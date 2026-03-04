Ra mắt bộ sách AI cho học sinh

Bộ sách AI for K-12 - nền tảng tri thức AI dành cho giáo dục phổ thông Việt Nam là một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển nhân lực AI quốc gia.

Hình ảnh tại lễ ký kết.

Ngày 3/3, tại Hà Nội, Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Sun Edu (Sun Edu) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

PGS.TS Bùi Thế Duy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; GS.TS Phùng Xuân Nhạ - nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thiếu tướng Trương Sơn Lâm - Chủ tịch Tổng công ty MobiFone - tham dự sự kiện.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm thiết lập nền tảng hợp tác toàn diện trong đào tạo nhân lực công nghệ cao, nghiên cứu - phát triển, chuyển giao tri thức và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo mô hình “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp”.

Trong khuôn khổ Lễ ký kết, MobiFone, Sun Edu và Tập đoàn AMD chính thức khởi động ra mắt bộ sách AI for K-12 - nền tảng tri thức AI dành cho giáo dục phổ thông Việt Nam. Đây là một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển nhân lực AI quốc gia.

Bộ sách AI for K-12 - nền tảng tri thức AI dành cho giáo dục phổ thông - được ra mắt tại sự kiện.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và tái cấu trúc chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, việc liên kết giữa doanh nghiệp hạ tầng số, đơn vị đào tạo chuyên sâu và tập đoàn công nghệ quốc tế được nhìn nhận không chỉ là hợp tác kinh tế, mà là bước đi gắn với mục tiêu nâng cao năng lực công nghệ lõi của quốc gia.

PGS.TS Bùi Thế Duy khẳng định nguồn nhân lực trình độ cao chính là yếu tố quyết định sự thành công trong việc phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược, tiêu biểu là trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn.

Đại diện AMD - tập đoàn bán dẫn và điện toán - cho biết trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, năng lực tự chủ không chỉ được đo bằng quy mô hạ tầng, mà còn ở khả năng làm chủ các lớp công nghệ nền tảng, bảo đảm an toàn dữ liệu và an ninh mạng.

Sự hợp tác phát triển công nghệ lõi giữa MobiFone, AMD và Sun Edu không chỉ nhằm nâng cao năng lực AI và bán dẫn, mà còn góp phần hình thành năng lực tự chủ công nghệ - giảm dần phụ thuộc vào các lớp công nghệ bên ngoài và tăng cường khả năng làm chủ hạ tầng số quốc gia trong dài hạn.