'Học thiền cũng giống học bơi, nghe thôi thì không làm được'

Nhà văn, tiến sĩ vật lý, đồng thời là người thực hành thiền, cho rằng không nên chạy theo quá nhiều phương pháp thiền, mà quan trọng là chọn một phương pháp phù hợp và thực hành liên tục.

"Học thiền cũng giống như học bơi, phải xuống nước thì mới biết bơi, chỉ nghe thôi thì không bao giờ làm được", ông Nguyễn Tường Bách nhấn mạnh. Ông đã có nhiều chia sẻ với công chúng trước câu hỏi "Làm thế nào để có mặt trọn vẹn trong đời sống này", tại sự kiện giao lưu tri thức, giới thiệu sách cuối tuần trước tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Tường Bách chia sẻ về thực hành thiền. Ảnh: Thái Hà Books.

Ông Nguyễn Tường Bách là nhà văn, dịch giả, tiến sĩ vật lý từng làm việc nhiều năm tại Đức, người được biết đến bởi sự kết hợp hài hòa giữa tư tưởng Đông - Tây, giữa khoa học hiện đại và Phật học. Ông đã có nhiều công trình và bài viết về tính thực nghiệm và khả năng ứng dụng của thực hành Phật học giữa đời sống thường nhật.

Chủ đề chia sẻ lấy cảm hứng từ một cuốn sách ông tâm đắc là Thiền ở ngay tại đây (tác giả Thiền sư Shunryu Suzuki). Tinh thần cốt lõi của cuốn sách là "một trong muôn một" - mỗi cá nhân tuy nhỏ bé nhưng đã mang trong mình sự toàn thể, mỗi hành động đều có khả năng lan tỏa sâu rộng.

Trong phần chia sẻ về thực hành thiền, ông Nguyễn Tường Bách cho rằng cuộc sống bận rộn khiến con người có nhiều suy nghĩ hỗn độn hơn, "có nhiều tiếng nói bên trong" kéo con người khỏi sự tập trung vào hiện tại.

"Tâm trí ta hiện nay lúc nào cũng như đang lẩm bẩm điều gì đó", ông nói. Để tập trung vào thực tại, giảm lo âu, một kỹ thuật thú vị mà ông gợi ý là "thư giãn lưỡi" - tập trung suy nghĩ vào lưỡi để nó thả lỏng, biến việc này trở thành một "điểm neo" giúp tâm trí dừng nói thầm, kéo tâm trí trở lại thực tại.

Cuốn sách "Thiền ở ngay đây". Ảnh: Thái Hà Books.

Cuốn sách của tác giả Shunryu Suzuki cũng có nhiều điểm chia sẻ chung quan điểm với diễn giả Nguyễn Tường Bách. Sách gợi mở cho người đọc suy nghĩ về sự giản dị cũng hiện hữu, lắng nghe bản thân, từ đó có khả năng cân bằng tinh thần trong khủng hoảng, giữ tâm trí bình tĩnh trước nhiều biến động trong xã hội số.