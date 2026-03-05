Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII được triển khai như thế nào?

Ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - cho biết Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay được triển khai theo quy trình minh bạch, chặt chẽ, công tác tổ chức được thực hiện với tinh thần đổi mới.

Sau 8 năm tổ chức, Giải thưởng Sách Quốc gia luôn hướng tới khẳng định rằng: giá trị của tri thức vẫn vững bền trong dòng chảy thông tin của thời đại số.

Qua mỗi mùa giải, Ban tổ chức Giải thưởng luôn có sự điều chỉnh, cải thiện trong khâu tổ chức, để Giải thưởng là sự tổng hòa từ đánh giá của chuyên gia, nhà quản lý lẫn công chúng.

Giới chuyên gia tranh luận, phản biện cởi mở, chân thành

Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Phạm Minh Tuấn cho biết việc triển khai Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay được tổ chức theo một quy trình khoa học, chặt chẽ và đảm bảo tính minh bạch, phản ánh đúng tinh thần đổi mới trong phát triển văn hóa mà Nghị quyết số 80-NQ/TW về Phát triển văn hóa Việt Nam đã đề ra.

Cụ thể, Giải thưởng được triển khai theo một quy trình khoa học, nhiều tầng nấc. Từ khâu tiếp nhận hồ sơ của các nhà xuất bản, đơn vị liên kết xuất bản, các cơ quan quản lý, các cơ quan báo chí cho đến hội đồng chấm sơ khảo, chung khảo đều được thực hiện chặt chẽ, khách quan. Hội đồng Giải thưởng gồm hơn 70 nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia có uy tín, đại diện cho nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, bảo đảm tính đa dạng và tính phản biện trong đánh giá.

Nhận định về tinh thần làm việc nghiêm túc của Hội đồng chấm giải, GS.TS Nguyễn Anh Trí - nguyên Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, thành viên Hội đồng Chung khảo - đánh giá: "Cuộc họp của Hội đồng Chung khảo rất thẳng thắn. Các chuyên gia tranh luận thoải mái, chân thành. Khi tranh luận, quan điểm có thể giống hoặc khác nhau, nhưng nhờ sự cởi mở, nghiêm túc khi tranh luận, nên kết quả cuối cùng có tính thống nhất".

Theo ban tổ chức, cơ cấu giải thưởng và tiêu chí xét chọn của Giải năm nay tiếp tục nhấn mạnh vào ba trụ cột: giá trị nội dung tư tưởng - khoa học; chất lượng biên tập - xuất bản; và hiệu ứng xã hội của tác phẩm. Những cuốn sách được giải đều đạt giá trị cao về học thuật, chất lượng tốt về hình thức, tổ chức xuất bản, đồng thời có tác động rộng khắp xã hội, không chỉ cho một nhóm nghề riêng biệt.

GS.TS Nguyễn Anh Trí - nguyên Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, thành viên Hội đồng Chung khảo - đánh giá Hội đồng chấm giải làm việc nghiêm túc, công minh. Ảnh: Việt Linh.

Công chúng góp tiếng nói, tăng hiện diện trong Giải thưởng

Ông Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh một điểm tích cực của công tác tổ chức giải thưởng năm nay. Tại mùa giải thứ VIII, sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, truyền thông nhằm đưa thông tin về các tác phẩm đề cử đến với đông đảo công chúng đã được đẩy mạnh.

Đề cử giải thưởng không chỉ tới từ các nhà xuất bản, mà còn tới từ bạn đọc, được truyền thông rộng khắp trên báo chí. Chia sẻ về điểm này, GS.TSKH Vũ Hoàng Linh đặc biệt thích các cuốn sách trong hạng mục "Sách được bạn đọc yêu thích". "Tôi cho rằng hạng mục này thể hiện sự quan tâm của độc giả, đây là một tín hiệu đáng mừng với văn hóa đọc nước nhà", ông cho biết.

Để Giải thưởng Sách Quốc gia ngày càng phát triển, các chuyên gia cho rằng cần đầu tư vào chính chất lượng các cuốn sách, theo đó, cũng cần đầu tư cho tác giả, cho đơn vị xuất bản. Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay quy tụ nhiều công trình tốn hàng chục năm nghiên cứu, với khối lượng tri thức đồ sộ mà một nhóm tác giả hay một đơn vị nhỏ lẻ khó lòng thực hiện trong thời gian ngắn.

Nhà thơ Hữu Việt, thành viên của Hội đồng chấm giải, nhận định: "Giải thưởng chỉ nghiệm thu những sản phẩm sách trong một năm. Để Giải Sách Quốc gia chinh phục công chúng hơn nữa, cần có sự đầu tư cho tác giả có công trình dài hơi.

Năm nay, chúng tôi chú ý tới các công trình được làm trong hơn 30 năm. Sự đầu tư công phu như vậy dồn cho một cá nhân sẽ đầy mạo hiểm. Nếu có thêm sự đầu tư của Nhà nước, thời gian 30 năm có thể chỉ còn 5-10 năm, sách sẽ sớm tới được công chúng".

Nhà thơ Hữu Việt, thành viên của Hội đồng chấm giải, nhận định cần đầu tư cho các tác giả có công trình tốn nhiều năm thực hiện. Ảnh: Việt Linh.

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII tạo dựng một môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sáng tạo, nâng cao chất lượng xuất bản, góp phần vào sự phát triển của văn hóa đất nước.

Với các tác giả, dịch giả và người làm công tác xuất bản, Giải thưởng Sách Quốc gia sẽ là dấu ấn nghề nghiệp quan trọng, một chỉ dấu khẳng định giá trị vững bền của tri thức.