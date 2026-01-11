10:29 12/1/2026
Tham gia podcast Have A Sip, trước câu hỏi của host: “Nếu em bị lạc trên hoang đảo, em sẽ mang theo cuốn sách nào?”, Phương Mỹ Chi không né tránh mà lựa chọn cách “chèo lái” câu chuyện một cách nhẹ nhàng, chân thành.
Trong khuôn khổ Miss Universe Vietnam 2024, Hoa hậu Kỳ Duyên nói: “Có một sự thật là đến tận bây giờ tôi chưa đọc hết một cuốn sách nào. Bởi vì tôi là một người thực tế. Tôi thích trau dồi kiến thức của mình thông qua hình ảnh và âm thanh”.
2.4K
Từ cuối tháng 10 -11/2025, thành phố Huế và Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra các đợt mưa lũ lịch sử, khiến hai Di sản Văn hóa thế giới là Quần thể Di tích cố đô Huế và Đô thị cổ Hội An đã bị “ngập chìm” trong biển nước dài ngày, gây ra một số thiệt hại nghiêm trọng.
2.5K
Chiều 22/11, Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết hai tổ bay trực thăng của đơn vị vừa thực hiện thành công đợt thả hàng cứu trợ thiết yếu cho nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk - một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong những ngày qua.
2.6K
Đàn Nam Giao thuộc di sản thế giới Thành Nhà Hồ ở xã Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa), cách Thành Nhà Hồ khoảng 2,5 km về phía Đông Nam. Nơi đây gắn liền với sự ra đời của vương triều Hồ trong lịch sử nước ta.
Hình ảnh trang 1 cuốn "Trần Dần - Thơ" đang được in, chuẩn bị cho lần tái xuất sắp tới.
Những bước chân kiêu hùng qua Quảng trường Ba Đình, dàn khí tài hiện đại phô diễn uy lực trên bộ - không - biển, lá cờ đỏ thắm tung bay phấp phới, chiến sĩ đi trong lòng nhân dân. Tất cả tạo nên bức tranh hòa bình đẹp rạng rỡ ở đại lễ 2/9.
Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa ((28/8/1945 - 28/8/2025) diễn ra ngày 23/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình sẽ nhìn lại những thành tựu của toàn ngành trong 80 năm qua để nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
2.3K
Trong cột mốc quan trọng của đất nước - đợt điều chỉnh địa giới hành chính diện rộng bắt đầu từ ngày 1/7/2025 - việc cập nhật và biên tập lại các bản đồ hành chính trở thành một nhiệm vụ cấp thiết với NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người khiếm thị luôn hướng đến chuyện nghiệp hoá quy trình và nâng cao chất lượng sản phẩm.