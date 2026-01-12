Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa ((28/8/1945 - 28/8/2025) diễn ra ngày 23/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình sẽ nhìn lại những thành tựu của toàn ngành trong 80 năm qua để nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.