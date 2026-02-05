Nhân vật đúc kết sự quả cảm của người Việt

"Tinh thần quả cảm, dũng mãnh của người Việt được đúc kết trong một nhân vật bình dị nhưng cao cả, đó là người lính, là anh bộ đội cụ Hồ", Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội Nguyễn Bình Phương nhận định.

"Thế kỷ XX, hình ảnh người lính đã trở thành một biểu tượng cao đẹp. Còn người lính trong hòa bình hôm nay ra sao - đó là một sự trăn trở lớn với người làm Tạp chí Văn nghệ Quân đội chúng tôi", ông Nguyễn Bình Phương chia sẻ với các đồng nghiệp và các tác giả cộng tác với Tạp chí, sáng 5/11, tại Lễ phát động Cuộc thi Thơ và Ký năm 2026.

Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội Nguyễn Bình Phương chia sẻ tại Lễ phát động cuộc thi Thơ và Ký năm 2026. Ảnh: Thúy Hạnh.

Người lính thời bình cũng trải nhiều gian lao

"Người lính trong thời bình liệu có 'nhàn nhã' hơn, đỡ vất hơn người lính trong chiến tranh không?", ông Nguyễn Bình Phương đặt câu hỏi.

Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội nêu lại 3 chức năng của quân đội: đội quân công tác, đội quân chiến đấu, đội quân lao động sản xuất. Người lính hôm nay vừa làm công tác vận động, tuyên tuyền, giáo dục, vừa rèn luyện để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc vừa tham gia làm kinh tế, sản xuất, kiến thiết đất nước trong giai đoạn mới.

"Người lính thời bình gian lao không kém người lính trong chiến tranh. Chỗ nào hiểm trở nhất, người lính có mặt; nơi nào hiểm nguy nhất, người lính chắn che; người lính có mặt trên mọi địa bàn khó khăn của Tổ quốc", ông Nguyễn Bình Phương nói.

Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội cũng nêu lại những hy sinh của người lính trong đại dịch Covid-19, khi lũ quét, thiên tai xảy ra. Nhiều người lính đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ.

Nhớ lại sự kiện ở Rào Trăng, ông Nguyễn Bình Phương nói: "Ở Rào Trăng, khi lũ quét, sạt lở cô lập dân, trong đêm có một đoàn quân bươn bả giữa mưa gió, để tìm đường cứu dân. Dưới chục ngàn tấn đất đá vùi lấp quân nhân ở Rào Trăng, có một vị tướng đã hy sinh giữa thời bình. Những đức hy sinh này không phải quân đội nào trên thế giới cũng có được. Đó là hình ảnh người lính Việt Nam trong thời bình".

Cho rằng những vẻ đẹp tận hiến vì cộng đồng này cần lan tỏa rộng hơn, Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức Cuộc thi Thơ và Ký năm 2026. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Tạp chí Văn nghệ Quân đội ra số đầu tiên (1/1957 - 1/2027).

"Tổ ấm cho một thế hệ" tại số 4 Lý Nam Đế

Ông Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - tri ân Tạp chí Văn nghệ Quân đội, trước dịp kỷ niệm 70 Tạp chí ra đời sắp tới. Ông cho biết Tạp chí đã "đặt những viên gạch đầu tiên" cho sự nghiệp văn học của chính ông.

"Văn nghệ Quân đội là nơi in những tác phẩm đầu tiên của tôi, trao những giải thưởng đầu tiên cho tôi, khích lệ tôi chọn con đường văn chương mà tôi đã đi tới giờ, đánh thức khả năng văn chương trong con người tôi", Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam xúc động chia sẻ.

Ông Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - đã chia sẻ niềm tri ân với Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Ảnh: Thúy Hạnh.

Ông nhận định Tạp chí trong 70 năm vẫn luôn có những người viết "cầm súng trong ý chí, cầm bút trong tinh thần". Khi chiều kích của người lính thời bình được mở rộng hơn, nhân văn hơn, chi tiết hơn, Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã phản ánh được những điều đó mà không thay đổi định hướng đã chọn.

Nhà thơ Hữu Thỉnh cũng góp mặt tại Lễ phát động, ông cho biết "tôi như đứa con trở lại ngôi nhà cũ". Ông cho rằng Văn nghệ Quân đội là "tổ ấm của một thế hệ".

Trong giai đoạn những năm 70-80 thế kỷ trước, Hà Nội có 3 trung tâm văn học nghệ thuật là Hội Nhà văn Việt Nam, Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Viện Văn học. Ba trung tâm này là nơi có công trong việc phát hiện những nhà văn trẻ. Tạp chí Văn nghệ Quân đội cũng là nơi đầu tiên in thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh.

Nhà thơ cũng tri ân công sức của Tạp chí Văn nghệ Quân đội khi in được công trình Tổng tập Nhà văn quân đội - Kỷ yếu - Tác phẩm. Đây là một bộ sách đồ sộ gồm 5 tập với 3.000 trang, tập hợp sáng tác của hơn 360 tác giả, nhà lý luận phê bình, dịch giả tiêu biểu trong đội ngũ người cầm bút mặc áo lính qua nhiều thế hệ nước ta.

Bộ Tổng tập Nhà văn quân đội - Kỷ yếu - Tác phẩm. Ảnh: Việt Hà.

Nhà thơ Hữu Thỉnh gửi gắm niềm hy vọng vào lớp nhà văn mới, và mong cuộc thi sẽ tiếp tục bồi dưỡng, phát hiện ra thế hệ tài năng tiếp theo cho Tạp chí Văn nghệ Quân đội nói riêng và văn chương Việt nói chung.

Cuộc thi Thơ và Ký năm 2026 trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội Cuộc thi có đề tài viết về lực lượng vũ trang và người chiến sĩ hôm nay. Tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước đều có thể dự thi. Tác phẩm thuộc thể loại bút ký, phóng sự, ghi chép có độ dài không vượt quá 10.000 từ. Tác phẩm dự thi ghi rõ thơ và ký dự thi gửi về tòa soạn Tạp chí Văn nghệ Quân đội, hoặc email: vnquandoi@gmail.com. Cuộc thi có 1 Giải nhất, 2 Giải nhì, 3 Giải ba, 4 Giải tư. Cuộc thi kết thúc nhận bài ngày 31/12/2026, trao giải vào tháng 1/2027.