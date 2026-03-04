Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhiếp ảnh gia Nick Út kiện Netflix

  • Thứ tư, 4/3/2026 22:39 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Nick Út khẳng định Netflix bôi nhọ danh tiếng và "di sản nhân đạo" của mình sau khi phim "The Stringer" được phát trên nền tảng này. Bộ phim phủ nhận Nick Út là tác giả bức "Em bé Napalm", đồng thời xác nhận người thực sự đã chụp bức ảnh là tài xế tên Nguyễn Thành Nghệ.

Theo The New York Times, phóng viên ảnh Nick Út đã đệ đơn kiện Netflix và Quỹ VII - tổ chức phi lợi nhuận giáo dục về truyền thông - vì tội phỉ báng. Vụ kiện được tòa án ở Pháp thụ lý. Nguồn cơn vụ kiện liên quan đến bộ phim tài liệu The Stringer mà Gary Knight - nhà sáng lập Quỹ VII sản xuất, đóng chính. Bộ phim phủ nhận Nick Út là tác giả bức Em bé Napalm, đồng thời xác nhận người thực sự đã chụp bức ảnh là một tài xế tên Nguyễn Thành Nghệ.

Khi phim được Netflix phát sóng đầu năm 2025, làn sóng tranh cãi nổ ra xoay quanh việc ai là tác giả thực sự của bức ảnh đình đám Em bé Napalm. Những tài liệu trong phim cho thấy vị trí của Nick Út tại hiện trường không phù hợp để chụp tấm ảnh, còn Nguyễn Thành Nghệ - phóng viên ảnh tự do cộng tác với AP - được xác định đứng ở vị trí có góc máy trùng khớp với bức ảnh lịch sử.

Nhiếp ảnh gia Nick Út cầm bức ảnh Em bé Napalm, đứng bên phải ông là bà Kim Phúc - nhân vật chính trong ảnh. Ảnh: AP.

Trong khi đó, Nick Út và các luật sư của ông khẳng định Netflix và tổ chức của Gary Knight bôi nhọ danh tiếng và "di sản nhân đạo" của mình. Trong đơn kiện, nhiếp ảnh gia Nick Út yêu cầu 100.000 euro tiền bồi thường thiệt hại và 20.000 euro cho các chi phí pháp lý.

Sau khi đệ đơn, phía Nick Út tuyên bố: "Quỹ VII và Netflix phát hành bộ phim phủ nhận tôi là tác giả Em bé Napalm và khẳng định tôi đã nói dối suốt 50 năm. Điều này gây ra nỗi đau lớn cho tôi và gia đình. Những cáo buộc ấy đánh trực diện vào danh dự và bản chất con người tôi.

Với tư cách một phóng viên ảnh, tôi đã không ngại nguy hiểm để ghi lại lịch sử một cách trung thực. Tôi biết ơn nhiều bạn bè và đồng nghiệp trên khắp thế giới đã sát cánh. Công lý sẽ được chứng minh từ những người hiểu công việc và tính cách của tôi. Tôi biết rằng một ngày nào đó công lý sẽ được thực thi".

Gary Knight - nhà sản xuất phim The Stringer.

Trong nhiều cuộc chia sẻ trước truyền thông trong và ngoài nước, nhiếp ảnh gia Nick Út cho biết chụp bức ảnh nổi tiếng lúc 21 tuổi, bên ngoài làng Trảng Bàng (Tây Ninh) vào ngày 8/6/1972. Sau khi chụp ảnh, ông lao vào cứu Kim Phúc - cô bé trong ảnh - bị bỏng độ 3 khoảng 30% cơ thể do nhiệt tỏa ra từ quả bom napalm.

Trước đó, vào tháng 5/2025, nhiếp ảnh gia Nick Út xác nhận với PV Tiền Phong về quá trình làm việc với luật sư để chuẩn bị các tài liệu để kiện đoàn làm phim The Stringer.

Bức ảnh Em bé Napalm được xem là tác phẩm có sức tác động lớn trong thế kỷ 20. Ảnh ghi lại khoảnh khắc bé gái 9 tuổi tên Kim Phúc đang la hét và bỏ chạy trong trạng thái khỏa thân, sau một vụ đánh bom Napalm ở Việt Nam. Bức ảnh giành giải thưởng Pulitzer và giải Ảnh của năm (World Press Photo) vào năm 1973, đưa tên tuổi Nick Út nổi tiếng khắp thế giới.

Khi bức ảnh phát đi từ văn phòng Associated Press (AP) tại Sài Gòn, tác giả được ghi là Nick Út - phóng viên chính thức của tạp chí.

Tháng 5/2025, World Press Photo thông báo tạm đình chỉ việc ghi nhận tác giả là Nick Út vì những nghi vấn kéo dài về nguồn gốc bức ảnh, đặc biệt sau khi bộ phim tài liệu The Stringer được Netflix phát sóng.

Ngọc Ánh/Tiền Phong

