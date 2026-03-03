Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bao ve Di san the gioi truoc bien doi khi hau cuc doan hinh anh

Bảo vệ Di sản thế giới trước biến đổi khí hậu cực đoan

12:00 3/12/2025 12:00 3/12/2025 Xuất bản 2.5K

Từ cuối tháng 10 -11/2025, thành phố Huế và Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra các đợt mưa lũ lịch sử, khiến hai Di sản Văn hóa thế giới là Quần thể Di tích cố đô Huế và Đô thị cổ Hội An đã bị “ngập chìm” trong biển nước dài ngày, gây ra một số thiệt hại nghiêm trọng.

Hai truc thang cua Trung doan Khong quan 917 tha hang cuu tro vung lu hinh anh

Hai trực thăng của Trung đoàn Không quân 917 thả hàng cứu trợ vùng lũ

21:38 22/11/2025 21:38 22/11/2025 Xuất bản 2.6K

Chiều 22/11, Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết hai tổ bay trực thăng của đơn vị vừa thực hiện thành công đợt thả hàng cứu trợ thiết yếu cho nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk - một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong những ngày qua.

Clip ben trong Dan te 600 tuoi o Thanh Hoa hinh anh

Clip bên trong Đàn tế 600 tuổi ở Thanh Hóa

20:22 12/11/2025 20:22 12/11/2025 Xuất bản 2.8K

Đàn Nam Giao thuộc di sản thế giới Thành Nhà Hồ ở xã Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa﻿), cách Thành Nhà Hồ khoảng 2,5 km về phía Đông Nam. Nơi đây gắn liền với sự ra đời của vương triều Hồ trong lịch sử nước ta.

Buc tranh hoa binh kieu hung, rang ro o dai le 2/9 hinh anh

Bức tranh hòa bình kiêu hùng, rạng rỡ ở đại lễ 2/9

13:00 5/9/2025 13:00 5/9/2025 Xuất bản

Những bước chân kiêu hùng qua Quảng trường Ba Đình, dàn khí tài hiện đại phô diễn uy lực trên bộ - không - biển, lá cờ đỏ thắm tung bay phấp phới, chiến sĩ đi trong lòng nhân dân. Tất cả tạo nên bức tranh hòa bình đẹp rạng rỡ ở đại lễ 2/9.

Ky niem 80 nam Ngay truyen thong nganh Van hoa hinh anh

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa

10:56 20/8/2025 10:56 20/8/2025 Xuất bản

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa ((28/8/1945 - 28/8/2025) diễn ra ngày 23/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình sẽ nhìn lại những thành tựu của toàn ngành trong 80 năm qua để nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Ban do sau sap nhap duoc lam nhu the nao? hinh anh

Bản đồ sau sáp nhập được làm như thế nào?

13:15 29/7/2025 13:15 29/7/2025 Xuất bản 2.4K

Trong cột mốc quan trọng của đất nước - đợt điều chỉnh địa giới hành chính diện rộng bắt đầu từ ngày 1/7/2025 - việc cập nhật và biên tập lại các bản đồ hành chính trở thành một nhiệm vụ cấp thiết với NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

'Dau an 30 nam nghe bao' cua nha bao To Dinh Tuan hinh anh

'Dấu ấn 30 năm nghề báo' của nhà báo Tô Đình Tuân

17:00 8/6/2025 17:00 8/6/2025 Xuất bản

Qua từng trang sách, bạn đọc cảm nhận được hành trình nghề nghiệp của nhà báo Tô Đình Tuân, từ một sinh viên say mê viết báo, học chuyên ngành báo chí rồi làm cộng tác viên, phóng viên tập sự, sau đó trở thành phóng viên chính thức của cơ quan báo chí lớn là Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Hien Thuc xuc dong manh khi nhac toi gia dinh hinh anh

Hiền Thục xúc động mạnh khi nhắc tới gia đình

20:33 12/5/2025 20:33 12/5/2025 Xuất bản

Trong buổi ra mắt sách đầu tay "Bong bóng ơi, bay lên", ca sĩ Hiền Thục không giấu nổi sự xúc động khi nhắc nhớ kỉ niệm về người thân. Cuốn sách không chỉ gợi nhắc ký ức tuổi thơ trong trẻo mà còn là mong muốn buông bỏ để "bay lên" khỏi thực tại nặng nề.

Nha nghien cuu 105 tuoi Nguyen Dinh Tu di metro hinh anh

Nhà nghiên cứu 105 tuổi Nguyễn Đình Tư đi metro

05:00 30/4/2025 05:00 30/4/2025 Xuất bản

Nhà nghiên cứu 105 tuổi nhận định rằng với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và những tuyến metro mới đang và sắp được xây dựng, giao thông - huyết mạch đất nước - sẽ được khơi thông, tạo đà cho kinh tế, xã hội và mọi mặt đời sống phát triển.

Cu ong 105 tuoi viet sach tri an Sai Gon - TP.HCM hinh anh

Cụ ông 105 tuổi viết sách tri ân Sài Gòn - TP.HCM

13:00 29/4/2025 13:00 29/4/2025 Xuất bản

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư viết "Gia Định - Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử" để bày tỏ tình yêu với thành phố đã cưu mang, giang rộng vòng tay cho ông cơ hội sinh sống, lập nghiệp, cống hiến

Nguon goc va y nghia cua tin nguong tho cung Hung Vuong hinh anh

Nguồn gốc và ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

16:25 7/4/2025 16:25 7/4/2025 Xuất bản

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là một trong những di sản văn hóa tinh thần quan trọng của dân tộc Việt Nam, gắn liền với truyền thuyết về các Vua Hùng. Đây không chỉ là một hình thức tín ngưỡng dân gian, mà còn là biểu tượng của tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của người Việt.

Chi Pheo, Ba Kien, Ly Cuong doi thoai hinh anh

Chí Phèo, Bá Kiến, Lý Cường đối thoại

20:04 27/3/2025 20:04 27/3/2025 Xuất bản 2.5K

Đối thoại giữa ba nhân vật Chí Phèo, Lý Cường và Bá Kiến trong kịch truyền thanh "Chí Phèo". Kịch do nhóm Lóc Kóc Leng Keng, đạo diễn Vũ Phúc Ân thực hiện, diễn ra tối 25/3 tại TP.HCM.

Chi Pheo va Thi No gap go, nen duyen hinh anh

Chí Phèo và Thị Nở gặp gỡ, nên duyên

19:58 27/3/2025 19:58 27/3/2025 Xuất bản

Đối thoại giữa Chí Phèo và Thị Nở được làm mới kèm hiệu ứng âm thanh, tái hiện cảnh "nên vợ chồng" của hai nhân vật. Đây là trích đoạn kịch truyền thanh "Chí Phèo" do nhóm Lóc Kóc Leng Keng, đạo diễn Vũ Phúc Ân thực hiện, diễn ra tối 25/3 tại TP.HCM.

Khoi to vu ban sach giao khoa gia hon 1,3 ty dong hinh anh

Khởi tố vụ bán sách giáo khoa giả hơn 1,3 tỷ đồng

22:02 20/3/2025 22:02 20/3/2025 Xuất bản

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phong Lai để điều tra hành vi buôn bán hàng giả. Trước đó, cơ quan công an kiểm tra, phát hiện điểm kinh doanh do Nguyễn Phong Lai làm đại diện có hơn 79.000 quyển sách giáo khoa giả, trị giá hơn 1,3 tỉ đồng.

