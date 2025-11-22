Clip bên trong Đàn tế 600 tuổi ở Thanh Hóa
Đàn Nam Giao thuộc di sản thế giới Thành Nhà Hồ ở xã Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa), cách Thành Nhà Hồ khoảng 2,5 km về phía Đông Nam. Nơi đây gắn liền với sự ra đời của vương triều Hồ trong lịch sử nước ta.
Chiều 22/11, Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết hai tổ bay trực thăng của đơn vị vừa thực hiện thành công đợt thả hàng cứu trợ thiết yếu cho nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk - một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong những ngày qua.
Hình ảnh trang 1 cuốn "Trần Dần - Thơ" đang được in, chuẩn bị cho lần tái xuất sắp tới.
Những bước chân kiêu hùng qua Quảng trường Ba Đình, dàn khí tài hiện đại phô diễn uy lực trên bộ - không - biển, lá cờ đỏ thắm tung bay phấp phới, chiến sĩ đi trong lòng nhân dân. Tất cả tạo nên bức tranh hòa bình đẹp rạng rỡ ở đại lễ 2/9.
Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa ((28/8/1945 - 28/8/2025) diễn ra ngày 23/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình sẽ nhìn lại những thành tựu của toàn ngành trong 80 năm qua để nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
Trong cột mốc quan trọng của đất nước - đợt điều chỉnh địa giới hành chính diện rộng bắt đầu từ ngày 1/7/2025 - việc cập nhật và biên tập lại các bản đồ hành chính trở thành một nhiệm vụ cấp thiết với NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người khiếm thị luôn hướng đến chuyện nghiệp hoá quy trình và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Tình nguyện viên tại Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người khiếm thị gồm gần 100 người, ở các vị trí giọng đọc, truyền thông, review, viết tóm tắt…
Giai Du cho biết viết "Nên làm gì khi trời nổi gió" như một cách quay về tuổi thơ, đối thoại với chính mình ngày bé, qua đó thể hiện thế giới quan của một đứa trẻ 10 tuổi hồn nhiên, trong sáng mà không kém phần sâu sắc
Qua từng trang sách, bạn đọc cảm nhận được hành trình nghề nghiệp của nhà báo Tô Đình Tuân, từ một sinh viên say mê viết báo, học chuyên ngành báo chí rồi làm cộng tác viên, phóng viên tập sự, sau đó trở thành phóng viên chính thức của cơ quan báo chí lớn là Báo Sài Gòn Giải Phóng.
Trong buổi ra mắt sách đầu tay "Bong bóng ơi, bay lên", ca sĩ Hiền Thục không giấu nổi sự xúc động khi nhắc nhớ kỉ niệm về người thân. Cuốn sách không chỉ gợi nhắc ký ức tuổi thơ trong trẻo mà còn là mong muốn buông bỏ để "bay lên" khỏi thực tại nặng nề.