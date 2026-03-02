Cuộc chiến trong giới sách Hàn Quốc: Khi sách AI 'làm mưa làm gió'

Ngành xuất bản Hàn Quốc đang cảnh báo về khủng hoảng niềm tin của độc giả khi thị trường tràn ngập sách do AI viết, theo Korea Times.

Từ nhiều thế hệ, người Hàn Quốc đã coi sách là hình thức thông tin đáng tin cậy nhất. Dù tin tức chậm hơn mạng xã hội, sách được viết cẩn thận hơn và có trách nhiệm hơn.

Niềm tin cơ bản đó đang bị thử thách khi sách do trí tuệ nhân tạo (AI) đang trang ngập các hiệu sách và nền tảng sách điện tử tại Hàn Quốc.

Cuộc chiến số lượng vs chất lượng của sách AI

Tại các hiệu sách và thư viện truyền thống tại Hàn Quốc, độc giả đang bắt gặp nhiều đầu sách có mục lục thoạt nhìn tương đối hợp lý, nhưng khi mở ra lại là những trang sách có hình ảnh kỳ lạ và nội dung câu văn sai cấu trúc.

Trên các cửa hàng bán sách trực tuyến, hiện tượng trên còn dễ nhận ra hơn khi nhiều bìa sách có hình minh họa giống nhau, chỉ khác tiêu đề. Về đơn vị xuất bản, có một số nhà xuất bản nhỏ và ít tên tuổi nhưng lại phát hành tới hơn 100 cuốn sách chỉ trong một tháng.

“Sách do AI tạo ra đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây,” một quan chức từ Aladin Communications, một trong những nhà bán sách trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc, cho biết.

Người dùng phát hiện ra lỗi trong nhiều đầu sách do AI dịch. Ảnh: Korea Times.

Theo Cơ quan xúc tiến ngành xuất bản Hàn Quốc, số lượng nhà xuất bản độc lập đạt 6.800 vào năm 2023, tăng từ 5.580 vào năm 2019.

Lý do cho sự bùng nổ này là các nhà xuất bản trên có thể dễ dàng ra mắt sách do AI viết ở quy mô lớn với chi phí gần như bằng không.

Đặc biệt, Luminary Books đã nổi lên như một tâm điểm của cuộc tranh cãi ngày càng gia tăng trong ngành xuất bản Hàn Quốc.

Được thành lập vào năm 2022, công ty này đã phát hành khoảng 9.000 đầu sách chỉ riêng trong năm 2025, bao gồm các chủ đề từ kinh tế và nhân văn đến thời trang và ẩm thực. Tốc độ ra mắt này là bất khả thi nếu không sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Con số xuất bản khổng lồ này đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhà quan sát trong ngành và công chúng. Họ cáo buộc Luminary làm suy yếu đạo đức xuất bản bằng cách sản xuất hàng loạt sách trong khi không hoặc rất ít sử dụng sự hỗ trợ từ con người.

Luminary cũng đang bị chỉ trích vì lợi dụng hệ thống lưu trữ bắt buộc của Hàn Quốc để kiếm lợi. Tại nước này, các nhà xuất bản phải nộp cả bản điện tử và bản in sách của họ cho Thư viện quốc gia Hàn Quốc (NLK) và Thư viện quốc hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất bản. Đổi lại, các nhà xuất bản sẽ nhận được một khoản tiền tương đương giá bán một ấn bản, Hệ thống này nhằm lưu trữ và hỗ trợ ngành xuất bản nói chung.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng Luminary đã sử dụng phương thức này để kiếm tiền, nộp hàng loạt các đầu sách do AI viết. Chúng thường có rất ít giá trị văn học và ít thông tin.

Trước tình hình trên, NLK đã từ chối 395 cuốn sách điện tử do Luminary Books gửi đến từ tháng 7-9/2025, với lý do "độ dài không đủ, tổng hợp các tài liệu đã có sẵn và nội dung trùng lặp".

Về phần mình, Luminary Books đã lên tiếng bảo vệ bản thân, cho rằng nội dung AI là xu hướng tất yếu trong ngành xuất bản.

“AI đã khẳng định mình là một công cụ hữu ích để nâng cao năng suất và chất lượng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm cả xuất bản”, công ty cho biết trong một tuyên bố. Họ cũng cho biết nhiều tác giả đã và đang sử dụng AI và ngay cả các nhà xuất bản lâu đời cũng có một số cuốn sách ăn khách dùng nội dung AI.

Cần sự minh bạch khi sử dụng AI

Một số người trong ngành lưu ý rằng những vấn đề pháp lý và tài chính chỉ là thứ yếu so với một lo ngại khác: Sự sụt giảm niềm tin của độc giả với sách.

Ông Park Yong-soo, CEO của Hiệp hội các nhà xuất bản Hàn Quốc (KPA), cho biết một người bạn gần đây đã gửi cho ông bức ảnh về một cuốn sách do AI viết với nhiều lỗi chính tả.

“Tôi lo ngại rằng sự trỗi dậy của AI tạo sinh có thể làm suy yếu niềm tin của độc giả vào sách”, ông Park nói.

Hiện tại, một số nhà xuất bản đang thắt chặt các quy định nội bộ. Communication Books, nhà xuất bản chuyên về các tác phẩm dịch kinh điển và phi hư cấu, đã xây dựng các hướng dẫn dành cho tác giả chặt chẽ hơn.

“Theo quan điểm của chúng tôi, xuất bản là sản phẩm của lịch sử loài người. Chúng tôi không muốn thấy quy trình xuất bản sử dụng nhiều công cụ. Vì vậy, cách chúng tôi giải quyết vấn đề là đưa ra hướng dẫn cho tác giả”, một quan chức của Communication Books cho biết.

Các hướng dẫn rất cụ thể: Các câu văn do AI tạo ra không được chèn trực tiếp vào bản thảo. Hành vi như vậy sẽ bị coi là đạo văn. Các tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về lỗi do AI gây ra. AI cũng không được ghi nhận là đồng tác giả. Nếu các tác giả đã sử dụng AI tạo sinh để hỗ trợ, họ phải thừa nhận trong lời tựa hoặc ghi chú giải thích.

Các nhà sách cũng đang hướng tới việc tăng cường tính minh bạch. Bắt đầu từ năm ngoái, nền tảng trực tuyến Aladin đã yêu cầu các nhà xuất bản khai báo sự liên quan của AI và hiển thị thông tin đó trên trang bán sách.

“Chúng tôi nhận thấy độc giả muốn biết liệu những cuốn sách họ mua có phải do AI viết hay không”, quan chức của Aladin cho biết.