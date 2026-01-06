Cuốn sách chứa hàng trăm bức ảnh quý về vẻ đẹp biển đảo Việt Nam

Cuốn sách song ngữ "Việt Nam - Nhìn từ biển" chứa hàng trăm bức ảnh của các nhiếp ảnh gia, cùng các bài viết giá trị về biển đảo Việt Nam.

Đối với Việt Nam, biển gắn bó mật thiết với lịch sử, văn hóa và tâm hồn dân tộc. Cuốn sách song ngữ Việt - Anh Việt Nam - Nhìn từ biển thể hiện phần nào sự gắn bó mật thiết đó. Cuốn sách mang đến cho bạn đọc cái nhìn toàn cảnh về vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam theo chiều dài Tổ quốc từ Bắc vào Nam, dưới góc nhìn từ biển, đảo.

Cuốn sách Việt Nam - Nhìn từ biển. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Bên cạnh việc khắc họa những cảnh quan biển đảo tuyệt sắc từ Bắc vào Nam như vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Lan Hạ, Kỳ Co - Eo Gió, Lăng Cô, Nha Trang, Vũng Tàu, Côn Đảo… đều là những “cực phẩm” được trời phú cho vùng biển Việt Nam, cuốn sách cũng dành dung lượng đáng kể để phản ánh đời sống của cư dân ven biển, thông qua hàng trăm bức ảnh là những tác phẩm nghệ thuật giá trị của các nhiếp ảnh gia trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Các nhiếp ảnh gia đã bắt trọn những khoảnh khắc quý giá về con người và đời sống vùng biển: hình ảnh ngư dân cần mẫn lao động sản xuất, ngày đêm ra khơi bám biển; những chuyến tàu đầy ắp tôm cá trở về trong ánh bình minh; nhịp sống mưu sinh bình dị, bền bỉ giữa trùng khơi sóng gió… Xen giữa những khuôn hình đời thường là vẻ đẹp khoáng đạt, nên thơ của biển đảo Việt Nam; là những bờ cát trắng, làn nước xanh, những khoảnh khắc bình minh rực rỡ hay hoàng hôn đỏ lửa trên biển.

Cuốn sách cũng phản ánh sinh động các hoạt động bảo tồn sinh vật biển, khai thác và phát triển nguồn lợi thủy hải sản gắn với yêu cầu phát triển bền vững; giới thiệu những công trình kinh tế biển như dầu khí, cảng biển, các khu du lịch ven biển…, qua đó cho thấy tiềm năng và lợi thế to lớn của biển đảo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Một điểm nhấn nổi bật khác của Việt Nam - Nhìn từ biển là việc khắc họa đời sống văn hóa biển đảo giàu sắc màu. Tín ngưỡng thờ cúng cá Ông, lễ hội Cầu ngư, lễ Nghinh Ông, lễ hội đua thuyền, lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa được khắc họa, là minh chứng cho tinh thần cộng đồng, cho những ngưỡng vọng dân gian về sự chở che, bao dung của biển.

Cuốn sách Việt Nam - Nhìn từ biển đã kết hợp cả con chữ và hình ảnh, đưa người đọc đến gần hơn với biển, để từ đó thêm yêu, thêm ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ màu xanh của biển.