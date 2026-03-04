Thấy gì từ danh sách đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII?

Quan sát danh sách đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay, có thể thấy sách chủ đề chính trị, lịch sử, kinh tế chiếm tỷ trọng lớn, số lượng sách từ tác giả trong nước tăng lên so với các mùa giải trước.

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII lựa chọn tôn vinh 50 cuốn sách/ bộ sách. Chia sẻ thêm từ đại diện ban tổ chức, các tác phẩm đạt giải thưởng năm nay phản ánh phần nào xu hướng của ngành xuất bản Việt Nam.

Ông Đỗ Quang Dũng - Phó chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia - cho biết giải thưởng lần này cho thấy sự gia tăng về chất lượng, số lượng của sách từ tác giả trong nước.

Quy chế giải chia 2 mảng là sách dịch và sách trong nước. Quy chế này đặt ra ban đầu nhằm bảo vệ các tác giả trong nước, khi theo dữ liệu các năm trước, số sách dịch chiếm tỷ trọng lớn trong số lượng đạt giải. Tuy nhiên năm nay, khi ban tổ chức phân bố 2 hạng mục, số lượng sách trong nước lại tăng mạnh với nhiều tác phẩm vượt trội về chất lượng.

Chia sẻ tại buổi họp báo Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII, ông Đỗ Quang Dũng cho biết trong hơn 500 cuốn sách được đề cử từ các đơn vị xuất bản, số lượng sách dịch chỉ chiếm 36%, số lượng sách dịch được giải dự kiến chiếm 25%. Tỷ lệ này không cao so với những năm trước, cho thấy tỷ trọng, chất lượng nội dung của sách trong nước đang ngày càng tăng lên.

Đặc biệt, nhiều cuốn sách trong nước thể hiện tính lý luận cao, quan tâm tới những vấn đề nóng của xã hội hiện nay. Sách thuộc chủ đề lịch sử, chính trị, kinh tế từ tác giả trong nước có nội dung được đầu tư nghiêm túc.

“Trước đây, sách dịch chủ đề chính trị kinh tế được quan tâm hơn, còn sách từ tác giả trong nước không được quan tâm nhiều. Nhưng năm nay, số lượng sách chủ đề này từ tác giả trong nước tăng lên. Đây là điều khiến chúng tôi rất mừng”, ông Đỗ Quang Dũng nhận định.

Ông Nguyễn Nguyên chia sẻ thêm về hạng mục “Sách được bạn đọc yêu thích”. Sách mảng khoa học xã hội nhân văn, đặc biệt là sách kỹ năng, sách thiếu nhi, một vài đầu sách về văn học nổi bật là những dòng sách được công chúng đón nhận rộng rãi.

Danh sách các cuốn sách bán chạy nhận đề cử Giải Sách Quốc gia năm nay cũng phản ánh sự tương đồng với nhận định từ ban tổ chức. Mảng sách liên quan tới lịch sử, chính trị có các cuốn truyện ký Theo dấu chân người, Lịch sử Việt Nam bằng hình; các cuốn thuộc mảng văn học có chủ đề liên quan lịch sử, chính trị gồm Thư cho em: Chuyện tình tướng Hoàng Đan và vợ qua lời kể con trai, Mưa đỏ… Sách kỹ năng gồm Khéo khôn với tiền, tránh những ưu phiền, Tư duy mở,…

Truyện ký Theo dấu chân người ra mắt 8/2024, tới nay đã tái bản 9 lần. Tác phẩm đã in 13.000 bản tiếng Việt, 1.000 bản tiếng Anh. Ảnh: Đinh Hà.

Ông Đỗ Quang Dũng đánh giá các cuốn sách đạt giải năm nay đạt chất lượng cao cả về hình thức lẫn nội dung. “Sách Giải A đẹp, hay và khi nhìn sẽ cảm nhận sự đồ sộ”, ông Dũng bật mí.

Ban tổ chức cũng nhấn mạnh giải thưởng trao không nhất thiết là sách mới, mà có thể sách được tái bản trong thời gian giải thưởng quy định. Có những tựa sách đã ra mắt lần đầu từ nhiều năm trước vẫn có thể được vinh danh ở Giải thưởng Sách Quốc gia nếu cuốn sách vẫn còn giá trị với xã hội hiện nay, còn tác động tích cực tới bạn đọc.

“Sự ghi nhận của Giải thưởng Sách Quốc gia rất đặc biệt. Giải thưởng Sách Quốc gia là giải thưởng toàn diện trên các lĩnh vực của sách. Giải thưởng khẳng định sự ghi nhận tính chất, chất lượng, giá trị bộ sách với ngành xuất bản. Sự ghi nhận cuốn sách còn có tính định hướng trong sáng tạo, thẩm mỹ”, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên nói.