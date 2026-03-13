10 người nổi tiếng tích trữ sách

Karl Lagerfeld sở hữu nhiều sách hơn hầu hết mọi người. Trong một sự kiện năm 2015, Lagerfeld đã nói: “Ngày nay, tôi chỉ sưu tầm sách; không còn chỗ cho thứ gì khác nữa. Nếu bạn đến nhà tôi, tôi sẽ dẫn bạn đi xem các cuốn sách. Cuối cùng tôi đã có một thư viện 300.000 cuốn. Đó là một số lượng rất lớn đối với một cá nhân”. Bộ sưu tập của ông bao gồm sách bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Đức. Để tạo thêm không gian cho các cuốn sách, nhà tạo mốt đã xếp chồng chúng lên nhau, nằm ngang thay vì chiều dọc. Ảnh: KarlLagerfeld.
Năm 1978, George Lucas thành lập Thư viện Nghiên cứu Lucasfilm, ban đầu thu thập tài liệu tại văn phòng của ông ở Los Angeles, sau đó chuyển thư viện đến ngôi nhà tại Skywalker Ranch. Ngoài 27.000 cuốn sách, bộ sưu tập còn bao gồm phim, ảnh chụp, tạp chí, bài báo và nhiều thứ khác. Thư viện của Lucas không mở cửa cho công chúng, nhưng nhân viên của ông cũng như các khách mời đặc biệt như Cecil B. DeMille, Alfred Hitchcock, Cary Grant, Clint Eastwood, Steve Martin, Edith Head và Charlton Heston... được phép mượn tài liệu. Ảnh: architecturaldigest.
Jay Walker là một người mê công nghệ, một doanh nhân. Năm 2002, ông dành một khu riêng trong ngôi nhà ở Ridgefield, Connecticut để làm “Thư viện Lịch sử Trí tưởng tượng của nhân loại”. Thư viện tôn vinh cuộc phiêu lưu trí tuệ và cảm xúc của nhân loại trong việc khám phá, học hỏi và sáng tạo bằng cách trưng bày hàng nghìn cuốn sách quý hiếm, tác phẩm nghệ thuật, bản đồ và bản thảo cũng như các hiện vật. Ảnh: Reddit.
Trong suốt cuộc đời mình, Michael Jackson là khách quen của các hiệu sách địa phương ở Los Angeles, bao gồm Book Soup và Skylight. Ông rất thích thơ ca, đặc biệt là sách của Ralph Waldo Emerson. Theo Lithub, ngôi sao nhạc pop có 10.000 cuốn sách tại trang trại Neverland, “có những chỗ anh ấy thích ngồi, và bạn có thể thấy những cuốn sách với những dấu trang, những ghi chú và mọi thứ ở những nơi anh ấy hay ngồi đọc”. Ảnh: architecturaldigest.
Ernest Hemingway mang theo nhiều sách bên mình mọi lúc mọi nơi và liên tục bổ sung sách mới, có khi lên tới 150-200 cuốn mỗi năm. Đến khi qua đời, thư viện tại Finca Vigía của ông đã có khoảng 9.000 cuốn sách - chưa kể những cuốn ông để lại ở Key West (ông chỉ mang theo khoảng 800 cuốn sách và bổ sung thêm từ đó). Ảnh: Wikicommons.
William Randolph Hearst có hai thư viện trong ngôi nhà (lâu đài) của mình: thư viện chính chứa 4.000 cuốn sách, phòng làm việc theo phong cách Gothic chứa 3.000 cuốn. Dường như ngay cả khi có hai không gian rộng cũng không đủ chỗ cho tất cả sách của ông. Đó là lý do "ông trùm báo chí" để sách bất cứ nơi nào có thể tìm thấy chỗ trống. Ảnh: Lithub.
Thomas Jefferson từng nói: “Tôi không thể sống thiếu sách”. Năm 1814, khi thủ đô bị đốt phá, Thư viện Quốc hội, khi đó đặt tại phía bắc điện Capitol đã bị phá hủy. Đề bù đắp những thiệt hại đó, Thomas Jefferson đã đề nghị bán bộ sưu tập sách của mình, bộ sưu tập lớn nhất và toàn diện nhất ở Mỹ vào thời điểm đó. Quốc hội đã mua thư viện của ông với giá 23.950 đôla vào năm 1815. Ông nhanh chóng sưu tầm sách trở lại sau đó. Ảnh: Lithub.
Tác giả sách chuyên về ẩm thực, người dẫn chương trình truyền hình Nigella Lawson sở hữu những giá sách cao từ sàn đến trần nhà. Hàng nghìn cuốn sách dạy nấu ăn trong ngôi nhà của bà ở Belgravia, London. Tuy nhiên, danh sách sách đọc của bà không chỉ bao gồm sách dạy nấu ăn. Bộ sưu tập sách còn cho thấy niềm đam mê văn chương của chủ nhân. Ảnh: NigellaLawson.
Ảo thuật gia Harry Houdini (1874 - 1926) có niềm đam mê với sách có yếu tố tâm linh, ảo thuật, kịch nghệ. Khi Houdini qua đời, ông đã để lại bộ sưu tập cá nhân của mình tặng cho Thư viện Quốc hội Mỹ. Một số nguồn tin cho rằng vào thời điểm đó, ông sở hữu bộ sưu tập sách về ma thuật lớn nhất thế giới. Ảnh: Lithub.
Sau khi triết gia Hannah Arendt qua đời năm 1975, thư viện cá nhân của bà được trường Cao đẳng Bard mua lại. Bộ sưu tập này bao gồm khoảng 4.000 cuốn sách, tài liệu tạo nên thư viện trong căn hộ cuối cùng của Hannah Arendt ở thành phố New York. Trong đó, hơn 900 cuốn sách có ghi chú bên lề, chú thích cuối trang, nhiều cuốn sách được tác giả khác đề tặng Hannah Arendt. Ảnh: Bard.edu
