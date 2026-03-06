Cuộc đua tại Giải thưởng Sách Quốc gia

Các chuyên gia cho biết Giải thưởng Sách Quốc gia là một cuộc đua tranh quyết liệt của nhiều ấn phẩm giá trị. Xu hướng nội dung của các tác phẩm đã bám sát thực tiễn xã hội và có sự phân hóa rõ rệt ở từng lĩnh vực.

Những quyển sách có đề tài lịch sử - văn hóa được gửi về giải Sách quốc gia lần thứ VIII được đánh giá là có cách thể hiện mới mẻ, dễ tiếp cận. Ảnh: Đinh Hà.

Tại buổi họp báo công bố thông tin về Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VIII, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản In và Phát hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - chia sẻ góc nhìn tổng quan về giải. Lãnh đạo Cục nhận định mùa giải năm nay ghi nhận sự sức bật của dòng sách chính trị và kinh tế.

Tương tự, ông Đỗ Quang Dũng - Phó chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam - cho biết ban tổ chức đặc biệt ưu tiên các công trình bám sát đời sống. Những đề tài mang tính thời sự cao như công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực được các tác giả khai thác rất sâu sắc.

Theo ông, độc giả sẽ cảm thấy "sốc" trước quy mô của các tác phẩm đoạt giải. Những cuốn sách được vinh danh đều là những công trình đồ sộ, được đầu tư kỳ công cả về hình thức trình bày lẫn nội dung học thuật.

Tác phẩm dịch và sáng tác trong nước ngang tài, ngang sức

Ở tiểu ban sách Chính trị, Kinh tế, Khoa học xã hội và Nhân văn, xu hướng nội dung cho thấy một sự giao thoa “thú vị”. Các chuyên gia chấm giải nhận thấy sự cân bằng giữa các bản dịch tinh hoa thế giới và nội lực nghiên cứu của học giả trong nước.

Điều đáng chú ý ở mảng này là nỗ lực làm mới các đề tài lịch sử vốn thường bị coi là khô khan. Điển hình là những tác phẩm sử dụng hàng nghìn hình ảnh trực quan để kể lại lịch sử dân tộc, giúp lịch sử Việt Nam dễ dàng tiếp cận công chúng mọi lứa tuổi.

Đánh giá chi tiết hơn về những công trình xuất sắc, PGS.TS Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam - chia sẻ với Tri Thức - Znews: "Năm nay tiểu ban của chúng tôi tiếp nhận khối lượng bản thảo rất lớn với các chủ đề đa dạng và phong phú hơn hẳn. Chất lượng tác phẩm có sự khởi sắc rõ rệt và tốt hơn một số năm trước đây".

PGS.TS Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam - cho biết có nhiều tác phẩm về lịch sử, văn hóa, khoa học xã hội được gửi tham dự Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VIII. Ảnh: Đinh Hà.

Còn ở tiểu ban Giáo dục, Khoa học tự nhiên và Công nghệ, đổi mới sáng tạo, sách dự thi được phân chia rạch ròi thành dòng phổ biến tri thức đại chúng và dòng nghiên cứu, chuyên môn sâu dành cho chuyên gia.

Theo GS.TSKH Vũ Hoàng Linh - Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội - mảng sách nghiên cứu luôn vấp phải một rào cản vô hình là sự phức tạp của ngôn từ học thuật. Hội đồng chấm giải đòi hỏi các tác giả phải biết cách mềm hóa kiến thức hiện đại của cuộc cách mạng số thành ngôn ngữ thông dụng trong đời sống.

“Sách vừa phải đảm bảo tính chính xác, hiện đại của học thuật nhưng đồng thời, nhất là những sách phổ biến kiến thức, lại phải làm sao có ngôn ngữ dễ hiểu để truyền đạt đến bạn đọc. Đó là cái khó vì những cuốn sách quá học thuật thì thường ít người đọc và khó đánh giá”, ông bày tỏ.

Khai thác vẻ đẹp của di sản truyền thống

Trong khi đó, tiểu ban Văn hóa và Nghệ thuật đã chứng kiến một “vụ mùa bội thu”. Năm nay, các nhà xuất bản gửi dự thi hàng loạt ấn phẩm có chất lượng đồng đều, tạo ra một cuộc cạnh tranh quyết liệt.

Xu hướng chủ đạo của mảng sách này là khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước. Các tác phẩm đi sâu khai thác vẻ đẹp của di sản truyền thống thông qua những câu chuyện nghệ thuật đầy tính nhân văn.

Sự xuất hiện của những hiện tượng văn học truyền cảm hứng mạnh mẽ đã chứng minh sức sống bền bỉ của dòng sách này. Điển hình, tiểu thuyết Mưa đỏ đã chạm đến tận cùng cảm xúc và chinh phục hoàn toàn trái tim của hàng vạn độc giả trẻ.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, cho rằng Giải thưởng Sách quốc gia góp phần kiến tạo văn hóa đọc lành mạnh ở Việt Nam. Ảnh: Đinh Hà.

Đánh giá về chất lượng vượt trội của các ấn phẩm nghệ thuật, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định: “Năm nay chúng ta thực sự được mùa khi đón nhận một lượng lớn các tác phẩm văn hóa nghệ thuật có chất lượng rất cao. Sự cạnh tranh lớn này đã tạo ra một áp lực tích cực cho toàn thể ban giám khảo trong việc sàng lọc lựa chọn. Chúng tôi tin tưởng những tác phẩm đạt giải cao nhất năm nay đều hoàn toàn xứng đáng vì chúng truyền cảm hứng hướng con người tới Chân - Thiện - Mỹ”.

Theo ông, việc vinh danh các ấn phẩm văn hóa nghệ thuật mang ý nghĩa sâu sắc hơn một giải thưởng vinh danh thông thường. Đó là chất xúc tác mạnh mẽ giúp xây dựng một hệ sinh thái xuất bản bền vững và kiến tạo nền văn hóa đọc lành mạnh cho tương lai.

Ở lần thứ VIII của giải Sách quốc gia, hạng mục Sách được bạn đọc yêu thích tiếp nhận gần 1.400 lượt đề cử cho 150 tựa sách thông qua các nền tảng trực tuyến. Đại diện ban tổ chức cho biết độc giả chủ yếu dành sự quan tâm đặc biệt cho mảng sách khoa học xã hội nhân văn, sách kỹ năng, sách thiếu nhi và văn học.

Ông Tống Văn Thanh - Vụ trưởng Vụ Báo chí và Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - nhấn mạnh tại họp báo rằng Ban tổ chức đặc biệt quan tâm đến tinh thần đổi mới và tính lan tỏa, tôn vinh những cuốn sách không chỉ mang giá trị tư tưởng mà còn được công chúng yêu mến, đón nhận . Xu hướng này phản ánh nhu cầu tìm về cội nguồn và các giá trị truyền thống, có thể trở thành dòng chảy chủ lưu, thôi thúc các nhà xuất bản đầu tư vào những tác phẩm có sức lay động lớn.