'Mưa đỏ' được vinh danh tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

Tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai được vinh danh ở hạng mục Sách được bạn đọc yêu thích tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII.

Nhà văn Chu Lai nhận giải Sách được bạn đọc yêu thích tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII.

Tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII tối 8/3, tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai đã được vinh danh ở hạng mục Sách được bạn đọc yêu thích. Tác phẩm là một trong những cuốn sách thu hút sự quan tâm rộng rãi của độc giả trong thời gian qua.

Đánh giá về sức lan tỏa của dòng sách văn hóa nghệ thuật được gửi về Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, cho rằng những tác phẩm văn học có khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ cho công chúng.

“Chúng ta thấy thể loại sách văn hóa nghệ thuật có một vai trò quan trọng trong việc hướng công chúng, hướng bạn đọc đến cái chân - thiện - mỹ trong xã hội. Và rõ ràng những gì chúng ta thấy trong năm vừa qua với rất nhiều cuốn sách, truyện và tác phẩm truyền cảm hứng được khán giả quan tâm. Đặc biệt như hiện tượng của cuốn truyện Mưa đỏ năm nay là một ví dụ”, ông nói.

Theo ông, sức hút của những tác phẩm văn học nghệ thuật cho thấy nhu cầu tiếp nhận các giá trị văn hóa của bạn đọc ngày càng lớn. Khi độc giả tìm đến những cuốn sách truyền cảm hứng, các tác phẩm văn học nghệ thuật sẽ dễ dàng chạm tới cảm xúc, chinh phục tình cảm của công chúng, qua đó lan tỏa những giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai lấy bối cảnh 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Trong năm qua, Mưa đỏ cũng trở thành một hiện tượng của thị trường sách khi lượng tiêu thụ tăng mạnh sau thành công của bộ phim chuyển thể cùng tên. Tác phẩm điện ảnh Mưa đỏ ra mắt tháng 9/2025 đã nhanh chóng trở thành bộ phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt Nam, kéo theo nhu cầu tìm đọc tiểu thuyết gốc tăng đột biến.

Nhiều đơn vị phát hành cho biết số lượng đặt mua cuốn sách tăng gấp nhiều lần so với trước. Có tiệm sách ghi nhận hơn 6.000 đơn đặt hàng chỉ trong thời gian ngắn, trong khi các nhà sách lớn bán ra hàng chục nghìn bản chỉ trong vài tuần.

Sức hút của Mưa đỏ cũng kéo theo sự quan tâm của độc giả đối với các đầu sách lịch sử và văn học cách mạng. Tại nhiều nhà sách, các tác phẩm viết về chiến tranh, về Thành cổ Quảng Trị hay về lịch sử Việt Nam đều có mức tiêu thụ tăng rõ rệt.

Tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai lấy bối cảnh 81 ngày đêm khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Qua câu chuyện của một tiểu đội lính trẻ, tác phẩm khắc họa chân thực sự khốc liệt của chiến tranh, đồng thời tôn vinh tinh thần quả cảm và sự hy sinh của thế hệ cha anh trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc.

