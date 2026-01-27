Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng quân đội

Tuyển chọn 38 bài viết, bài nói của Đại tướng Phan Văn Giang từ năm 2023 đến nay, cuốn sách "Xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới" chuyển tải thông điệp, quan điểm, chỉ đạo, định hướng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang. Ảnh: Việt Linh.

Trong những năm gần đây, xuất phát từ tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, đồng thời từ yêu cầu của thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đã có nhiều chỉ đạo hoạt động thực tiễn quân sự - quốc phòng. Các bài viết, bài nói được hệ thống lại xuất bản trong cuốn sách Xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Lễ ra mắt sách diễn ra sáng 27/1 tại Hà Nội.

Kết tinh giữa lý luận khoa học quân sự với thực tiễn sinh động

Cuốn sách gồm 38 bài viết và một số hình ảnh hoạt động của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được sắp xếp theo nhóm chủ đề phù hợp với trình tự thời gian đã công bố.

Cuốn sách của Đại tướng Phan Văn Giang ra mắt hôm 27/1. Ảnh: T.H.

Nội dung sách được cấu trúc thành hai phần chính. Phần thứ nhất: Quán triệt đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tác giả luận giải toàn diện đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng.

Phần thứ hai, “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới”, làm rõ các quan điểm chỉ đạo về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân trong tình hình mới. Qua đó, khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích của Quân đội trong bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nhận định cuốn sách là sự kết tinh giữa lý luận khoa học quân sự với thực tiễn sinh động của sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân nói chung.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu tại lễ ra mắt sách. Ảnh: NXB QĐND.

“Đây là một công trình khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có hàm lượng trí tuệ cao, tư duy lý luận sắc bén với thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, thể hiện tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm lớn lao của người đứng đầu quân đội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới”, Thượng tướng Trương Thiên Tô nói.

Đại tá Phạm Văn Trường - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân - cho biết quá trình biên tập, xuất bản công trình được tiến hành công phu, tỉ mỉ, nghiêm túc và chặt chẽ.

“Cuốn sách là một công trình khoa học mang đậm dấu ấn tư duy và văn phong riêng của Đại tướng Phan Văn Giang; chứa đựng những tư tưởng chỉ đạo chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Quân đội và củng cố quốc phòng, an ninh. Tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là tài liệu tham khảo hữu ích đối với cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và đông đảo bạn đọc cả nước, đồng thời là tài liệu quan trọng, định hướng, dẫn dắt trong nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam hiện đại”, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân nói.

Thể hiện tư duy, tầm nhìn của người đứng đầu Bộ Quốc phòng

Trung tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam - nói cuốn sách thể hiện sự kết tinh giữa tư duy, tầm nhìn chiến lược của Bộ trưởng Phan Văn Giang với yêu cầu phát triển mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được thể hiện trên 5 phương diện.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức (trái) và Đại tá Phạm Văn Trường phát biểu tại lễ ra mắt sách. Ảnh: NXB QĐND.

Trước hết, cuốn sách góp phần tiếp tục khẳng định và làm sáng tỏ đường lối, quan điểm nhất quán của Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thứ hai, cuốn sách góp phần bổ sung, phát triển tư duy lý luận của Đảng về quân sự, quốc phòng trong kỷ nguyên mới. Nội dung cuốn sách kế thừa những giá trị lý luận đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam, phản ánh tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, khả năng dự báo trước những biến đổi sâu sắc của môi trường an ninh toàn cầu, sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ quân sự, chuyển đổi số, các hình thái chiến tranh mới. Qua đó, cuốn sách góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận quân sự Việt Nam.

Thứ ba, cuốn sách có ý nghĩa thực tiễn, trực tiếp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Quan điểm, giải pháp trong sách là sự tổng kết từ thực tiễn sinh động trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực tiễn công tác. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị trong toàn quân vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của cơ quan mình.

Thứ tư, cuốn sách có ý nghĩa quan trọng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Sách là tài liệu nghiên cứu, học tập, phát triển tư duy lý luận quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ; chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Thứ năm, cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.