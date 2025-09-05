10:56 20/8/2025
10:56 20/8/2025
Xuất bản
Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa ((28/8/1945 - 28/8/2025) diễn ra ngày 23/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình sẽ nhìn lại những thành tựu của toàn ngành trong 80 năm qua để nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
13:15 29/7/2025
13:15 29/7/2025
Xuất bản
2.3K
Trong cột mốc quan trọng của đất nước - đợt điều chỉnh địa giới hành chính diện rộng bắt đầu từ ngày 1/7/2025 - việc cập nhật và biên tập lại các bản đồ hành chính trở thành một nhiệm vụ cấp thiết với NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
04:47 15/7/2025
04:47 15/7/2025
Xuất bản
Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người khiếm thị luôn hướng đến chuyện nghiệp hoá quy trình và nâng cao chất lượng sản phẩm.
04:47 15/7/2025
04:47 15/7/2025
Xuất bản
Tình nguyện viên tại Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người khiếm thị gồm gần 100 người, ở các vị trí giọng đọc, truyền thông, review, viết tóm tắt…
21:31 13/6/2025
21:31 13/6/2025
Xuất bản
Giai Du cho biết viết "Nên làm gì khi trời nổi gió" như một cách quay về tuổi thơ, đối thoại với chính mình ngày bé, qua đó thể hiện thế giới quan của một đứa trẻ 10 tuổi hồn nhiên, trong sáng mà không kém phần sâu sắc
17:00 8/6/2025
17:00 8/6/2025
Xuất bản
Qua từng trang sách, bạn đọc cảm nhận được hành trình nghề nghiệp của nhà báo Tô Đình Tuân, từ một sinh viên say mê viết báo, học chuyên ngành báo chí rồi làm cộng tác viên, phóng viên tập sự, sau đó trở thành phóng viên chính thức của cơ quan báo chí lớn là Báo Sài Gòn Giải Phóng.
20:33 12/5/2025
20:33 12/5/2025
Xuất bản
Trong buổi ra mắt sách đầu tay "Bong bóng ơi, bay lên", ca sĩ Hiền Thục không giấu nổi sự xúc động khi nhắc nhớ kỉ niệm về người thân. Cuốn sách không chỉ gợi nhắc ký ức tuổi thơ trong trẻo mà còn là mong muốn buông bỏ để "bay lên" khỏi thực tại nặng nề.
05:00 30/4/2025
05:00 30/4/2025
Xuất bản
Nhà nghiên cứu 105 tuổi nhận định rằng với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và những tuyến metro mới đang và sắp được xây dựng, giao thông - huyết mạch đất nước - sẽ được khơi thông, tạo đà cho kinh tế, xã hội và mọi mặt đời sống phát triển.
13:00 29/4/2025
13:00 29/4/2025
Xuất bản
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư viết "Gia Định - Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử" để bày tỏ tình yêu với thành phố đã cưu mang, giang rộng vòng tay cho ông cơ hội sinh sống, lập nghiệp, cống hiến
20:03 17/4/2025
20:03 17/4/2025
Xuất bản
Chiều 17/4, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân đã công bố Dự án “Yêu lắm Việt Nam” một sáng kiến kết hợp công nghệ số với giá trị văn hóa - lịch sử dân tộc.