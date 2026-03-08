Nâng tầm Giải thưởng Sách Quốc gia thành thiết chế văn hóa uy tín cao

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi trọng văn hóa, tri thức, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới cho ngành xuất bản trong kỷ nguyên số.

Phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vào tối 8/3, ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - khẳng định văn hóa, tri thức và sách luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của dân tộc.

Ông Trịnh Văn Quyết cũng đề cập những yêu cầu mới đặt ra đối với ngành xuất bản trong bối cảnh kinh tế tri thức và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, từ nâng cao chất lượng tư tưởng và học thuật của mỗi cuốn sách, thúc đẩy chuyển đổi số trong xuất bản, phát triển văn hóa đọc, tăng cường hợp tác quốc tế đến tiếp tục nâng tầm Giải thưởng Sách Quốc gia thành một thiết chế văn hóa uy tín cao.

Sách và tri thức là nền tảng phát triển đất nước

Theo ông Trịnh Văn Quyết, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, văn hóa, tri thức và sách luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Ông nhận định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội trong khi tri thức là nguồn lực phát triển, còn sách là nơi kết tinh trí tuệ của dân tộc và nhân loại, lưu giữ và truyền bá những giá trị tốt đẹp qua nhiều thế hệ.

“Mỗi cuốn sách có giá trị không chỉ góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, phát triển con người Việt Nam toàn diện, mà còn là cầu nối quá khứ với hiện tại, kết nối dân tộc với thế giới, làm giàu đời sống tinh thần xã hội, hun đúc khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp phát triển văn hóa, tri thức và xuất bản. Nhiều chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng đã khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững đất nước đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó, con người được xác định là trung tâm, còn tri thức và sáng tạo là những động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII tối 8/3. Ảnh: Việt Linh.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, Giải thưởng Sách Quốc gia ngày càng khẳng định vị thế là một giải thưởng cao quý của Nhà nước trong lĩnh vực xuất bản. Qua 8 lần tổ chức, giải thưởng không chỉ tôn vinh những tác phẩm có giá trị về tư tưởng, học thuật, văn hóa, khoa học và nghệ thuật mà còn trở thành nguồn động viên quan trọng đối với đội ngũ tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu, nhà xuất bản và những người làm sách.

Ông nhận định những tác phẩm được vinh danh hôm nay không chỉ là thành quả của lao động trí tuệ nghiêm túc, bền bỉ và trách nhiệm, mà còn phản ánh sức sống của nền học thuật, của đời sống văn hóa, của khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự Tổ quốc.

Tại sự kiện, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ những người làm công tác xuất bản cả nước. Theo ông, đây là lực lượng bền bỉ chắt lọc tri thức, gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần của dân tộc, đồng thời góp phần đưa tinh hoa tri thức nhân loại đến với bạn đọc Việt Nam.

5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành xuất bản

Trong bối cảnh thế giới bước vào thời kỳ phát triển mới với kinh tế tri thức, chuyển đổi số và sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ về nguồn lực con người, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng vai trò của sách và hoạt động xuất bản càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Và để ngành xuất bản - nói chung, Giải thưởng Sách Quốc gia - nói riêng - tiếp tục phát huy trong giai đoạn mới, ông đề nghị các đơn vị thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Nhiệm vụ đầu tiên được nhấn mạnh là “tiếp tục nâng cao chất lượng tư tưởng, học thuật và giá trị văn hóa của mỗi tác phẩm”. Ông Trịnh Văn Quyết đặt mục tiêu mỗi cuốn sách trở thành sản phẩm kết tinh của trí tuệ, trách nhiệm xã hội và bản lĩnh văn hóa. Từ đó, sách có thể bồi dưỡng tâm hồn, định hướng giá trị và khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông cho rằng ngành xuất bản cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cụ thể là các hoạt động như phát triển xuất bản điện tử, sách nói, thư viện số, các nền tảng đọc hiện đại; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới trong biên tập, quản lý, phát hành và quảng bá sách. Từ đó, ngành có thể từng bước xây dựng hệ sinh thái xuất bản “hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của bạn đọc trong thời đại số”.

Ông Trịnh Văn Quyết tham dự Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII, sự kiện tôn vinh các tác phẩm tiêu biểu của ngành xuất bản Việt Nam. Ảnh: Việt Linh.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc trong toàn xã hội. Theo ông Trịnh Văn Quyết, văn hóa đọc được xem là mục đích, nền tảng lâu dài cho phát triển tri thức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Không gian đọc cần được mở rộng trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, bồi dưỡng thói quen đọc sách cho thế hệ trẻ được xem là yếu tố then chốt để đọc sách trở thành nhu cầu tự thân và nguồn cảm hứng học tập suốt đời.

Ngoài ra, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản và dịch thuật. Xuất bản không chỉ là hoạt động truyền bá tri thức trong nước mà còn là kênh quan trọng để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tri thức nhân loại.

Cuối cùng, ông đề nghị tiếp tục nâng tầm Giải thưởng Sách Quốc gia để giải thưởng thực sự trở thành một thiết chế văn hóa uy tín. “Cần xây dựng Giải thưởng trở thành một thiết chế văn hóa có uy tín cao, có sức lan tỏa rộng, có khả năng định hướng giá trị, phát hiện, tôn vinh và quảng bá ngày càng nhiều hơn những tác phẩm thật sự xuất sắc; để sau giải thưởng, các cuốn sách hay tiếp tục đến được với đông đảo bạn đọc, đi vào đời sống xã hội, phát huy hiệu quả lâu dài”, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Kết thúc bài phát biểu, ông Trịnh Văn Quyết bày tỏ lòng tin ngành xuất bản Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, văn hóa đọc sẽ lan tỏa sâu rộng nhờ truyền thống hiếu học, trọng tri thức và khát vọng vươn lên của dân tộc.