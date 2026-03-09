‘Khéo khôn với tiền’ nhận cú đúp Giải thưởng Sách Quốc gia

Truyện tranh tài chính “Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền” của tác giả Lê Thị Thúy Sen nhận hai giải thưởng tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII.

Tác giả Lê Thị Thúy Sen (thứ hai, từ phải sang) nhận giải Sách được bạn đọc yêu thích tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII.

Tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vào tối 8/3, cuốn sách Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền của tác giả Lê Thị Thúy Sen đã được vinh danh ở hai hạng mục gồm Giải B và Giải Sách được bạn đọc yêu thích.

Đây là cuốn truyện tranh phổ biến kiến thức tài chính dành cho độc giả đại chúng, đặc biệt là giới trẻ và các gia đình. Tác phẩm hướng tới việc cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý tài chính cá nhân, sử dụng tiền an toàn cũng như nhận diện các rủi ro trong thanh toán và đầu tư.

Theo tác giả Lê Thị Thúy Sen, Vụ trưởng Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước, mục tiêu của cuốn sách là giúp người đọc tiếp cận những kiến thức tài chính cơ bản một cách dễ hiểu và gần gũi. Bà cho biết giáo dục tài chính ở nhiều quốc gia phát triển được quan tâm từ sớm, trong khi tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, lĩnh vực này vẫn còn tương đối mới mẻ.

Trên thực tế, không ít người gặp rủi ro tài chính do thiếu kiến thức, chẳng hạn chưa phân biệt rõ các khái niệm như tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu hay cổ phiếu. Theo tác giả, việc phổ biến kiến thức tài chính sẽ góp phần giúp người dân đưa ra quyết định hợp lý trong quản lý và sử dụng tiền.

Tác phẩm Gánh gánh… gồng gồng… của nhà văn Nguyễn Thị Xuân Phượng. Ảnh: Đình Hà.

Bên cạnh Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền, cuốn hồi ký Gánh gánh… gồng gồng… của nhà văn Nguyễn Thị Xuân Phượng cũng được vinh danh ở hai hạng mục Giải B và Sách được bạn đọc yêu thích.

Nhà văn Nguyễn Thị Xuân Phượng sinh năm 1929, là đạo diễn phim tài liệu và nhà hoạt động văn hóa, đồng thời là một nhân chứng gắn bó với nhiều chặng đường lịch sử của đất nước. Hồi ký Gánh gánh… gồng gồng…, xuất bản lần đầu năm 2020 và đã được tái bản nhiều lần, ghi lại những bước ngoặt trong cuộc đời bà.

Nhà văn Xuân Phượng và Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM nhận Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII. Ảnh: Việt Linh.

Trong cuốn sách, tác giả kể lại hành trình từ khi rời Huế năm 16 tuổi để tham gia kháng chiến, sau đó đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như y sĩ, đạo diễn phim tài liệu, cán bộ đối ngoại và chủ phòng tranh. Qua từng câu chuyện đời, bà cho rằng mỗi lựa chọn đều xuất phát từ tinh thần chủ động sống và không chờ đợi hoàn cảnh.

