhiên, năm nay không có tác phẩm nào đạt mức nổi trội để trao giải đặc biệt. Theo ban giám khảo, chất lượng tác phẩm tương đối đồng đều. Nhiều tác phẩm có giá trị cả về nội dung lẫn nghệ thuật.

Bên cạnh các tác phẩm đoạt giải, ban tổ chức cũng tuyển chọn nhiều bức ảnh chất lượng để đưa vào cuốn sách ảnh giới thiệu về cuộc thi. Ấn phẩm được kỳ vọng trở thành tư liệu lưu giữ những hình ảnh tiêu biểu của Việt Nam trên hành trình đổi mới.

Theo ban tổ chức, cuộc thi tạo sân chơi sáng tạo cho các nghệ sĩ, phóng viên ảnh và những người yêu nhiếp ảnh. Thông qua các tác phẩm, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tiếp tục được lan tỏa rộng rãi, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trong thời gian tới, Báo Nhân Dân cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động tương tự nhằm đưa những tác phẩm nhiếp ảnh tiêu biểu đến gần hơn với công chúng.