Nhiều tác giả nổi tiếng xuất bản sách trống để phản đối AI

Khoảng 10.000 nhà văn, với nhiều tên tuổi lớn như Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory và Richard Osman, đã hành động để phản đối việc các công ty AI sử dụng tác phẩm của họ nhưng không xin phép, theo The Guardian.

Ảnh: The Guardian.

Khoảng 10.000 nhà văn đã cùng đóng góp vào cuốn sách có tên Don’t Steal This Book. Cuốn sách không hề có nội dung gì ngoài danh sách tên của các tác giả. Ấn bản của cuốn sách này đang được phân phát cho những người tham dự hội chợ sách London ngày 10/3.

Giới nhà văn chống lại AI

Người đưa ra ý tưởng về cuốn sách Don’t Steal This Book là Ed Newton-Rex, một nhà soạn nhạc và nhà vận động bảo vệ bản quyền nghệ sĩ. Ông cho biết ngành công nghiệp AI “được xây dựng trên những tác phẩm bị đánh cắp… những tác phẩm bị tước đoạt mà không xin phép hoặc không trả tiền”.

Ông nói thêm: “AI tạo sinh đang cạnh tranh với tác giả của những tác phẩm chúng đang sử dụng và cướp đi sinh kế của họ. Chính phủ phải bảo vệ những người sáng tạo của Vương quốc Anh và từ chối hợp pháp hóa việc các công ty AI đánh cắp tác phẩm sáng tạo của họ”.

Ed Newton-Rex đưa ra ý tưởng cho cuốn sách. Ảnh: The Guardian.

Trang bìa sau của Don’t Steal This Book có ghi: “Chính phủ Anh không được hợp pháp hóa việc đánh cắp sách để mang lại lợi ích cho các công ty AI”.

Những tác giả khác đóng góp tên tuổi vào cuốn sách bao gồm tác giả của Slow Horses, Mick Herron; nhà văn Marian Keyes, nhà sử học David Olusoga và Malorie Blackman, tác giả của Noughts and Crosses.

“Việc yêu cầu các công ty AI trả tiền để sử dụng sách của các tác giả là hoàn toàn hợp lý”, Blackman chia sẻ.

Việc phát triển AI cần sử dụng một lượng dữ liệu khổng lồ, trong đó có nhiều tác phẩm được bảo vệ bản quyền, để phát triển các công cụ như chatbot và trình tạo hình ảnh. Quá trình này đã khiến giới chuyên gia sáng tạo và các công ty trên toàn thế giới lo ngại, đồng thời dẫn đến hàng loạt vụ kiện tụng ở cả Mỹ và châu Âu.

Năm ngoái, Anthropic, một công ty AI hàng đầu và là nhà phát triển chatbot Claude, đã đồng ý trả 1,5 tỷ USD để giải quyết vụ kiện tập thể của các tác giả sách. Giới nhà văn cho biết công ty khởi nghiệp này đã sử dụng trái phép tác phẩm của họ để đào tạo Claude.

Động thái này diễn ra một tuần trước khi chính phủ Anh dự kiến đánh giá về luật bản quyền mới của nước này, trong đó có một số nội dung về AI. Ngành công nghiệp sáng tạo tại Anh đang ngày càng phẫn nộ về việc các công ty AI đang sử dụng tác phẩm của họ mà không xin phép.

Các nghệ sĩ Anh, trong đó có Elton John, cũng đang phản ứng dữ dội trước đề xuất chính của chính phủ nước này khi cho phép các công ty AI sử dụng tác phẩm được bảo vệ bản quyền mà không cần xin phép.

Một người phát ngôn của chính phủ Anh cho biết: “Chính phủ hướng tới một chính sách bản quyền coi trọng và bảo vệ sự sáng tạo của con người, có thể tin cậy và mở khóa sự đổi mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ngành công nghiệp sáng tạo về vấn đề này và chúng tôi sẽ thực hiện cam kết cập nhật thông tin cho quốc hội trước ngày 18/3”.