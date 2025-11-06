Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Hải trình nghiệt ngã

Với những tình tiết gay cấn như một tiểu thuyết trinh thám, cuốn sách kể lại câu chuyện có thật về vụ đắm tàu Wager của Hải quân Hoàng gia Anh khiến thủy thủ đoàn mắc kẹt trên một hòn đảo hoang vắng ngoài khơi Chile. Dưới áp lực sinh tồn khắc nghiệt, nội bộ thủy thủ đoàn nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn và giết chóc. Cuối cùng, đoàn chia thành hai nhóm riêng rẽ để trở về Anh.

Xuất bản

Hải quân Hoàng gia Anh đã thả trôi cả một gia tài trên biển

  • Thứ năm, 6/11/2025 22:05 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Các chiến hạm của Hải quân Hoàng gia Anh tiêu tốn rất nhiều nhân lực và tiền bạc. Nếu chúng bị hỏng nặng trong chiến tranh, hay bị đánh chìm, cả gia tài coi như đổ xuống biển.

Hai trinh nghiet nga anh 1

Tranh vẽ Chiến hạm Napoleon được hạ thủy vào thế kỷ 18. Ảnh minh họa: T.N.

David Cheap hiểu rõ Centurion tuyệt vời như thế nào. Nhanh nhẹn và vững chãi, nặng khoảng 1000 tấn, giống như các chiến hạm khác trong đội tàu của Anson, Centurion sở hữu ba cột buồm cao chót vót với các gá chéo chằng chịt,các thanh gỗ ngang, trên đó những cánh buồm căng ra.

Centurion có thể giương cùng một lúc 18 cánh buồm. Thân tàu sáng bóng nhờ lớp véc ni và phù điêu Hy Lạp mạ vàng, bao gồm cả thần Poseidon, được trang trí quanh mũi tàu. Trên mũi tàu còn có một bức chạm khắc bằng gỗ hình sư tử dài gần năm mét, được sơn màu đỏ tươi.

Để tăng khả năng sống sót sau một loạt đạn đại bác, thân tàu được đóng hai lớp ván, có chỗ dày hơn ba tấc. Con tàu có nhiều boong xếp chồng lên nhau, hai trong số đó có hàng pháo đặt ở hai bên, những nòng pháo đen hung dữ nhô ra khỏi các lỗ pháo vuông vức.

Augustus Keppel, chuẩn úy [1] trẻ mười lăm tuổi, một trong những học trò cưng của Anson, đã từng khoe rằng những chiến hạm khác “không có bất kỳ cơ hội nào” đọ lại con tàu Centurion hùng mạnh.

Tuy vậy, ngay cả trong thời điểm thuận lợi nhất, việc đóng, sửa chữa và trang bị cho những tàu chiến này đã là một nỗ lực phi thường; còn trong thời chiến, đó lại là cơn ác mộng. Các xưởng đóng tàu hoàng gia, vốn là một trong những khu sản xuất lớn nhất thế giới, giờ đây quá tải với đủ loại tàu – tàu bị rò rỉ, tàu đang đóng dở, tàu cần được bốc xếp hàng hóa. Các tàu của Anson neo đậu ở một nơi gọi là Rotten Row (dãy hàng mục nát).

Chúng chủ yếu được làm từ những vật liệu đơn giản, dễ hư hỏng: gai dầu, vải bạt và quan trọng nhất là gỗ. Để đóng một tàu chiến lớn có thể cần tới 4000 cây gỗ, cả trăm mẫu rừng có thể bị đốn hạ.

Hầu hết gỗ là sồi cứng, nhưng vẫn dễ bị tàn phá trước sức mạnh kinh hoàng của bão và biển. Teredo navalis - một loại hà đục gỗ màu đỏ, có thể dài đến gang tay rưỡi, đã ăn mòn thân tàu. (Columbus đã mất hai tàu vì những sinh vật này trong chuyến đi thứ tư đến Tây Ấn).

Giống như mọt cánh cứng, mối cũng đục thủng sàn tàu, cột buồm và cửa cabin. Một loài nấm đã ăn mòn lõi gỗ của con tàu. Vào năm 1684, Samuel Pepys, thư ký của Bộ Hải quân, đã rất kinh ngạc khi phát hiện ra rằng nhiều chiến hạm đang được đóng mới đã mục đến mức “có nguy cơ chìm ngay tại nơi neo đậu”.

Ước tính của một thợ đóng tàu hàng đầu cho thấy một chiến hạm trung bình chỉ tồn tại được khoảng 14 năm. Và để tồn tại được lâu như vậy, một con tàu gần như phải được tân trang lại hoàn toàn sau mỗi chuyến đi xa, với cột buồm, lớp vỏ bọc và hệ thống dây thừng mới. Bằng không, chúng sẽ có rủi ro gặp nạn.

Vào năm 1782, khi tàu Royal George dài 55 mét, từng là chiến hạm lớn nhất thế giới,đang neo đậu gần Portsmouth với đầy đủ thủy thủ đoàn trên tàu thì bị nước tràn vào thân. Con tàu đã chìm sau đó. Nguyên nhân vẫn còn gây tranh cãi, nhưng một cuộc điều tra đã đổ lỗi cho “tình trạng gỗ hầu như mục nát hết” của con tàu. Ước tính có khoảng 900 người chết đuối.

[1] Chuẩn úy (midshipman) là cấp bậc dành cho các quý cậu trẻ tuổi có khát vọng trở thành sĩ quan. Họ được đào tạo chuyên môn, có quyền đi trên boong chỉ huy và mặc đồng phục. Các chuẩn úy có trách nhiệm giám sát công việc trên tàu dưới sự chỉ đạo của trung úy hay thuyền phó (lieutenant).

David Grann/ Huy Hoàng Books & NXB Văn học

Hải trình nghiệt ngã Centurion Anson Cột buồm Chuẩn úy Véc ni

    Đọc tiếp

    'Con duong to lua' giua dai duong hinh anh

    'Con đường tơ lụa' giữa đại dương

    20:57 29/10/2025 20:57 29/10/2025

    0

    Vào thế kỷ 18-19, việc phát triển hàng hải đã mang đến nguồn thu khổng lồ cho nhiều cường quốc. Hải quân ngoài nhiệm vụ giữ gìn an ninh trên biển còn phải hộ tống các thuyền buôn.

    Lam sao de ngung khang cu? hinh anh

    Làm sao để ngừng kháng cự?

    22 phút trước 22:28 6/11/2025

    0

    Tôi hiểu ra rằng nếu tôi muốn tận hưởng cuộc sống cùng mọi người xung quanh, tôi phải ngừng chiến đấu với những đứa hay trêu chọc mình và thay vào đó tương tác tích cực hơn.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý