Giải thưởng Sách Quốc gia: Ngày vui chung của những người làm sách

Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII không chỉ là nơi vinh danh tri thức mà còn là ngày vui chung, vỡ òa cảm xúc của những tác giả và đội ngũ làm sách.

(Từ trái sang) Ông Nguyễn Việt Thắng - Phó giám đốc Đông A, ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM, bà Nguyễn Thủy Hằng Giang - Giám đốc vận hành Đông A - tại lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia.

Tối 8/3, 50 tác phẩm tiêu biểu đã được vinh danh tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII. Sau buổi lễ, nhiều tác giả, nhà xuất bản, đơn vị phát hành không khỏi chia sẻ sự hào hứng, niềm vui khi được vinh danh tại một trong những giải thưởng danh giá nhất ngành xuất bản Việt Nam.

Ngày vui chung của người làm sách

Từ những nhà văn kỳ cựu cho đến những người lần đầu chạm tay vào giải thưởng, tất cả mang trong mình một niềm hân hoan khó tả. Trên Facebook cá nhân, nhiều tác giả không giấu nổi sự phấn khích, xem đây như một mốc trong sự nghiệp cầm bút.

Với nhà văn 97 tuổi Nguyễn Thị Xuân Phượng, cuốn hồi ký Gánh gánh... gồng gồng... giành cú đúp giải thưởng mang đến một ý nghĩa tinh thần vô giá với tác giả.

"Ở cái tuổi hơn 90 mà được 2 giải thưởng thì tôi đã nghĩ rằng, không cứ là nhà văn nào đâu, mà bất kỳ con người nào đã cầm bút, đã sáng tác mà cảm thấy mình vẫn còn đóng góp được cho đời như vậy, thì cái hạnh phúc đó, nói thì hơi có vẻ cao đạo, nhưng thật sự là tiền bạc không thể nào sánh được. Nó mang lại một sự an ủi tinh thần rất lớn rằng đời mình vẫn còn có ích. Bây giờ lại nhận được thêm một giải thưởng, niềm vui của tôi lúc này không phải là nhân đôi, nó nhân lên gấp 100 lần", nhà văn chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Các tác giả chia sẻ niềm vui trên trang mạng xã hội cá nhân sau khi được vinh danh ở một trong những giải thưởng uy tín nhất ngành xuất bản Việt Nam.

Cùng niềm hân hoan, tác giả Lữ Mai - người vừa ghi dấu ấn với tác phẩm Dưới khung trời ngát xanh đạt Giải C - cũng không giấu sự xúc động . Nhận tin vui và thấy nhiều tác phẩm văn học khác lọt vào danh sách, chị cảm thấy những dòng chảy riêng của văn chương Việt đã được gặp nhau trong một khát vọng chung .

"Với riêng tôi, Dưới khung trời ngát xanh được trao giải mang ý nghĩa khá đặc biệt. Tôi luôn tin rằng trẻ em có một khả năng kỳ diệu: có thể lớn lên giữa những vết thương của quá khứ nhưng vẫn nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy tin yêu", chị nói.

Không chỉ vinh danh văn chương, Giải thưởng Sách Quốc gia còn là điểm tựa cho những người làm khoa học. Đại diện cho tập thể tác giả Bệnh viện Đại học Y dược với tác phẩm chuyên ngành Tuyển tập những bệnh án lâm sàng đặc sắc vừa đạt giải B, PGS.TS.BS Lê Minh Khôi bày tỏ sự tự hào khi công trình y học học thuật này được xướng tên ở hạng mục Giải B.

"Đây là một niềm động viên, một nguồn khích lệ rất lớn cho dù chúng tôi viết sách không nhắm đến giải thưởng. Có thể xem đây là một sự ghi nhận chính thức từ cộng đồng cho những nỗ lực thầm lặng của chúng tôi", PGS.TS.BS Lê Minh Khôi bộc bạch.

Động lực "thi đua" cho các NXB, đơn vị phát hành

Niềm vui của các tác giả cũng chính là niềm tự hào to lớn của các nhà xuất bản và đơn vị phát hành sách. Đông A năm nay ghi dấu ấn mạnh mẽ khi Lịch sử Việt Nam bằng hình đạt Giải A tại giải Sách Quốc gia lần thứ VIII. Theo đơn vị, sự vinh danh này chính là nguồn khích lệ vô giá, đền đáp cho toàn bộ công sức của đội ngũ thực hiện sau gần hai thập kỷ dồn lực đầu tư nghiêm túc vào tác phẩm minh họa sinh động cho lịch sử nước nhà.

"Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Quan trọng nhất là vinh dự vì một cuốn sách được ấp ủ trong 17 năm, gần như thực hiện cho 660 trang sách, đòi hỏi sự kiên định và bền bỉ trong thực hiện để đi đến 60 bảo tàng trong và ngoài nước để thực hiện 2.000 bức ảnh đưa tới mọi gia đình, đặc biệt là trẻ em. Vì đối với sách sử, không dễ cho các con đọc mà không có hình", bà Nguyễn Thủy Hằng Giang, Giám đốc vận hành Đông A chia sẻ.

Trong khi đó, Nhà xuất bản Kim Đồng lại có một mùa giải rực rỡ khi tự hào mang về tới 8 giải thưởng danh giá ở nhiều hạng mục khác nhau. Đối với nhà xuất bản, thành quả này mang ý nghĩa tích cực, góp phần lan tỏa thông tin uy tín đến công chúng và tạo đà cho các dự án tương lai.

Các nhà xuất bản, đơn vị phát hành chia sẻ niềm vui, sự tự hào sau đêm trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII.

"Giải thưởng là động lực để các tác giả và Nhà xuất bản Kim Đồng tiếp tục mang đến những đầu sách mới và hay, thúc đẩy đội ngũ biên tập và sáng tạo tiếp tục tìm kiếm, tổ chức và đầu tư cho các tác phẩm. Thông qua Giải thưởng, các tác giả cũng có nhiều hứng khởi để sáng tác, còn độc giả thì có thêm thông tin về các tác phẩm được hội đồng chuyên môn lựa chọn để tìm đọc", bà Vũ Thị Quỳnh Linh, Phó giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng bộc bạch.

Với đơn vị phát hành Omega Plus Books, việc tác phẩm Lịch sử chữ quốc ngữ, 1615-1919 và Viết lại mã sự sống được vinh danh mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng. Đặc biệt trong mảng sách khoa học xã hội, chuyên môn cao và thường gặp nhiều thách thức tiếp cận trên thị trường. Đây thực sự là một cột mốc công nhận đáng nhớ đối với một đơn vị.

"Việc hai cuốn sách được vinh danh tại Giải thưởng Sách Quốc gia là sự ghi nhận cho những công trình tri thức giá trị trong các lĩnh vực ngôn ngữ, lịch sử và khoa học đương đại, đồng thời góp phần lan tỏa những nghiên cứu nghiêm túc và những câu chuyện khoa học quan trọng đến với độc giả Việt Nam", đơn vị khẳng định.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, các tác giả và đơn vị xuất bản, phát hành đều cho rằng Giải thưởng Sách Quốc gia không chỉ là sự vinh danh ở tầm quốc gia, mà còn tạo ra một "áp lực tích cực" đối với toàn bộ hệ sinh thái làm sách . Giải thưởng thiết lập một hệ quy chiếu giá trị, trở thành động lực mạnh mẽ thôi thúc những người làm nghề phải liên tục nâng cấp các chuẩn mực chuyên môn và khắt khe hơn trong việc thẩm định đề tài .

Từ niềm tự hào hôm nay, người làm sách càng ý thức sâu sắc hơn về nghĩa vụ của mình là phải kiên định, bền bỉ đầu tư nghiêm túc cho từng ấn phẩm, không ngừng sáng tạo để tiếp tục mang đến cho độc giả những tác phẩm chất lượng cao. Qua đó, góp phần xây dựng nền tảng văn hóa đọc vững chắc và giữ gìn những tài nguyên tri thức quan trọng cho quốc gia.