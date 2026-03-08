Tối nay diễn ra Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vinh danh 50 ấn phẩm xuất sắc, được chọn lọc từ 512 cuốn sách dự thi. Lễ trao giải diễn ra tại Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên VTV.

Các tác giả, đại diện NXB chụp ảnh trước giờ diễn ra lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia 2025. Ảnh: Việt Linh - Thế Bằng.

Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII sẽ diễn ra lúc 20h ngày 8/3 tại Đài Truyền hình Việt Nam (Hà Nội). Sự kiện dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cùng nhiều chuyên gia, nhà quản lý cũng như đông đảo tác giả, người làm sách.

Mùa giải năm nay có sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương là cơ quan chỉ đạo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ vai trò cơ quan chủ trì. Hội Xuất bản Việt Nam cùng Cục Xuất bản, In và Phát hành trực tiếp triển khai công tác tiếp nhận, thẩm định các tác phẩm dự giải.

Từ 512 cuốn sách dự thi, hội đồng chấm giải đã lựa chọn 50 ấn phẩm xuất sắc để trao giải. Cơ cấu giải thưởng gồm 2 giải A, 17 giải B và 24 giải C. Bên cạnh đó, ban tổ chức trao 4 giải Khuyến khích cùng 5 giải Sách được bạn đọc yêu thích nhằm ghi nhận sức lan tỏa của các tác phẩm trong đời sống xã hội.

Theo BTC, điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự nổi bật của dòng sách chính trị, kinh tế do các học giả trong nước biên soạn. Thay vì ưu thế thuộc về sách dịch như một số năm trước, nhiều công trình nghiên cứu trong nước được đánh giá cao nhờ bám sát thực tiễn, phản ánh những vấn đề thời sự như công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Năm nay, BTC cũng tinh gọn từ 5 xuống còn 4 tiểu ban chuyên môn nhằm tăng tính liên ngành trong quá trình thẩm định. Quy chế chấm giải được điều chỉnh theo hướng phân định rõ giữa sách dịch và sách tiếng Việt, tạo thêm cơ hội tôn vinh các tác giả trong nước.

Một điểm mới khác là ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu truyền thông để tham khảo dư luận xã hội đối với các tác phẩm được đề xuất trao giải cao. Mức độ quan tâm của công chúng được tính từ 15% đến 25% tổng điểm, nhằm tăng thêm cơ sở tham khảo cho hội đồng xét giải. Hạng mục Sách được bạn đọc yêu thích cũng thu hút gần 1.400 lượt đề cử trên các nền tảng trực tuyến, cho thấy sự quan tâm lớn của độc giả đối với giải thưởng.