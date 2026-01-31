Thiền sư Ajahn Brahm chia sẻ về chánh niệm, hỷ lạc và giác ngộ

Trong chuyến đi tới Việt Nam, Thiền sư nổi tiếng Ajahn Brahm - tác giả “Chánh niệm, Hỷ lạc và Giác ngộ” - có buổi gặp gỡ đơn vị làm cuốn sách bản tiếng Việt.

Trong buổi gặp chiều 29/1 tại Đồng Nai, TS Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch công ty sách Thái Hà - tặng thiền sư Ajahn Brahm bản tiếng Việt cuốn Chánh niệm, Hỷ lạc và Giác ngộ. Thiền sư đón nhận và đọc lời đề tặng của TS Hùng. Vị thiền sư từ Australia rất vui khi biết TS Nguyễn Mạnh Hùng từng học ở Sydney, từng làm tập đoàn FPT nổi tiếng trước khi chuyển sang làm xuất bản.

Sách Chánh niệm, Hỷ lạc và Giác ngộ. Ảnh: Phatgiao.

Chủ tịch công ty sách Thái Hà cũng tặng Thiền sư Ajahn Brahm 2 cuốn Kinh Pháp Cú bỏ túi, một bản tiếng Việt và một bản 3 ngôn ngữ Pali - Anh - Việt. Thiền sư Ajahn Brahm khi mở ra và đọc tụng một bài Kinh Pháp Cú đã sửa ngày một trong các câu Pháp cú bản tiếng Anh. Vị thiền sư đề xuấ thay từ “Meditation” bằng “Jhana”, phân tích rất kỹ tại sao phải thay như vậy.

Bên cạnh sách, đoàn công ty sách Thái Hà tặng bức tranh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được chế tác bằng gạo.

Thiền sư Ajahn Brahm nói Chánh niệm, Hỷ lạc và Giác ngộ là cuốn sách tốt nhất của ông. Tác giả cũng tặng chữ ký trên sách, đồng thời phân tích thông điệp gửi trong cuốn sách.

Chánh niệm, Hỷ lạc và Giác ngộ là cuốn sách hướng dẫn hành thiền, cung cấp bộ giáo lý kỹ lưỡng tường tận giúp phát triển và đào sâu việc hành thiền.

TS Nguyễn Mạnh Hùng (trái) tặng thiền sư Ajahn Brahm bức tranh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được chế tác bằng gạo.

Thiền sư Ajahn Brahm thuộc thế hệ tăng sĩ phương Tây mới, đã nghiên cứu, thực hành và lĩnh hội nhiều giáo lý Phật giáo.

Ajahn Brahm sinh năm 1951 với tên Peter Betts tại London, Vương quốc Anh. Ông giành được học bổng du học ngành Vật lý Lý thuyết tại Đại học Cambridge vào cuối những năm 1960. Ông xuất gia tại Thái Lan, sau đó là người sáng lập ra truyền thống tu viện Phật giáo ẩn dật trong rừng của Australia, trung thành với nguồn gốc nguyên thủy của Giáo lý Phật giáo về Pháp và Luật.

Ông là tác giả một số đầu sách: Mở cửa trái tim (cuốn sách này đã được dịch sang 24 ngôn ngữ với nhiều tựa đề khác nhau), Chánh niệm, Hạnh phúc và hơn thế nữa, Nghệ Thuật của sự Biến Mất, Don’t Worry, Be Grumpy (bản dịch Việt là Buông bỏ buồn buông).