Kết hợp công nghệ số với lịch sử, văn hóa, du lịch
Chiều 17/4, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân đã công bố Dự án “Yêu lắm Việt Nam” một sáng kiến kết hợp công nghệ số với giá trị văn hóa - lịch sử dân tộc.
Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa ((28/8/1945 - 28/8/2025) diễn ra ngày 23/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình sẽ nhìn lại những thành tựu của toàn ngành trong 80 năm qua để nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
Tối ngày 5/11, sau khi đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, hơn 100 độc giả có mặt tại Hội sách Dọn kho đón Tết đã được tặng lịch để bàn.
Tại buổi lễ tri ân trong khuôn khổ Giải thưởng Sách Quốc gia, ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - đã gửi lời cảm ơn đến những người có đóng góp vào việc làm nên những tác phẩm xuất sắc trong năm vừa qua.
Các tổ chức, cá nhân có hàng hóa cứu trợ bà con vùng lũ mà chưa có xe vận chuyển có thể liên hệ chương trình để được cung cấp các chuyến xe miễn phí.
Hôm nay ngày 2/9, một ngày đặc biệt, ngày kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và là ngày chúng ta tưởng nhớ 55 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa.
Mới đây, những cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được trao tặng cho Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ.
Bằng tư duy lý luận sắc bén, với trái tim nóng bỏng nhiệt huyết cách mạng và thực tiễn sinh động, Tổng bí thư đã có nhiều bài viết phân tích, từng bước làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng.
Cuốn sách là tư liệu quý, hệ thống những chỉ đạo về yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn mới.
Cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" là cẩm nang quý báu, giúp nắm vững và triển khai có hiệu quả công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới.
Nép mình trên căn gác 2 của khu tập thể cũ số 5 phố Đinh Lễ, Nhà sách Mão đã trở thành điểm đến quen thuộc của bao thế hệ yêu văn chương. Đây không chỉ là nơi bán sách, mà còn là nơi cất giấu hàng vạn cuốn sách lâu đời nhất tại Hà Nội.