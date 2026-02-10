15:13 16/1/2026
TS Bùi Văn Thạch - Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương - cho rằng Việt Nam đang có tốc độ phát triển tương đối tốt. Tuy nhiên, để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, chúng ta phải làm nhiều hơn, tốt hơn, có nhiều đột phá hơn.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS Bùi Văn Thạch chia sẻ việc ngay trước kỳ Đại hội Đảng XIV, 9 nghị quyết mới đã ra đời, 234 dự án trên toàn quốc được khởi công. Nhịp điệu của đại công trường này đang hòa chung với nhịp vận động của đất nước.
Tham gia podcast Have A Sip, trước câu hỏi của host: “Nếu em bị lạc trên hoang đảo, em sẽ mang theo cuốn sách nào?”, Phương Mỹ Chi không né tránh mà lựa chọn cách “chèo lái” câu chuyện một cách nhẹ nhàng, chân thành.
Trong khuôn khổ Miss Universe Vietnam 2024, Hoa hậu Kỳ Duyên nói: “Có một sự thật là đến tận bây giờ tôi chưa đọc hết một cuốn sách nào. Bởi vì tôi là một người thực tế. Tôi thích trau dồi kiến thức của mình thông qua hình ảnh và âm thanh”.
Ngoài Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi, đền Mai Bảng còn thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, Thủy Tinh phu nhân và 6 vị khai cơ lập làng khác, thể hiện chiều sâu tín ngưỡng và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của cư dân ven biển.
Từ cuối tháng 10 -11/2025, thành phố Huế và Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra các đợt mưa lũ lịch sử, khiến hai Di sản Văn hóa thế giới là Quần thể Di tích cố đô Huế và Đô thị cổ Hội An đã bị “ngập chìm” trong biển nước dài ngày, gây ra một số thiệt hại nghiêm trọng.
Chiều 22/11, Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết hai tổ bay trực thăng của đơn vị vừa thực hiện thành công đợt thả hàng cứu trợ thiết yếu cho nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk - một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong những ngày qua.
Đàn Nam Giao thuộc di sản thế giới Thành Nhà Hồ ở xã Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa), cách Thành Nhà Hồ khoảng 2,5 km về phía Đông Nam. Nơi đây gắn liền với sự ra đời của vương triều Hồ trong lịch sử nước ta.
Hình ảnh trang 1 cuốn "Trần Dần - Thơ" đang được in, chuẩn bị cho lần tái xuất sắp tới.
Những bước chân kiêu hùng qua Quảng trường Ba Đình, dàn khí tài hiện đại phô diễn uy lực trên bộ - không - biển, lá cờ đỏ thắm tung bay phấp phới, chiến sĩ đi trong lòng nhân dân. Tất cả tạo nên bức tranh hòa bình đẹp rạng rỡ ở đại lễ 2/9.