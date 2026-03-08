Hồi hộp đếm ngược tới Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII

Trước Lễ trao giải Giải thưởng Sách Quốc gia diễn ra tối 8/3, các tác giả, đơn vị làm sách chia sẻ nhiều niềm vui, hy vọng với những "đứa con tinh thần" của mình.

"Tôi không dám tin có ngày sách của mình được đứng trong danh sách đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia. Tôi chỉ là một tác giả rất mới, không có gì nhiều ngoài mong muốn góp một tay lan toả những bài học tích cực, dễ hiểu, dễ ứng dụng, mang đến sự chuyển đổi cho người đọc" - tác giả Alicia Vũ của bộ sách Wonderella bày tỏ với Tri thức - Znews.

50 cuốn sách sẽ được tôn vinh tại Lễ trao giải Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII tới đây. Trên mạng xã hội, nhiều tác giả, nhà xuất bản, nhà phát hành náo nức khoe giấy mời tới buổi lễ.

Người nôn nao, nóng lòng, người hồi hộp, hy vọng về những cuốn sách mình dành hết mực tâm huyết. Đặc biệt, với nhiều đơn vị sách, Giải thưởng là sự ghi nhận với tầm nhìn mà họ đã chọn, để họ thêm vững tâm.

Hồi hộp và xôn xao

Đại diện Crabit Kidbooks - đơn vị phát hành bộ sách Wonderella - không giấu nổi sự háo hức.

Crabit Kidbooks dành nhiều năm nay đầu tư nguồn lực cho dòng sách tranh, tuy nhiên, đây vẫn còn là thể loại khá mới mẻ tại Việt Nam, chưa được phụ huynh đón nhận như một thể loại sách phổ biến cho thiếu nhi. Bởi vậy, bộ sách tranh Wonderella được vinh danh tại Giải thưởng là một sự công nhận rất lớn với nỗ lực dài hơi của Crabit Kidbooks.

Bộ sách Wonderella. Ảnh: Đinh Hà.

"Lúc sách của chúng tôi lọt vào danh sách đề cử, chúng tôi đã rất hồi hộp, xôn xao cả lên. Đọc comment thấy độc giả yêu thích sách đã vui lắm rồi, nay biết hội đồng các nhà khoa học cũng công nhận giá trị cuốn sách, chúng tôi thấy công sức mình được đền đáp xứng đáng. Đây là một sự công nhận rất lớn", đại diện nhà phát hành Crabit Kidbooks chia sẻ niềm vui với Tri thức - Znews.

Bộ sách Wonderella có cảm hứng từ chính quan sát của chị Alicia Vũ với quá trình lớn lên của con mình. Không chỉ vậy, bộ sách còn hàm chứa nhiều cơ sở học thuật mà chị đã nghiên cứu nhiều năm trong lĩnh vực giáo dục trẻ em, tâm lý trẻ em. Tình cảm cho con, tình cảm cho sách - cả hai cùng rộn ràng reo vui khi tác phẩm sắp đạt giải thưởng danh giá của lĩnh vực xuất bản.

Vui mừng vì được ghi nhận

Tại Giải thưởng năm nay, đơn vị phát hành sách TIMES cũng góp mặt với cuốn sách được đề cử mang tên Chiến trường bán dẫn: Cạnh tranh chiến lược và tự chủ đổi mới sáng tạo của Trung Quốc thế kỷ 21. Với anh Vũ Trọng Đại - Giám đốc TIMES - đây là niềm vui và sự công nhận mang tầm quốc gia với một đơn vị sách mới.

"Giải thưởng Sách Quốc gia là giải thưởng sách danh giá nhất của Việt Nam hiện nay. Giải thưởng đã có bề dày truyền thống rất lâu, có uy tín, nên bất kỳ đơn vị nào nhận giải cũng đều vui mừng. Riêng từ góc độ của TIMES, đây là một sự ghi nhận về tầm nhìn đối với mảng sách khoa học công nghệ", anh Đại cho biết.

Anh Vũ Trọng Đại chia sẻ trên trang cá nhân giấy mời dự Lễ trao giải. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ thêm với Tri thức - Znews, mảng sách khoa học công nghệ còn nhiều khoảng trống. TIMES đặt mục tiêu bổ sung vào những khoảng trống đó trên thị trường xuất bản. Nhưng mục tiêu lớn luôn đi kèm với thách thức lớn. Giám đốc TIMES bộc bạch đơn vị gặp nhiều khó khăn khi triển khai, bởi đây là mảng sách đòi hỏi tính chuyên môn cao, cũng còn mới với nền tảng hiểu biết tại Việt Nam.

"Giải thưởng là nguồn động viên, cổ vũ lớn với một đơn vị đang tập trung thúc đẩy kiến thức khoa học công nghệ ra xã hội. Những cuốn sách được ghi nhận càng cao càng có khả năng được lưu trữ trong hệ thống, trở thành tài nguyên quan trọng quốc gia", anh Đại khẳng định.

Xúc động hòa trong dòng chảy văn chương Việt

Cuốn sách Dưới khung trời ngát xanh của tác giả Lữ Mai được đề cử tại Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay. Nhận tin vui, thấy nhiều tác phẩm văn học khác cũng lọt vào danh sách, chị xúc động vì thấy những dòng chảy riêng của văn chương Việt đã gặp nhau trong khát vọng chung.

"Với riêng tôi, Dưới khung trời ngát xanh được trao giải mang ý nghĩa khá đặc biệt. Tôi luôn tin rằng trẻ em có một khả năng kỳ diệu: có thể lớn lên giữa những vết thương của quá khứ nhưng vẫn nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy tin yêu", chị nói.

Tác giả Lữ Mai đăng ảnh nhận giấy mời tới Lễ trao giải. Ảnh: FBNV.

Nhà văn Y Ban cũng có nhiều cảm xúc trước thềm Giải thưởng Sách Quốc gia. Cuốn sách Trên đỉnh giời của bà đã đạt nhiều giải thưởng, tuy nhiên, Giải thưởng lần này vẫn mang tới một cảm xúc đặc biệt riêng. Giải thưởng không làm nên tác giả, không phải là đích đến của văn chương, nhưng có thể là điểm nghỉ chân, một sự khích lệ "hãy đi tiếp" trong biển cả chữ nghĩa.

Các tác giả rất nóng lòng tới Lễ trao giải Giải thưởng Sách Quốc gia tới đây.

Tự hào và cảm thấy một "áp lực tích cực"

Ông Vũ Hoàng Giang - Phó tổng giám đốc Nhã Nam - thấy tự hào vì đơn vị có tới 4 cuốn sách lọt vào danh sách đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay. Với ông, Giải thưởng này là nguồn khích lệ to lớn với những người làm sách, giúp đơn vị vững tâm hơn về con đường mình đã chọn.

Đặc biệt, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phân mảnh của các phương tiện nghe nhìn ngắn hạn, Phó tổng giám đốc Nhã Nam đánh giá Giải thưởng Sách Quốc gia đóng vai trò như một màng lọc giá trị khắt khe, minh bạch và có tính định hướng cao.

Đối với công chúng, Giải thưởng thiết lập một hệ quy chiếu, định hướng người đọc hướng tới những ấn phẩm có hàm lượng chất xám và giá trị tư tưởng cao. Đối với tác giả, dịch giả, đây là sự tưởng thưởng trang trọng nhất ở tầm quốc gia dành cho lao động trí óc nặng nhọc.

Cuốn sách "Câu chuyện nghệ thuật" của Nhã Nam lọt vào danh sách đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII. Ảnh: Nhã Nam.

"Với các đơn vị xuất bản, Giải thưởng tạo ra một áp lực tích cực, buộc những người làm nghề phải liên tục nâng cấp các chuẩn mực chuyên môn, khắt khe hơn trong việc thẩm định đề tài và hoàn thiện chất lượng chế bản", ông Giang nhận định.

Nhã Nam đang có kế hoạch lan tỏa các cuốn sách sắp đoạt giải tới nhiều bạn đọc hơn. Đơn vị sẽ phối hợp với các trường đại học, các không gian văn hóa tổ chức các buổi tọa đàm chuyên sâu; đưa các chuyên gia, dịch giả và tác giả đến gần hơn với giới trẻ.