Tổng Bí thư trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Báo Nhân Dân

Ghi nhận những thành tích nổi bật trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Báo Nhân Dân.

Sáng 11/3, Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Báo Nhân Dân ra số đầu tiên (11/3/1951 - 11/3/2026) được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm. Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự và chúc mừng Báo Nhân Dân, chúc mừng các thế hệ người làm báo của cơ quan báo chí trung ương của Đảng.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Báo Nhân Dân, ghi nhận thành tích của tờ báo trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Báo Nhân Dân luôn giữ vững vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, là phương tiện thông tin tuyên truyền hữu hiệu của các cấp ủy và chính quyền, là diễn đàn tin cậy của đảng viên và nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Báo Nhân Dân ra số đầu tiên. Ảnh: Thụy An.

Những năm gần đây, Báo Nhân Dân được ghi nhận là một trong những cơ quan báo chí đi đầu trong chuyển đổi số. Tổng Bí Thư đánh giá cao những nỗ lực của tờ báo: “Báo Nhân Dân đã tích cực chuyển đổi số, nỗ lực tìm tòi, đổi mới sáng tạo các phương thức chuyển tải thông tin, hình thức trình bày, mở rộng các phương tiện truyền thông, nâng cao tính thuyết phục, tính hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng, từng bước khẳng định vị thế là cơ quan báo chí lớn của Đảng, thực sự trở thành tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Các ấn phẩm của Báo Nhân Dân liên tục được cải tiến, phát triển vượt bậc cả về nội dung, hình thức và công nghệ, khai thác mạnh mẽ các hình thức báo chí hiện đại, tích cực phát hành tin tức trên các nền tảng xã hội lớn, thu hút hàng triệ lượt tiếp cận, chia sẻ.

Việc chủ động đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, áp dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để sản xuất nội dung, phân tích độc giả, tối ưu hóa quy trình, đa dạng hóa sản phẩm báo chí bằng công nghệ mới như thực tế ảo, podcast, đã mang lại trải nghiệm trực quan, tương tác đa chiều, truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn cho độc giả.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao nhiều đổi mới sáng tạo của tờ báo trong các ấn phẩm kỷ niệm dịp lễ lớn của đất nước. Ông nhận định các hình thức tuyên truyền phong phú hiệu quả về Đại hội lần thứ XIV của Đảng, chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim của Báo Nhân Dân đã gây tiếng vang trong dư luận, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng công chúng.

Trước những yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Báo Nhân Dân càng có trọng trách cao hơn, cần phát huy hơn nữa vai trò ngọn cờ đầu trong công tác tư tưởng của Đảng.

“Báo Nhân Dân phải là 'đơn vị xung kích', 'lá chắn', 'trạm cảm biến' thông tin sắc bén, vững chắc, nhanh nhạy, sâu sát trong nắm bắt và cung cấp, định hướng thông tin; cần bám sát tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ. Báo Đảng phải thực sự tiên phong, mẫu mực, trở thành người bạn đồng hành tin cậy của rộng rãi đối tượng bạn đọc; không chỉ phản ánh hiện thực mà còn cổ vũ, khơi dậy niềm tin, trách nhiệm và góp phần tạo sự đồng thuận của toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, lan tỏa, truyền cảm hứng, hướng người đọc đến những giá trị chân, thiện, mỹ”, Tổng Bí thư phát biểu.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Báo Nhân Dân. Ảnh: Thụy An.

Người đứng đầu của Đảng cho rằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải thực sự trở thành động lực cho Báo Nhân Dân phát triển các hình thức báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, thực sự chiếm lĩnh không gian số, không gian mạng, thực sự là tờ báo đi đầu về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại trong công tác tư tưởng của Đảng.

Thay mặt tập thể những người làm Báo Nhân Dân phát biểu đáp từ, ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập báo- nói chỉ đạo của Tổng Bí thư là những định hướng quan trọng để tờ báo tiếp tục phát triển trong giai đoạn tới.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân - phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thụy An.

Ông Lê Quốc Minh khẳng định tờ báo sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống, bản sắc chỗ đứng của tờ báo chính trị chính thống, trở thành diễn đàn của nhân dân. Tập thể những người làm Báo Nhân Dân sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống vẻ vang của tờ báo Đảng, xứng đáng là ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí.