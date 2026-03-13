Sức sống của dòng văn học nghệ thuật về người lính

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng dòng văn học nghệ thuật về đề tài người lính, lực lượng vũ trang, chiến tranh luôn có sức sống trường tồn.

Chiều 13/3, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã có buổi gặp mặt thân mật với các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ trong và ngoài quân đội, lãnh đạo các hội về văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Trong buổi gặp mặt, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã báo cáo thành tựu của hoạt động văn học nghệ thuật trong quân đội năm qua.

Theo đó, dòng văn học nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh có sức sống trong thời đại mới, thể hiện được các giá trị tư tưởng cao đẹp của người lính bộ đội Cụ Hồ. Những tác phẩm này đã trở thành nguồn động lực khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Một trong những thành tựu nổi bật thời gian qua là sự thành công của các tác phẩm điện ảnh như phim Đào, phở và piano hay phim Địa đạo, Mưa đỏ. Những tác phẩm này đã tái hiện chân thực sự khốc liệt, tầm vóc của chiến tranh, nhận được sự phản hồi tích cực từ công chúng và khẳng định vị thế nghệ thuật quân đội. Bên cạnh đó, các cuộc thi ảnh, triển lãm đã lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh người chiến sĩ quên mình vì sự bình yên của nhân dân.

Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các chương trình văn hóa nghệ thuật đã khơi dậy tình yêu nước trong lòng thế hệ trẻ. Thành quả này không chỉ được nhân dân trong nước đón nhận mà còn khiến bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, đánh giá cao. Tỷ lệ thanh niên tình nguyện nhập ngũ, thi vào các trường quân đội tăng, cho thấy tác động của văn hóa đến tư tưởng và hành động của giới trẻ.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh rằng văn học nghệ thuật quân đội cần triển khai đồng bộ hiệu quả các Nghị quyết ở Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, cùng các chủ trương quyết sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thụy An.

Các tác phẩm sáng tác cần có chiều sâu nghệ thuật, tập trung vào các đề tài lớn của quân đội, đất nước. Thông qua các tác phẩm, hình tượng Bộ đội Cụ Hồ được tiếp tục tỏa sáng, những giá trị tốt đẹp của người Việt Nam được lan tỏa.

Đại tướng nhận định cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, phát hiện, bồi dưỡng thế hệ văn nghệ sĩ trẻ. Cần có cơ chế chính sách thỏa đáng để khuyến khích các văn nghệ sĩ, nhất là các cây bút trẻ, đi thực tế tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo để sáng tác.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kỳ vọng quân đội sẽ có thêm những tác phẩm chất lượng ngang tầm hoặc hơn phim Mưa đỏ để đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân. Ông bày tỏ niềm tin rằng đội ngũ văn nghệ sĩ quân đội sẽ tiếp tục là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, chung sức đồng lòng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.