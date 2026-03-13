10 người nổi tiếng tích trữ sách

Karl Lagerfeld sở hữu nhiều sách hơn hầu hết mọi người. Trong một sự kiện năm 2015, Lagerfeld đã nói: “Ngày nay, tôi chỉ sưu tầm sách; không còn chỗ cho thứ gì khác nữa. Nếu bạn đến nhà tôi, tôi sẽ dẫn bạn đi xem các cuốn sách. Cuối cùng tôi đã có một thư viện 300.000 cuốn. Đó là một số lượng rất lớn đối với một cá nhân”. Bộ sưu tập của ông bao gồm sách bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Đức. Để tạo thêm không gian cho các cuốn sách, nhà tạo mốt đã xếp chồng chúng lên nhau, nằm ngang thay vì chiều dọc. Ảnh: KarlLagerfeld.