Đi tìm sự khác nhau giữa nhân tính và máy tính

Thông qua các bài trò chuyện với những người nổi tiếng như nhà văn Xuân Phượng, TS Nguyễn Tường Bách…, tác phẩm "Vũ trụ của TÂM" đi tìm câu trả lời về chất lượng sống giữa dòng chảy AI.

Khi trí tuệ nhân tạo ngày càng tham gia sâu vào đời sống, câu hỏi về sự khác biệt giữa con người và máy móc được nhắc lại từ nhiều góc nhìn. Cuốn sách The Universal Within - Vũ trụ của TÂM tập hợp các cuộc đối thoại với những người Việt có ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực, từ văn hóa đến kinh doanh, nhằm bàn về những trải nghiệm nội tâm và cách con người tìm ý nghĩa sống.

Một trong những góc nhìn đáng chú ý đến từ nhà văn - TS Nguyễn Tường Bách. Theo ông, điểm khác biệt giữa con người và AI nằm ở những lỗi lầm.

“Con người có lỗi lầm còn AI thì không. Nghe như một lời phê bình con người mà hoan nghênh AI nhưng thực ra, cái Tính-Người nằm ở chỗ không hoàn hảo ấy. Lấy ví dụ về công việc của tôi, đôi khi chuyển ngữ một từ, ta sẽ phân vân nên dùng chữ gì cho phù hợp, nghĩ tới nghĩ lui. AI không như thế, nó có thể dịch mấy trăm trang trong một vài giây. Nói như vậy để thấy, cái mà AI hơn con người nhưng thật ra thua con người, AI không biết phân vân, không biết cân nhắc, không có khổ sở như mình”, ông nhận định.

Ông cũng cho rằng sự không hoàn hảo gắn với lòng từ bi. Khi mỗi người nhận ra mình cũng có thiếu sót như người khác, họ dễ cảm thông với nhau hơn. Ông dẫn lại câu nói trong tiếng Đức “Fehler sind menschlich”, nghĩa là “nhân vô thập toàn”, con người yêu thương nhau cũng dựa trên sự “vô thập toàn” đó.

Cuốn sách gồm 8 cuộc đối thoại với các nhân vật như NSND Bùi Công Duy, nhạc sĩ Niels Lan Doky, đạo diễn Phạm Hoàng Nam, doanh nhân Nguyễn Phương Lam, nhà văn Xuân Phượng… Mỗi cuộc trò chuyện là một góc nhìn về hành trình cá nhân và những suy nghĩ phía sau thành công của mỗi người.

Phát biểu tại buổi giao lưu, bà Lưu Bảo Hương, Chủ tịch GG Corporation - người khởi xướng và điều phối biên tập, cho biết cuốn sách nhằm ghi lại câu chuyện của những người Việt có ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực và giới thiệu ra thế giới. Bà nói: “Đây có thể xem là một trong những cuốn sách đầu tiên viết về những người Việt Nam có tầm ảnh hưởng quốc tế và được xuất bản toàn cầu bằng tiếng Anh qua hệ thống Amazon”.

Bản tiếng Anh của sách hiện được phát hành dưới dạng sách điện tử trên Amazon, trong khi bản tiếng Việt dự kiến phát hành qua hệ thống nhà sách từ ngày 1/4.