Hơn 70 giáo sư, chuyên gia đầu ngành chấm Giải thưởng Sách Quốc gia
Chiều 3/3, tại buổi họp báo Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII, ban tổ chức đã thông tin nhiều điểm đặc biệt về giải thưởng.
Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII sẽ diễn ra vào tối 8/3 tại Đài Truyền hình Việt Nam. Nhiều độc giả chia sẻ cuốn sách họ ấn tượng nhất trước "giờ G".
Chiều 3/3, tại buổi họp báo Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII, ban tổ chức đã thông tin nhiều điểm đặc biệt về giải thưởng.
Không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu viên mãn dưới ánh trăng tròn đầu tiên của năm mới, Rằm tháng Giêng còn là ngày lễ lớn trong đạo Phật. Người Việt tin rằng đây là thời khắc ánh sáng từ bi phổ chiếu nhân gian, mang theo ước vọng về một năm bình an, may mắn và nhiều phúc lành.
Khai bút đầu xuân là nét đẹp văn hóa gửi gắm ước nguyện may mắn, thành công của người Việt. Để khởi đầu năm mới Bính Ngọ hanh thông và ý nghĩa, hãy cùng tham khảo những cách khai bút ấn tượng nhất.
Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 15/2 đến 22/2 (28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) tại đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu). Trong suốt thời gian diễn ra, lễ hội có phong phú hoạt động trưng bày, sự kiện văn hóa, giao lưu tác giả, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm phục vụ nhu cầu du xuân của người dân.
Hoại sĩ Thu Trúc (áo đen) chia sẻ với các độc giả nhỏ tuổi về ý tưởng minh họa sách tranh truyện "Bé Thông".
Sách "Bé Thông" giới thiệu về các đặc tính và ích lợi của cây thông qua một câu chuyện dễ thương, gần gũi và nét minh họa xinh xắn. Truyện được cô Thanh Tâm kể bằng giọng truyền cảm đến các em nhỏ.
Ngày 9/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc Tết Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Cùng đi với Tổng Bí thư, lãnh đạo TP.HCM nói Thành phố sẽ tặng nhà nghiên cứu bách niên một căn hộ và máy tính mới để thuận tiện hơn cho cụ trong sinh hoạt và công việc.
Lễ Thượng nêu (còn gọi là lễ Thượng tiêu, lễ dựng nêu) là phong tục truyền thống của người Việt. Chiều 9/2 (tức 22 tháng Chạp) diễn ra hoạt động tái hiện lễ thượng nêu Tết xưa theo phong tục cung đình của vương triều Hồ.
TS Bùi Văn Thạch - Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương - cho rằng Việt Nam đang có tốc độ phát triển tương đối tốt. Tuy nhiên, để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, chúng ta phải làm nhiều hơn, tốt hơn, có nhiều đột phá hơn.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS Bùi Văn Thạch chia sẻ việc ngay trước kỳ Đại hội Đảng XIV, 9 nghị quyết mới đã ra đời, 234 dự án trên toàn quốc được khởi công. Nhịp điệu của đại công trường này đang hòa chung với nhịp vận động của đất nước.