Bản đồ sau sáp nhập được làm như thế nào?

13:15 29/7/2025 13:15 29/7/2025 Xuất bản 2.3K

Trong cột mốc quan trọng của đất nước - đợt điều chỉnh địa giới hành chính diện rộng bắt đầu từ ngày 1/7/2025 - việc cập nhật và biên tập lại các bản đồ hành chính trở thành một nhiệm vụ cấp thiết với NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

'Dấu ấn 30 năm nghề báo' của nhà báo Tô Đình Tuân

17:00 8/6/2025 17:00 8/6/2025 Xuất bản

Qua từng trang sách, bạn đọc cảm nhận được hành trình nghề nghiệp của nhà báo Tô Đình Tuân, từ một sinh viên say mê viết báo, học chuyên ngành báo chí rồi làm cộng tác viên, phóng viên tập sự, sau đó trở thành phóng viên chính thức của cơ quan báo chí lớn là Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Hiền Thục xúc động mạnh khi nhắc tới gia đình

20:33 12/5/2025 20:33 12/5/2025 Xuất bản

Trong buổi ra mắt sách đầu tay "Bong bóng ơi, bay lên", ca sĩ Hiền Thục không giấu nổi sự xúc động khi nhắc nhớ kỉ niệm về người thân. Cuốn sách không chỉ gợi nhắc ký ức tuổi thơ trong trẻo mà còn là mong muốn buông bỏ để "bay lên" khỏi thực tại nặng nề.

Nhà nghiên cứu 105 tuổi Nguyễn Đình Tư đi metro

05:00 30/4/2025 05:00 30/4/2025 Xuất bản

Nhà nghiên cứu 105 tuổi nhận định rằng với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và những tuyến metro mới đang và sắp được xây dựng, giao thông - huyết mạch đất nước - sẽ được khơi thông, tạo đà cho kinh tế, xã hội và mọi mặt đời sống phát triển.

Cụ ông 105 tuổi viết sách tri ân Sài Gòn - TP.HCM

13:00 29/4/2025 13:00 29/4/2025 Xuất bản

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư viết "Gia Định - Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử" để bày tỏ tình yêu với thành phố đã cưu mang, giang rộng vòng tay cho ông cơ hội sinh sống, lập nghiệp, cống hiến

Nguồn gốc và ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

16:25 7/4/2025 16:25 7/4/2025 Xuất bản

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là một trong những di sản văn hóa tinh thần quan trọng của dân tộc Việt Nam, gắn liền với truyền thuyết về các Vua Hùng. Đây không chỉ là một hình thức tín ngưỡng dân gian, mà còn là biểu tượng của tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của người Việt.

Chí Phèo, Bá Kiến, Lý Cường đối thoại

20:04 27/3/2025 20:04 27/3/2025 Xuất bản 2.5K

Đối thoại giữa ba nhân vật Chí Phèo, Lý Cường và Bá Kiến trong kịch truyền thanh "Chí Phèo". Kịch do nhóm Lóc Kóc Leng Keng, đạo diễn Vũ Phúc Ân thực hiện, diễn ra tối 25/3 tại TP.HCM.

Chí Phèo và Thị Nở gặp gỡ, nên duyên

19:58 27/3/2025 19:58 27/3/2025 Xuất bản

Đối thoại giữa Chí Phèo và Thị Nở được làm mới kèm hiệu ứng âm thanh, tái hiện cảnh "nên vợ chồng" của hai nhân vật. Đây là trích đoạn kịch truyền thanh "Chí Phèo" do nhóm Lóc Kóc Leng Keng, đạo diễn Vũ Phúc Ân thực hiện, diễn ra tối 25/3 tại TP.HCM.

Khởi tố vụ bán sách giáo khoa giả hơn 1,3 tỷ đồng

22:02 20/3/2025 22:02 20/3/2025 Xuất bản

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phong Lai để điều tra hành vi buôn bán hàng giả. Trước đó, cơ quan công an kiểm tra, phát hiện điểm kinh doanh do Nguyễn Phong Lai làm đại diện có hơn 79.000 quyển sách giáo khoa giả, trị giá hơn 1,3 tỉ đồng.

Trích đoạn tác phẩm truyện tranh 'Vạn Nhân Ký - Noãn'

05:45 2/2/2025 05:45 2/2/2025 Xuất bản

Lấy cảm hứng từ giai đoạn Trịnh - Nguyễn - Tây Sơn phân tranh, "Vạn Nhân Ký - Noãn" mở ra một không gian giả tưởng của kỷ XVIII với nhân vật chính Lý Phúc Anh - một hoàng thân thất thế đang trên đường chạy trốn. Thời thế đảo điên, nghịch tặc dấy binh làm phản đã khiến cơ đồ trăm năm của dòng họ Lý sụp đổ. Sau hàng loạt cái chết của các tôn thất họ Lý, Lý Phúc Anh trở thành người sự lựa chọn cuối cùng để thừa kế ngôi vương.

Độc giả chen chân tại hội sách Dọn kho đón Tết

17:46 1/1/2025 17:46 1/1/2025 Xuất bản

Dọn kho đón Tết là hội sách tổ chức vào cuối năm của Nhã Nam. Năm nay, hoạt động diễn ra từ ngày 31/12/2024 đến 5/1/2025 tại Học viện Thanh thiếu niên (số 3-5 Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) và địa chỉ 158/69 Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, TP.HCM. Trong ngày 1/1, đông đảo độc giả đến điểm "dọn kho" lựa mua sách.

Hoa hậu Ý Nhi trao tặng 3 tủ sách

18:54 17/12/2024 18:54 17/12/2024 Xuất bản

Hoa hậu Ý Nhi tại sự kiện công bố dự án nhân ái "Heart To Head". Cô trao tặng 3 tủ sách cho lớp học của Bệnh viện Ung Bướu, Trung đoàn Gia Định và trường THPT Gia Định

Thiên Ân nói về cuốn sách "Cây cam ngọt của tôi"

13:06 21/8/2024 13:06 21/8/2024 Xuất bản

Hoa hậu Thiên Ân yêu thích các cuốn sách khuyến khích người đọc tìm kiếm sự phát triển cá nhân, nuôi dưỡng ước mơ, vượt qua khó khăn và sống một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn. "Cây cam ngọt của tôi" là một trong những cuốn sách mà Thiên Ân tâm đắc.

