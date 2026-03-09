Cuốn sách bán hơn một triệu bản đạt giải Sách Quốc gia lần thứ VIII

Trong số hơn 1.300 đề cử của độc giả, cuốn "Tư duy mở" nhận được nhiều lượt bình chọn, trở thành một trong 5 cuốn đạt Giải thưởng Sách Quốc gia hạng mục Sách được bạn đọc yêu thích.

Ông Nguyễn Anh Dũng, tác giả "Tư duy mở" tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII.

Tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII, tác phẩm Tư duy mở của tác giả Nguyễn Anh Dũng nhận Giải “Sách được bạn đọc yêu thích”, đồng thời được ghi nhận là một trong những tác phẩm bán chạy nổi bật trong số các sách tham gia đề cử giải thưởng năm nay.

Theo thống kê từ đơn vị phát hành, tính đến tháng 10/2025, bộ sách của tác giả Nguyễn Anh Dũng (Tư duy mở và Tư duy ngược) đã đạt hơn 1,4 triệu bản phát hành, trở thành một trong những đầu sách về tư duy và phát triển bản thân có sức lan tỏa rộng rãi.

Tư duy mở là cuốn sách về phát triển tư duy và năng lực nhận thức cá nhân, hướng đến việc giúp người đọc hiểu rõ bản thân, mở rộng góc nhìn và hình thành thói quen học hỏi không ngừng.

Thông qua các phân tích, ví dụ thực tế và những gợi mở gần gũi, cuốn sách khuyến khích người đọc rèn luyện khả năng tiếp nhận ý tưởng mới một cách có chọn lọc, biết lắng nghe và tôn trọng những quan điểm khác biệt.

Một trong những điểm đặc biệt của cuốn sách là cách tiếp cận tư duy mở như một kỹ năng sống cần được luyện tập liên tục, thay vì chỉ là một khái niệm lý thuyết. Tác phẩm nhấn mạnh rằng để mở rộng tư duy một cách hiệu quả, mỗi người cần chuẩn bị “khoảng trống trong tâm trí”, xây dựng “bộ lọc cá nhân” để lựa chọn thông tin phù hợp và tránh việc tiếp nhận thông tin một cách hỗn loạn.

Tư duy mở còn khuyến khích người đọc phát triển tư duy nhân văn, biết thấu hiểu người khác và tôn trọng sự khác biệt trong xã hội. Đây cũng là yếu tố giúp cuốn sách được đông đảo độc giả đón nhận.

Tác giả Nguyễn Anh Dũng chia sẻ cuốn sách được viết với mong muốn góp phần khuyến khích mỗi người dám suy nghĩ khác, dám học hỏi và dám thay đổi, từ đó mở rộng tầm nhìn và tạo ra những giá trị tích cực cho bản thân và cộng đồng.